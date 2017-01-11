Бой Ломбард vs. Таварес снят с UFC on FOX 23







Бывшая чемпионка UFC в "весе соломинки" Карла Эспарза (1-3) сразится с Рандой Маркос (6-4) на UFN 105 19 февраля.



Их бой мог произойти в финале The Ultimate Fighter: A Champion Will Be Crowned в 2014-м, но тогда Маркос в ½ дорогу перешла Роуз Намаюнас.



После завершения реалити-шоу, Эспарза проиграла титул Йоанне Еджейчике, а затем вернулась с победой над Джулианой Лимой. Маркос выступала в UFC с общим рекордом 2-3, в последнем бою проиграв "армбаром" Кортни Кейси.

Лучшие моменты в карьере "Продиджи".











Бой Риверы с Брайаном Каравеем не состоится 16 января из-за травмы последнего, но у "Эль Террора" есть запасной план. Оставшийся без соперника топовый бантамвейт, вызвал на бой бывшего чемпиона UFC.



"Я уже отправил на пенсию Юрайю Фэйбера, дайте мне подраться с Домиником Крузом, и он отправится следом за ним" , написал пуэрториканец в Твиттере.







"Если он думает, что сможет повалить меня и провести прием, то у меня для него сюрприз. Будет попытается сделать это, я опережу его".



Стоит отметить, что в карьере TUFера две победы сабмишенами, у Пенна шесть.





Агония Эдмонда Тарвердяна бесценна.

























Наставник бразильянки по боксу Джейсон Парилло готов поработать с Рондой над ее ударной техникой, а спарринг-партнером бывшей чемпионки могла бы стать Крис Жустино, бой с которой уже не представляет ни для кого интерес:



"Я считаю, что они могли бы вместе тренироваться. Безусловно, Крис здорово поможет ей подтянуть стойку. Я был бы рад ее визиту, она могла бы приехать и провести у нас несколько спаррингов".

Одностороннее, ничего не значащее подписание контракта, с целью произвести впечатление на СМИ и болельщиков, становится в UFC делом привычным. Стивен Томпсон сегодня продемонстрировал в Твиттере свою часть договора на реванш с чемпионом полусреднего веса Тайроном Вудли. «Избранный» в ответ попросил претендента заткнуться и пригрозил провести следующую защиту от Демиана Майи.













Занимающий 5-ю строчку в рейтинге тяжеловесов UFC Бен Ротвелл вызвал на бой сразу двух действующих чемпионов организации:



"Так, я предельно серьезен. Я подерусь с Тайроном Вудли и Майклом Биспингом одновременно, двое на одного, и заберу оба титула. Давай-те как все подзаработаем".



Ждем.







"Когда вы выходите под свет прожекторов, чтобы выдать отличное выступление, вы должны отдавать себе отчет, что все может произойти иначе. Вы можете выступить плохо, и тогда вас будут критиковать за то, что вы не сделали, или за то что вы сделали, или за что угодно еще.



Еще один момент - это то, что на этот бой (с Амандой Нуньес) она вышла уже совсем в другом настрое. Если вы вспомните бой с Холли Холм, тот там Ронда была уберуверена в себе, практически неуважительно настроена к сопернице. "Никто не может быть такой чемпионкой, как я...", все это ее высокомерие... это было омерзительно".







По словам президента Bellator Скотта Кокера , российский тяжеловес Федор Емельяненко будет проверен на наличие в организме запрещенных препаратов. Напомним, у "Последнего императора" на 18 февраля назначен бой с Мэттом Митрионом на шоу Bellator 172.



Искать в теле русского богатыря допинг будет скандально известная своими суровыми наказаниями атлетическая комиссия штата Калифорния. Именно эти ребята в свое время поймали на допинге и отстранили от боев Александра Шлеменко .



В течение карьеры Федора неоднократно обвиняли в употреблении допинга. Однако до этого дня найти в теле Емельяненко что-то кроме "баньки, веничка, чайка" никому так и не удалось.







Теперь уже бывший комментатор UFC, поблагодарил всех неравнодушных за поддержку:



«Я бы хотел ответить всем фанатам и журналистам на их слова поддержки и благодарности в мой адрес! Это что-то невероятно! Спасибо!».



«На каждом шоу, начиная от UFC Japan и заканчивая UFC 207, я преследовал две цели. Во-первых передавать нашим, как ни у кого больше, преданным болельщикам по всему миру энергию, страсть и чистые эмоции. Во-вторых, корректно представлять каждого спортсмена, от новичка, до тех, у кого за плечами было двадцать с лишним боев в октагоне. Каждый из них жертвовал всем и выкладывался на тренировках. Я отвечал за то, чтобы рассказывать вам их истории».

Напомним, главный бой вечера Холли Холм vs. Жермейн де Рандами определит первую чемпионку UFC в полулегком весе.













Независимо от результата, выступление 21 января в Bellator станет для 41-летнего "Плохого парня из Хантингтон-Бич" последним:



"Этот бой станет прощальным. Двадцать лет в спорте – многовато. Но я бы выступал, если бы не мои операции".



"Травмы и операции доставляют мне самые серьезные неудобства. У меня был разрыв передней крестообразной связки и с тех пор мое левое колено на 50% состоит из донорских тканей взятых из правого. У меня протрузии в поясничном и шейном отделе позвоночника, диски С-5 и С-4 заменены, я перенес не меньше 26-27 сотрясений мозга, на лице сотни швов – я словно побывал под катком. Мой главный соперник – это мое тело".







Чемпион среднего дивизиона UFC осадил коллегу из полусреднего веса, мечтающего о денежных супербоях, одним из которых, как думает "Ти-Вуд", может стать для него поединок против британца.



"Не верь ничему, что тебе говорят Тайрон, потому что люди готовы целовать тебе задницу, когда ты чемпион. Я варюсь во всем этом давно, чтобы утверждать наверняка – все это дерьмо собачье. Не верь никому, включая твою команду. Вокруг тебя одни подхалимы. Все, что они рассказывают тебе неправда, потому что я сделаю с тобой тоже самое, что чертов Нейт Маркуардт - вырублю тебя нахер, приятель" .



