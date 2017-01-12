Флойд Мейвезер предлагает Конору МакГрегору 15 миллионов долларов за бой

"Слон" снова заметил "муравья". Бывший чемпион мира по боксу продолжает переговоры с чемпионом UFC.

Затихшая было шумиха вокруг несостоявшегося матча между бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим и чемпионом UFC в легком весе Конором МакГрегором, сегодня получила новый импульс.

"Наверное, единственное, что еще интересует меня – это выход на ринг против МакГрегора. Я бизнесмен и такое противостояние имеет смысл с позиции делового человека", рассказал ESPN Мейвезер, ранее в одном из своих интервью утверждавший, совершенно обратное.

"Если МакГрегор зарабатывает 5 миллионов за выступление, я готов дать ему 10. Если его гонорар 10 миллионов, в таком случае я выпишу ему чек на 20. Деньги есть, за свою карьеру я заработал 800 миллионов. Но я не могу напрямую обсуждать с Конором, сколько в итоге ему перепадет с этого боя, потому что он сам ничего не решает. У МакГрегора есть босс, а Флойд Мейвезер - сам себе хозяин".

Как известно, МакГрегор находится на эксклюзивном контракте с UFC, и его появление, где-либо еще кроме октагона, напрямую зависят от воли владельцев американского промоушена.

"Мы пытаемся организовать эту встречу, - продолжает Мейвезер, - Мои условия им хорошо известны. Я гарантирую, что мы заработает 100 миллионов. Не могу сказать, какую часть заберет МакГрегор. Я уверен, что UFC платят ему не больше 10 миллионов за выступление, поэтому мы готовы дать 15 миллионов и обсудить разделение прибыли от продаж платных трансляций (PPV). Разумеет, я бы забрал большую часть. Не понимаю, как он может требовать у меня 20-30 миллионов за бой, если в UFC получает 8-9".

"Все только и говорят об этом поединке. У людей, аж задницы дымятся от нетерпения. Дана Вайт и UFC, позвольте ему состояться. Приведите своего парня на бокс, и я покажу ему какого это".

Напомним, в прошлом году МакГрегор получил лицензию в шатате Калифорния, дающую право на участие в поединках по правилам профессионального бокса.