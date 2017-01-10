Евангелиста Сантос повесил перчатки на гвоздь

Бывшая чемпионка UFC в "весе соломинки" Карла Эспарза (1-3) сразится с Рандой Маркос (6-4) на UFN 105 19 февраля.
Их бой мог произойти в финале The Ultimate Fighter: A Champion Will Be Crowned в 2014-м, но тогда Маркос в ½ дорогу перешла Роуз Намаюнас.
После завершения реалити-шоу, Эспарза проиграла титул Йоанне Еджейчике, а затем вернулась с победой над Джулианой Лимой. Маркос выступала в UFC с общим рекордом 2-3, в последнем бою проиграв "армбаром" Кортни Кейси.
Наставник бразильянки по боксу Джейсон Парилло готов поработать с Рондой над ее ударной техникой, а спарринг-партнером бывшей чемпионки могла бы стать Крис Жустино, бой с которой уже не представляет ни для кого интерес:
"Я считаю, что они могли бы вместе тренироваться. Безусловно, Крис здорово поможет ей подтянуть стойку. Я был бы рад ее визиту, она могла бы приехать и провести у нас несколько спаррингов".
Одностороннее, ничего не значащее подписание контракта, с целью произвести впечатление на СМИ и болельщиков, становится в UFC делом привычным. Стивен Томпсон сегодня продемонстрировал в Твиттере свою часть договора на реванш с чемпионом полусреднего веса Тайроном Вудли. «Избранный» в ответ попросил претендента заткнуться и пригрозил провести следующую защиту от Демиана Майи.
"Когда вы выходите под свет прожекторов, чтобы выдать отличное выступление, вы должны отдавать себе отчет, что все может произойти иначе. Вы можете выступить плохо, и тогда вас будут критиковать за то, что вы не сделали, или за то что вы сделали, или за что угодно еще.
Еще один момент - это то, что на этот бой (с Амандой Нуньес) она вышла уже совсем в другом настрое. Если вы вспомните бой с Холли Холм, тот там Ронда была уберуверена в себе, практически неуважительно настроена к сопернице. "Никто не может быть такой чемпионкой, как я...", все это ее высокомерие... это было омерзительно".
По словам президента Bellator Скотта Кокера, российский тяжеловес Федор Емельяненко будет проверен на наличие в организме запрещенных препаратов. Напомним, у "Последнего императора" на 18 февраля назначен бой с Мэттом Митрионом на шоу Bellator 172.
Искать в теле русского богатыря допинг будет скандально известная своими суровыми наказаниями атлетическая комиссия штата Калифорния. Именно эти ребята в свое время поймали на допинге и отстранили от боев Александра Шлеменко.
В течение карьеры Федора неоднократно обвиняли в употреблении допинга. Однако до этого дня найти в теле Емельяненко что-то кроме "баньки, веничка, чайка" никому так и не удалось.
Теперь уже бывший комментатор UFC, поблагодарил всех неравнодушных за поддержку:
«Я бы хотел ответить всем фанатам и журналистам на их слова поддержки и благодарности в мой адрес! Это что-то невероятно! Спасибо!».
«На каждом шоу, начиная от UFC Japan и заканчивая UFC 207, я преследовал две цели. Во-первых передавать нашим, как ни у кого больше, преданным болельщикам по всему миру энергию, страсть и чистые эмоции. Во-вторых, корректно представлять каждого спортсмена, от новичка, до тех, у кого за плечами было двадцать с лишним боев в октагоне. Каждый из них жертвовал всем и выкладывался на тренировках. Я отвечал за то, чтобы рассказывать вам их истории».
Независимо от результата, выступление 21 января в Bellator станет для 41-летнего "Плохого парня из Хантингтон-Бич" последним:
"Этот бой станет прощальным. Двадцать лет в спорте – многовато. Но я бы выступал, если бы не мои операции".
"Травмы и операции доставляют мне самые серьезные неудобства. У меня был разрыв передней крестообразной связки и с тех пор мое левое колено на 50% состоит из донорских тканей взятых из правого. У меня протрузии в поясничном и шейном отделе позвоночника, диски С-5 и С-4 заменены, я перенес не меньше 26-27 сотрясений мозга, на лице сотни швов – я словно побывал под катком. Мой главный соперник – это мое тело".
Чемпион среднего дивизиона UFC осадил коллегу из полусреднего веса, мечтающего о денежных супербоях, одним из которых, как думает "Ти-Вуд", может стать для него поединок против британца.
"Не верь ничему, что тебе говорят Тайрон, потому что люди готовы целовать тебе задницу, когда ты чемпион. Я варюсь во всем этом давно, чтобы утверждать наверняка – все это дерьмо собачье. Не верь никому, включая твою команду. Вокруг тебя одни подхалимы. Все, что они рассказывают тебе неправда, потому что я сделаю с тобой тоже самое, что чертов Нейт Маркуардт - вырублю тебя нахер, приятель".
Переживший страшный перелом черепа "Сайборг" решил не рисковать здоровьем и сосредоточиться на своей семье.
Ветеран смешанных единоборств Евангелиста "Сайборг" Сантос объявил о завершении карьеры. Последний матч бразилец провел на шоу Bellator 158 против Майкла Пейджа: "Веном" жесточайшим ударом колена нокаутировал Сантоса, проломив ему череп (видео).
Хирурги восстановили разбитую на куски лобную кость Евангелисты, и он даже заявил о желании продолжить карьеру. Однако, поразмыслив, ветеран принял решение больше не рисковать здоровьем и, возможно, жизнью:
"Я чувствую себя отлично, после операции не было никаких проблем. Однако я не думаю, что подерусь снова. Я не хочу рисковать заработать проблему со здоровьем, которая будет мешать мне до конца жизни. В этом случае я не смогу передать свои знания и обеспечить свою семью".
По словам "Сайборга", его настоящий рекорд в ММА – (32-18), однако не все бои вошли в официальную статистику. Он дрался с такими бойцами, как Гегард Мусаси, Ник Диас и Маурисио "Шогун" Руа, а его бой за титул Cage Rage против Мелвина Манхуфа навсегда вошел в историю спорта как одно из самых безбашенных, эпичных противостояний в ММА.
"Мои титульные бои, мои встречи с Диасом и Мелвином, нокаут в бою с Габриэлем Гладиатором, 7-ми секундный нокаут в матче против Сильвио Атриума на Meca 7, турнир 16 тяжеловесов на IVC 14 и Гран-при из 8-ми человек, в которых я участвовал, сделали мою карьеру".
"Я хочу остаться в памяти человеком, который посвятил свою жизнь спорту, который любил, всегда бился на пределе возможностей и никогда не выбирал оппонентов".
Евангелиста продолжит управлять залом Chute Boxe в Техасе и принимать участие в работе федерации муай-тай Минаса Герайса.
Редакция ValeTudo.ru желает Евангелисте крепкого здоровья и безбедной счастливой жизни.