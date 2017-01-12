Робби Лоулер покинул American Top Team

"Если он свободен от контрактных обязательств и хотел бы выступать в Bellator, то мы с удовольствием обсудим это", сказал Скотт Кокер на этой неделе о бывшем рестлере Филиппе Джеке Бруксе, в сентябре проигравшем Микки Галлу в своем дебюте в UFC.
"Я думаю, бой Биспинг vs. Ромеро произойдет. Грязный боец - а Ромеро именно такой- против труса, напуганного - то есть Биспинга. Так что это очень странный бой. Мухлежник против чикена. Уверен, бой состоится".
У ветеранов ММА Тито Ортиза и Чейла Соннена все хорошо - по крайней мере, пока. Согласно сообщению представителя CSAC Энди Фостера, оба бойца успешно прошли все предматчевые тесты на запрещенные препараты.
Соннен и Ортиз подерутся в главном событии турнира Bellator 170 в конце следующей недели.
Бывшая чемпионка UFC в "весе соломинки" Карла Эспарза (1-3) сразится с Рандой Маркос (6-4) на UFN 105 19 февраля.
Их бой мог произойти в финале The Ultimate Fighter: A Champion Will Be Crowned в 2014-м, но тогда Маркос в ½ дорогу перешла Роуз Намаюнас.
После завершения реалити-шоу, Эспарза проиграла титул Йоанне Еджейчике, а затем вернулась с победой над Джулианой Лимой. Маркос выступала в UFC с общим рекордом 2-3, в последнем бою проиграв "армбаром" Кортни Кейси.
Наставник бразильянки по боксу Джейсон Парилло готов поработать с Рондой над ее ударной техникой, а спарринг-партнером бывшей чемпионки могла бы стать Крис Жустино, бой с которой уже не представляет ни для кого интерес:
"Я считаю, что они могли бы вместе тренироваться. Безусловно, Крис здорово поможет ей подтянуть стойку. Я был бы рад ее визиту, она могла бы приехать и провести у нас несколько спаррингов".
Одностороннее, ничего не значащее подписание контракта, с целью произвести впечатление на СМИ и болельщиков, становится в UFC делом привычным. Стивен Томпсон сегодня продемонстрировал в Твиттере свою часть договора на реванш с чемпионом полусреднего веса Тайроном Вудли. «Избранный» в ответ попросил претендента заткнуться и пригрозил провести следующую защиту от Демиана Майи.
"Когда вы выходите под свет прожекторов, чтобы выдать отличное выступление, вы должны отдавать себе отчет, что все может произойти иначе. Вы можете выступить плохо, и тогда вас будут критиковать за то, что вы не сделали, или за то что вы сделали, или за что угодно еще.
Еще один момент - это то, что на этот бой (с Амандой Нуньес) она вышла уже совсем в другом настрое. Если вы вспомните бой с Холли Холм, тот там Ронда была уберуверена в себе, практически неуважительно настроена к сопернице. "Никто не может быть такой чемпионкой, как я...", все это ее высокомерие... это было омерзительно".
Принесший в ATT первый чемпионский пояс UFC боец ищет новый "дом".
Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Робби Лоулер покинул свой зал American Top Team. Об этом сообщает ряд источников, включая журналиста MMAFighting.com Ариэля Хельвани.
34-летний боец стал первым, кто принес в зал АТТ пояс чемпиона UFC, победив в реванше в 2014-м году Джони Хендрикса. Вообще "Безжалостный" пришел в команду в 2012, покинув знаменитый зал Miletich Fighting Systems.
Причины ухода пока не озвучены. Лоулер ((27-11, 1 NC) в последнем бою проиграл титул, пропустив тяжелый удар Тайрона Вудли и отлетев в нокаут (видео). После этого Робби должен был подраться с Дональдом Серроне на UFC 205, но отказался от боя, решив взять больше времени на восстановление после нокаута.
Недавно пошли слухи о том, что на шоу UFC 209 пройдет реванш междуРобби Лоулером и Ником Диасом. Однако, по сообщению комментатора UFC Джо Рогана, Диас отказался от этого боя, ибо хочет драться за титул.
Пока зал, в котором будет готовиться Робби, не определен. Остается неизвестным и его следующий соперник.