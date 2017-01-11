Марк Хант подал в суд на UFC, Дану Вайта и Брока Леснара

"Супер Самоан" надеется отсудить миллионы долларов за провал Броком Леснаром тестирования на запрещенные препараты.

Марк Хант остался недоволен наказанием Брока Леснара… и пошел в суд, как и обещал. Ветеран тяжелого дивизиона подал гражданский иск в Федеральный окружной суд США на Леснара, президента UFC Дану Вайта и бывшую владелицу UFC компанию Zuffa LLC.

Хант надеется отсудить "миллионы" (точная сумма не указывается) за сомнительные моменты, окружающие провал его соперником Броком Леснаром тестирования на запрещенные препараты перед и после шоу UFC 200.

Указанные личности и компании обвиняются Хантом в "рэкете, мошенничестве, халатности", а также нарушении контрактных обязательств - всего Марк выдвинул обвинение по 8-ми пунктам.

"Я хочу, чтобы UFC понял – поступать так, как поступают они, не следует. Они позволяют парням делать это. У них есть шанс забрать у парня (Леснара) все его деньги, потому что он – читер, но они этого не делают".

"Какой пример мы подаем подросткам, которые однажды захотят стать бойцами? "Будь читером, и все ок", это мы им пытаемся сообщить? В социуме зв преступлением должно следовать наказание. Почему в ММА все должно быть иначе? Это вредит бизнесу, что еще хуже. Они должны нести за это ответственность".

Леснар подрался с Хантом на шоу UFC 200, выиграв единогласным решением судей. До боя USADA дала Броку разрешение в качестве исключения не проходить обязательного 4-месячного тестирования, обязательного для длительное время отсутствовавших бойцов. После матча выяснилось, что Леснар провалил предматчевое и послематчевое тестирование на антиэстрогенный препарат кломифен. Его отстранили на год и оштрафовали на $250,000, что составляет всего 10% только от озвученного официально гонорара (на деле Брок наверняка получил на порядок-два больше).

Марк, которого жизнь побросала как никого другого (чтиво не для слабонервных), остался недоволен таким поворотом событий. По его мнению, USADA и UFC сговорились, а наказание для Брока было слишком мягким.

Посмотрим, что из всего этого выйдет.

PS: Напомним, Хант продолжает активно выступать и 4 марта подерется с Алистаром Оверимом на шоу UFC 209.