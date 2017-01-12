Би Джей Пенн: Я отправляюсь за третьим титулом

"Пивко и хотдоги": списанный со счетов ветеран о новой мотивации и стальной дисциплине.

16 января бывший чемпион UFC в легкой и полусредней весовой категориях Би Джей Пенн вновь ступит в октагон, где ему предстоит бой с ярким проспектом полулегкого дивизиона Яиром Родригесом. Однако планы "Продиджи" простираются гораздо дальше банальной победы и закономерного самоутверждения. Гаваец собирается в крестовый поход за титулом чемпиона в 145 фунтах:

"Моя цель сейчас – выиграть третий чемпионский титул. А после посмотрим. Если все затянется, возможно, мы отойдем в сторону. Если все получится провернуть быстро, возможно, мы отправимся в 155 фунтов. Не знаю. Не знаю. Но вот что я знаю… я здесь для того, чтобы драться, и я собираюсь выиграть в это воскресенье. И после этого вы очень быстро вновь увидите меня в деле, не сомневайтесь".

Возвращение с пенсии далось Би Джею нелегко – пришлось ждать целый год и сменить трех соперников. Сначала это был Дэннис Сивер, затем Кол Миллер, затем Рикардо Ламас – и вот Яир Родригес.

Сам гаваец поначалу расстроился, но в итоге сумел найти в этом всем позитив:

"Сначала я просто горел, все это сжигало меня изнутри. Я гадал, что за дела происходят. Но сегодня я рад, что у меня появилось больше времени на подготовку. Знаете, что? Я бы слишком поторопился, если бы действительно подрался в апреле. Я два года не заходил в зал – буквально, я два года там не был. Так что было бы глупо после двух лет бездействия сразу кидаться на амбразуру. Теперь я на целый год подготовленнее. Надеюсь, все это пошло мне на пользу".

Пенн готовится к встрече с Родригесом в Альбукерке под началом знаменитого тренера чемпионов Грэга Джексона. Но поможет ли это ему? По слухам, Би Джей в последние годы тренируется спустя рукава, и любит снять стресс пиццей и дорожкой кокаина.

Однако "Продиджи" говорит, что все это в прошлом.

"Сейчас я более дисциплинирован. Вешу 153 фунта, и это при том что я еще ничего не гонял. Последние два месяца я был в районе 156 фунтов. Я весил менее 160 весь год. Мне нравится быть в форме. Мне тут прошлой ночью накидали фоток с былых лет – блин, я был огромен. Когда я был средневесом, и типа того. Но да, я наслаждаюсь этим. Я наслаждаюсь тем, что весь год в форме".

И все же остается открытым вопрос "зачем?" Зачем возвращаться к изнурительным тренировкам, драться, рискуя здоровьем? Ведь Би Джей, как ни крути, легенда. Мог бы попивать маргариту на гавайском пляже и пожинать плоды своей популярности.

Но нет.

"Что до сих пор мотивирует меня – это желание стать лучше. Я люблю единоборства. Я люблю в них все. Конечно, третий титул – это 100% отличная мотивация. Заполучив в итоге все три пояса, я наконец смогу спокойно спать по ночам. Но дело не только в этом. Я просто люблю это. Я люблю драться. Я люблю соревноваться. Я люблю бороться за что-то. Все так. Это борьба, и я люблю ее".