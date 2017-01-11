Джон Кавана: Пропущенные удары в голову МакГрегором, можно пересчитать по пальцам

Тренер чемпиона UFC о проблеме сотрясений мозга в единоборствах, и уникальном стиле своего подопечного.

Сотрясения головного мозга – это тот вид травм, от которых бойцов смешанного стиля не спасает амуниция во время тренировок, не говоря уже о проходящих в полный контакт поединках без защиты. Снизить риск получения сотрясений в спорте пытаются по-разному. Одни, как Дональд Серроне, исключают из подготовки спарринги, другие прокачивают навыки грэпплинга и сводят зрелищность в своих поединках к минимуму, отчаянно "залёживая" соперников в партере под недовольный вой зрителей.

Тренер ирландского клуба Straight Blast Gym и наставник Конора МакГрегора Джон Кавана, много времени уделяет вопросам, связанным с безопасностью своих подопечных, и считает травмы головы главным бичом единоборств.

"Когнитивные нарушения и неврологические расстройства, вызванные с подобными травмами, беспокоят меня сильнее всего в смешанных единоборствах. Возможно, что только сейчас в спорт пришло первое поколение бойцов, у которых риск получения таких повреждений снижен".

В апреле прошлого года трагедией закончился один из боев Total Extreme Fighting в Дублине. Пропустивший множественные удары в голову и нокаутированный 28-летний португалец Жоао Карвальо, после выступления скончался в больнице от кровоизлияния в мозг. Его соперником был ученик Каваны – Чарли Вард.

"Это может случиться с каждым спортсменом. На их уровне, шанс получить травму головы очень высок", признает тренер.

Но есть исключение. По мнению Каваны, уникальный стиль МакГрегора позволяет ему избегать ударов.

"Мне кажется, что можно по пальцам пересчитать чистые удары, которые Конор пропустил в голову за 10 лет своей профессиональной карьеры. Его поведение в клетке - ответ на эту проблему, так как он старается не вступать в жесткие размены".

"Он предпочитает действовать от обороны. Его стиль возник из-за нежелания принимать удары в голову, которые ведут к поражениям и серьезным последствиям для здоровья".