Робби Лоулер покинул American Top Team

Принесший в ATT первый чемпионский пояс UFC боец ищет новый "дом".

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Робби Лоулер покинул свой зал American Top Team. Об этом сообщает ряд источников, включая журналиста MMAFighting.com Ариэля Хельвани.

34-летний боец стал первым, кто принес в зал АТТ пояс чемпиона UFC, победив в реванше в 2014-м году Джони Хендрикса. Вообще "Безжалостный" пришел в команду в 2012, покинув знаменитый зал Miletich Fighting Systems.

Причины ухода пока не озвучены. Лоулер ((27-11, 1 NC) в последнем бою проиграл титул, пропустив тяжелый удар Тайрона Вудли и отлетев в нокаут (видео). После этого Робби должен был подраться с Дональдом Серроне на UFC 205, но отказался от боя, решив взять больше времени на восстановление после нокаута.

Недавно пошли слухи о том, что на шоу UFC 209 пройдет реванш между Робби Лоулером и Ником Диасом. Однако, по сообщению комментатора UFC Джо Рогана, Диас отказался от этого боя, ибо хочет драться за титул.

Пока зал, в котором будет готовиться Робби, не определен. Остается неизвестным и его следующий соперник.