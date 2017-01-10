Евангелиста Сантос повесил перчатки на гвоздь

Переживший страшный перелом черепа "Сайборг" решил не рисковать здоровьем и сосредоточиться на своей семье.

Ветеран смешанных единоборств Евангелиста "Сайборг" Сантос объявил о завершении карьеры. Последний матч бразилец провел на шоу Bellator 158 против Майкла Пейджа: "Веном" жесточайшим ударом колена нокаутировал Сантоса, проломив ему череп (видео).

Хирурги восстановили разбитую на куски лобную кость Евангелисты, и он даже заявил о желании продолжить карьеру. Однако, поразмыслив, ветеран принял решение больше не рисковать здоровьем и, возможно, жизнью:

"Я чувствую себя отлично, после операции не было никаких проблем. Однако я не думаю, что подерусь снова. Я не хочу рисковать заработать проблему со здоровьем, которая будет мешать мне до конца жизни. В этом случае я не смогу передать свои знания и обеспечить свою семью".

По словам "Сайборга", его настоящий рекорд в ММА – (32-18), однако не все бои вошли в официальную статистику. Он дрался с такими бойцами, как Гегард Мусаси, Ник Диас и Маурисио "Шогун" Руа, а его бой за титул Cage Rage против Мелвина Манхуфа навсегда вошел в историю спорта как одно из самых безбашенных, эпичных противостояний в ММА.

"Мои титульные бои, мои встречи с Диасом и Мелвином, нокаут в бою с Габриэлем Гладиатором, 7-ми секундный нокаут в матче против Сильвио Атриума на Meca 7, турнир 16 тяжеловесов на IVC 14 и Гран-при из 8-ми человек, в которых я участвовал, сделали мою карьеру".

"Я хочу остаться в памяти человеком, который посвятил свою жизнь спорту, который любил, всегда бился на пределе возможностей и никогда не выбирал оппонентов".

Евангелиста продолжит управлять залом Chute Boxe в Техасе и принимать участие в работе федерации муай-тай Минаса Герайса.

Редакция ValeTudo.ru желает Евангелисте крепкого здоровья и безбедной счастливой жизни.