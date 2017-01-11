"Жакаре" Соуза: По крайней мере, теперь у меня есть соперник

Бразильский средневес о поединке с опасным Тимом Боучем, симулянте Люке Рокхолде и трусливом чемпионе Майкле "Пусси" Биспинге.

Неожиданным стало решение матчмейкеров свести на UFC 208 Роналдо Соузу и бывшего "Короля апсетов" Тима Боуча. Американец не входит в число десяти лучших средневесов организации, и победа над ним не прибавит очков "Жакаре", не первый год пребывающему в ожидании титульного боя.

Сегодня в разговоре с MMA Fighting, Соуза заявил, что Боуч – это не худший вариант в период, когда поголовно все топы либо травмированы, либо избегают встречаться с ним.

"По крайней мере, теперь у меня есть соперник, - сказал он, - Долгий простой не слишком хорошо сказывается на форме, поэтому мне не хотелось сидеть без дела. В планах был бой с кем-то из основных претендентов, но все они оказались травмированы".

"Этот парень ходячая проблема. У него тяжеленные удары, которые представляют опасность, но я прекрасно помню об этом и дам ему достойный ответ. Он невероятно мощно работает руками и это действительно не шутка. Если зазеваешься в бою с ним, то можешь проснуться позже и будешь долго гадать, что же произошло".

Одним из тех, кто в прошлом году сослался на травму и таким образом миновал встречи с бразильцем, был Люк Рокхолд. Соуза уверен, что все разговоры бывшего чемпиона о травме (характер до сих пор не раскрыт), не больше, чем инсценировка.

"Рокхолд "откосил" от этого боя. Он говорил, что повредил себе что-то, но я постоянно вижу в соцсетях, как он тренируется, к тому же, недавно он сообщил, что собирается провести схватку по грэпплингу с Джоном Джонсом. Бессмыслица. У него нет травмы. Если бы он действительно имел проблемы со здоровьем, мысли о Джонсе посещали бы его голову? Это просто невозможно".

"Ситуация с Рокхолдом вывела меня из себя, потому что я рассчитывал подраться с ним в ноябре. Травмы – это часть спорта, они неизбежны, но я никогда не думал, что он начнет их симулировать. Сначала я поверил в его игру, но сейчас понимаю, что он просто струсил. Очевидно, что никаких повреждений у него нет".

Разговор с "Жакаре", не мог не коснуться Майкла Биспинга. Чемпион провел первую успешную защиту от старейшего бойца в дивизионе Дэна Хендерсона и уже начал подбирать себе нового соперника. Если обратить внимание на последние интервью британского бойца, то очевидно, что среди тех, кого он рассматривает, нет никого из числа основных претендентов на титул.

"Для него это типично, - говорит Соуза, - Я больше не хочу ничего слышать о Биспинге, потому что он просто баба. Он готов встречаться с кем угодно, но только не с главными претендентами в среднем весе. Я не стану бегать за этой сучкой. Всем известно, что он стал чемпионом случайно. Это было удачное стечение обстоятельств. И теперь он избегает боев с серьезными соперниками. Он как наседка с яйцом, высиживает свой пояс".