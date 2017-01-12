Флойд Мейвезер предлагает Конору МакГрегору 15 миллионов долларов за бой

Горячие новости

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Bellator заинтересовался Си Эм Панком
13:01:2017 07:20 argen2m



"Если он свободен от контрактных обязательств и хотел бы выступать в Bellator, то мы с удовольствием обсудим это", сказал Скотт Кокер на этой неделе о бывшем рестлере Филиппе Джеке Бруксе, в сентябре проигравшем Микки Галлу в своем дебюте в UFC.
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Фото дня: Стефан Штруве готовится к операции
13:01:2017 06:46 argen2m

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"Жакаре" Соуза: Биспинг-Ромеро это грязный боец против труса
13:01:2017 01:32 grey_187



"Я думаю, бой Биспинг vs. Ромеро произойдет. Грязный боец - а Ромеро именно такой- против труса, напуганного - то есть Биспинга. Так что это очень странный бой. Мухлежник против чикена. Уверен, бой состоится".
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Тито Ортиз и Чейл Соннен прошли предварительные допинг-тесты
13:01:2017 01:24 grey_187



У ветеранов ММА Тито Ортиза и Чейла Соннена все хорошо - по крайней мере, пока. Согласно сообщению представителя CSAC Энди Фостера, оба бойца успешно прошли все предматчевые тесты на запрещенные препараты.

Соннен и Ортиз подерутся в главном событии турнира Bellator 170 в конце следующей недели.
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Коди Габрандт: МакГрегор был прав
13:01:2017 11:57 grey_187



Новоиспеченный чемпион бантамвейта прокомментировал слова Ти Джей Диллашоу о том, что он "не хочет с ним драться":

"Хаха, этот придурок реально достал!! Маленькая змейка в траве. Конор МакГрегор был прав насчет тебя".

Впервые "змейкой в траве" Диллашоу назвал МакГрегор во время съемок реалити-шоу TUF 22, намекая, что теперь уже бывший член команды Team Alpha Male не прочь ужалить тех, кто его пригрел.
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Демиан Майа о поединке Вудли vs. Томпсон на UFC 209
12:01:2017 02:15 argen2m



«Теперь это официально, поэтому я желаю им обоим показать красивый бой, а победителю, кем бы он ни был, дать мне возможность побороться за титул».
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Что посмотреть на Bellator 171: Гиллард vs. Нжокуани
12:01:2017 10:59 argen2m

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Карла Эспарза подерется с Рандой Маркос на UFC Fight Night 105
11:01:2017 06:54 argen2m



Бывшая чемпионка UFC в "весе соломинки" Карла Эспарза (1-3) сразится с Рандой Маркос (6-4) на UFN 105 19 февраля.

Их бой мог произойти в финале The Ultimate Fighter: A Champion Will Be Crowned в 2014-м, но тогда Маркос в ½ дорогу перешла Роуз Намаюнас.

После завершения реалити-шоу, Эспарза проиграла титул Йоанне Еджейчике, а затем вернулась с победой над Джулианой Лимой. Маркос выступала в UFC с общим рекордом 2-3, в последнем бою проиграв "армбаром" Кортни Кейси.
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Ультимативная восьмерка Джо Рогана: Би Джей Пенн
11:01:2017 10:53 argen2m
Лучшие моменты в карьере "Продиджи".

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Джимми Ривера хочет отправить на пенсию Доминика Круза
10:01:2017 04:52 argen2m



Бой Риверы с Брайаном Каравеем не состоится 16 января из-за травмы последнего, но у "Эль Террора" есть запасной план. Оставшийся без соперника топовый бантамвейт, вызвал на бой бывшего чемпиона UFC.

"Я уже отправил на пенсию Юрайю Фэйбера, дайте мне подраться с Домиником Крузом, и он отправится следом за ним", написал пуэрториканец в Твиттере.
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Яир Родригес обещает не отставать от Пенна
10:01:2017 04:38 argen2m



"Если он думает, что сможет повалить меня и провести прием, то у меня для него сюрприз. Будет попытается сделать это, я опережу его".

Стоит отметить, что в карьере TUFера две победы сабмишенами, у Пенна шесть.
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UFC Fight Night 103: Старая школа против новой
10:01:2017 03:12 argen2m

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Превью UFC 207: Шок и трепет
10:01:2017 11:03 grey_187
Агония Эдмонда Тарвердяна бесценна.


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Яир Родригес: Гордость Мексики
10:01:2017 10:18 grey_187

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Джон Джонс против Роберта Оберста (армрестлинг)
09:01:2017 11:15 grey_187

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UFC Fight Night 103: Старая школа против Новой
09:01:2017 11:12 grey_187

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Тренер Крис "Сайборг" предложил свои услуги Ронде Роузи
09:01:2017 01:18 argen2m



Наставник бразильянки по боксу Джейсон Парилло готов поработать с Рондой над ее ударной техникой, а спарринг-партнером бывшей чемпионки могла бы стать Крис Жустино, бой с которой уже не представляет ни для кого интерес:

"Я считаю, что они могли бы вместе тренироваться. Безусловно, Крис здорово поможет ей подтянуть стойку. Я был бы рад ее визиту, она могла бы приехать и провести у нас несколько спаррингов".
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Стивен Томпсон подписал контракт на бой с Тайроном Вудли
09:01:2017 10:22 argen2m
Одностороннее, ничего не значащее подписание контракта, с целью произвести впечатление на СМИ и болельщиков, становится в UFC делом привычным. Стивен Томпсон сегодня продемонстрировал в Твиттере свою часть договора на реванш с чемпионом полусреднего веса Тайроном Вудли. «Избранный» в ответ попросил претендента заткнуться и пригрозил провести следующую защиту от Демиана Майи.
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Бен Ротвелл готов подраться с Биспингом и Вудли одновременно
08:01:2017 04:17 grey_187



Занимающий 5-ю строчку в рейтинге тяжеловесов UFC Бен Ротвелл вызвал на бой сразу двух действующих чемпионов организации:

"Так, я предельно серьезен. Я подерусь с Тайроном Вудли и Майклом Биспингом одновременно, двое на одного, и заберу оба титула. Давай-те как все подзаработаем".

Ждем.
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Рашад Эванс: Высокомерие Роузи омерзительно
08:01:2017 04:10 grey_187



"Когда вы выходите под свет прожекторов, чтобы выдать отличное выступление, вы должны отдавать себе отчет, что все может произойти иначе. Вы можете выступить плохо, и тогда вас будут критиковать за то, что вы не сделали, или за то что вы сделали, или за что угодно еще.

Еще один момент - это то, что на этот бой (с Амандой Нуньес) она вышла уже совсем в другом настрое. Если вы вспомните бой с Холли Холм, тот там Ронда была уберуверена в себе, практически неуважительно настроена к сопернице. "Никто не может быть такой чемпионкой, как я...", все это ее высокомерие... это было омерзительно".
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Флойд Мейвезер предлагает Конору МакГрегору 15 миллионов долларов за бой

12.01.2017 17:14 argen2m

"Слон" снова заметил "муравья". Бывший чемпион мира по боксу продолжает переговоры с чемпионом UFC.

Затихшая было шумиха вокруг несостоявшегося матча между бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим и чемпионом UFC в легком весе Конором МакГрегором, сегодня получила новый импульс.

"Наверное, единственное, что еще интересует меня – это выход на ринг против МакГрегора. Я бизнесмен и такое противостояние имеет смысл с позиции делового человека", рассказал ESPN Мейвезер, ранее в одном из своих интервью утверждавший, совершенно обратное.

"Если МакГрегор зарабатывает 5 миллионов за выступление, я готов дать ему 10. Если его гонорар 10 миллионов, в таком случае я выпишу ему чек на 20. Деньги есть, за свою карьеру я заработал 800 миллионов. Но я не могу напрямую обсуждать с Конором, сколько в итоге ему перепадет с этого боя, потому что он сам ничего не решает. У МакГрегора есть босс, а Флойд Мейвезер - сам себе хозяин".

Как известно, МакГрегор находится на эксклюзивном контракте с UFC, и его появление, где-либо еще кроме октагона, напрямую зависят от воли владельцев американского промоушена.

"Мы пытаемся организовать эту встречу, - продолжает Мейвезер, -  Мои условия им хорошо известны. Я гарантирую, что мы заработает 100 миллионов. Не могу сказать, какую часть заберет МакГрегор. Я уверен, что UFC платят ему не больше 10 миллионов за выступление, поэтому мы готовы дать 15 миллионов и обсудить разделение прибыли от продаж платных трансляций (PPV). Разумеет, я бы забрал большую часть. Не понимаю, как он может требовать у меня 20-30 миллионов за бой, если в UFC получает 8-9".

"Все только и говорят об этом поединке. У людей, аж задницы дымятся от нетерпения. Дана Вайт и UFC, позвольте ему состояться. Приведите своего парня на бокс, и я покажу ему какого это". 

Напомним, в прошлом году МакГрегор получил лицензию в шатате Калифорния, дающую право на участие в поединках по правилам профессионального бокса.


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