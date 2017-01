Бой Ломбард vs. Таварес снят с UFC on FOX 23 Оба бойца получили травмы; UFC добавил в кард турнира поединок средневесов. Грядущее шоу UFC on FOX 23 несет серьезные потери. Согласно сообщению портала MMAFighting.com, экс-чемпион Bellator в среднем весе Гектор Ломбард и его соперник, гавайский средневес Бред Таварес получили травмы неизвестного характера и были сняты с турнира. Время их возвращения в строй не анонсировано; есть неплохой шанс, что бой перенесут на один из следующих ивентов. Место данного матча займет другой поединок в среднем весе: итальянец Алессио Ди Чирико сразится с американцем Эриком Спайсли. Ди Чирико (10-1) провел в UFC два боя, проиграв в дебюте Бояну Великовичу и выиграв у Гаррета МакЛилана. Ранее Алессио отличился на турнире White Rex в России, выиграв сдачей у россиянина Олега Медведева. Спайсли (9-1) также провел в UFC два боя и с тем же результатом, что и его итальянский визави, однако оппозиция его была гораздо серьезнее. В дебюте Эрик уступил сдачей Сэму Алви, а после сам задушил Тиаго Сантоса. Шоу UFС on FOX 23 состоится 28 января в Денвере, штат Колорадо, США.

Комментарий [ 6 Поделиться