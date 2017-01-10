Тайрон Вудли против Стивена Томпсона на UFC 209

Хабиб Нурмагомедов не у дел: мартовский турнир в Лас-Вегасе возглавит титульный реванш в полусреднем весе.

Согласно сообщению чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли, он подерется со Стивеном Томпсоном 4 марта в главном бою шоу UFC 209. Ранее "Вандербой" уже показывал фанатам в соцсетях подписанный контракт на реванш с "Ти-Вудом".

Ивент состоится в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Примечательно, что на место хэдлайнера именно этого шоу долгое время метил российский легковес Хабиб Нурмагомедов. Судя по последним событиям, в главном бою вечера "Орел" не выступит.

Вудли (16-3-1) встречался с Томпсоном в ноябре на шоу UFC 205. От нокаутера с пушечным ударом и ударника с каратистским прошлым ждали фейерверков, но получили лишь унылую возню и ничью. До кучи Вудли под занавес шоу пришлось на время отдать свой пояс Конору МакГрегору, что только подчеркивает степень морального разложения бойца.

С момента выигрыша пояса у Робби Лоулера (видео) Тайрон пытается выбить себе "денежные бои", но его каждый раз прокатывают. Так случилось и в этот раз – Вудли практически договорился на рандеву с чемпионом среднего веса Майклом Биспингом, но руководство UFC решило иначе.

Томпсон (13-1-1) до встречи с Вудли одержал 7 побед подряд, в числе прочих завалив Джейка Элленбергера, Джони Хендрикса и Рори МакДональда. Как это часто бывает в UFC, у парня были нешуточные шансы пролететь с титульным боем как ДСП над Монако, однако Джордж Сент-Пьер запросил слишком жирный гонорар, а Ник Диас зажал штраф Атлетической Комиссии Невады, и облома не случилось.