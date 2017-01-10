Лиам МакГири против Криса Филдса на Bellator 173

Возвращение бывшего чемпиона в полутяжелом весе запланировано на февральском шоу в Белфасте.

Очередным европейским турниром станет Bellator 173, который пройдет 24 февраля. На этот раз Скотт Кокер и компания привезут круглую клетку в ирландский Белфаст. В продвижении мероприятия в стране Святого Патрика, Конора МакГрегора и "Guinness", американцам поможет местная BAMMA.

Первой ласточкой Bellator 173, стал анонсированный сегодня в эфире ESPNпоединок бывшего чемпиона в полутяжелом весе Лиама МакГири с Крисом Филдсом по прозвищу "Выбор домохозяек". Кроме того, на шоу очередное выступление проведет 20-летний небитый проспект из "конюшни" Джона Каваны Джеймс Галлахер (5-0).

МакГири (11-1) был непобедим на протяжении одиннадцати боев подряд, пока в ноябре не уступил единогласным решением судей, бывшему топу UFC Филу Девису (видео). Проживающий в Нью-Йорке уроженец британских островов, владел поясом Bellator около полутора лет. Отобрав титул у Эммануэля Ньютона в 2015-м, он провел одну единственную защиту трофея, легко расправившись с Тито Ортизом.

Филдс (11-7-1) последний раз дрался в начале прошлого года на турнире организованном BAMMA, где его соперником стал записной "мешок" Дэн Канеке, проигравший ему сдачей в первом раунде. В предыдущие годы в карьере ирландца наблюдались одни неудачи, единственным "белым пятном" за этот период, стала ничья в бою с неоднократным участником гран-при Bellator Норманом Парези.