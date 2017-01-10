Тайрон Вудли против Стивена Томпсона на UFC 209

Горячие новости

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Карла Эспарза подерется с Рандой Маркос на UFC Fight Night 105
11:01:2017 06:54 argen2m



Бывшая чемпионка UFC в "весе соломинки" Карла Эспарза (1-3) сразится с Рандой Маркос (6-4) на UFN 105 19 февраля.

Их бой мог произойти в финале The Ultimate Fighter: A Champion Will Be Crowned в 2014-м, но тогда Маркос в ½ дорогу перешла Роуз Намаюнас.

После завершения реалити-шоу, Эспарза проиграла титул Йоанне Еджейчике, а затем вернулась с победой над Джулианой Лимой. Маркос выступала в UFC с общим рекордом 2-3, в последнем бою проиграв "армбаром" Кортни Кейси.
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Ультимативная восьмерка Джо Рогана: Би Джей Пенн
11:01:2017 10:53 argen2m
Лучшие моменты в карьере "Продиджи".

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Джимми Ривера хочет отправить на пенсию Доминика Круза
10:01:2017 04:52 argen2m



Бой Риверы с Брайаном Каравеем не состоится 16 января из-за травмы последнего, но у "Эль Террора" есть запасной план. Оставшийся без соперника топовый бантамвейт, вызвал на бой бывшего чемпиона UFC.

"Я уже отправил на пенсию Юрайю Фэйбера, дайте мне подраться с Домиником Крузом, и он отправится следом за ним", написал пуэрториканец в Твиттере.
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Яир Родригес обещает не отставать от Пенна
10:01:2017 04:38 argen2m



"Если он думает, что сможет повалить меня и провести прием, то у меня для него сюрприз. Будет попытается сделать это, я опережу его".

Стоит отметить, что в карьере TUFера две победы сабмишенами, у Пенна шесть.
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UFC Fight Night 103: Старая школа против новой
10:01:2017 03:12 argen2m

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Превью UFC 207: Шок и трепет
10:01:2017 11:03 grey_187
Агония Эдмонда Тарвердяна бесценна.


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Яир Родригес: Гордость Мексики
10:01:2017 10:18 grey_187

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Джон Джонс против Роберта Оберста (армрестлинг)
09:01:2017 11:15 grey_187

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UFC Fight Night 103: Старая школа против Новой
09:01:2017 11:12 grey_187

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Тренер Крис "Сайборг" предложил свои услуги Ронде Роузи
09:01:2017 01:18 argen2m



Наставник бразильянки по боксу Джейсон Парилло готов поработать с Рондой над ее ударной техникой, а спарринг-партнером бывшей чемпионки могла бы стать Крис Жустино, бой с которой уже не представляет ни для кого интерес:

"Я считаю, что они могли бы вместе тренироваться. Безусловно, Крис здорово поможет ей подтянуть стойку. Я был бы рад ее визиту, она могла бы приехать и провести у нас несколько спаррингов".
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Стивен Томпсон подписал контракт на бой с Тайроном Вудли
09:01:2017 10:22 argen2m
Одностороннее, ничего не значащее подписание контракта, с целью произвести впечатление на СМИ и болельщиков, становится в UFC делом привычным. Стивен Томпсон сегодня продемонстрировал в Твиттере свою часть договора на реванш с чемпионом полусреднего веса Тайроном Вудли. «Избранный» в ответ попросил претендента заткнуться и пригрозил провести следующую защиту от Демиана Майи.
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Бен Ротвелл готов подраться с Биспингом и Вудли одновременно
08:01:2017 04:17 grey_187



Занимающий 5-ю строчку в рейтинге тяжеловесов UFC Бен Ротвелл вызвал на бой сразу двух действующих чемпионов организации:

"Так, я предельно серьезен. Я подерусь с Тайроном Вудли и Майклом Биспингом одновременно, двое на одного, и заберу оба титула. Давай-те как все подзаработаем".

Ждем.
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Рашад Эванс: Высокомерие Роузи омерзительно
08:01:2017 04:10 grey_187



"Когда вы выходите под свет прожекторов, чтобы выдать отличное выступление, вы должны отдавать себе отчет, что все может произойти иначе. Вы можете выступить плохо, и тогда вас будут критиковать за то, что вы не сделали, или за то что вы сделали, или за что угодно еще.

Еще один момент - это то, что на этот бой (с Амандой Нуньес) она вышла уже совсем в другом настрое. Если вы вспомните бой с Холли Холм, тот там Ронда была уберуверена в себе, практически неуважительно настроена к сопернице. "Никто не может быть такой чемпионкой, как я...", все это ее высокомерие... это было омерзительно".
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Федора Емельяненко проверят на допинг
08:01:2017 03:55 grey_187



По словам президента Bellator Скотта Кокера, российский тяжеловес Федор Емельяненко будет проверен на наличие в организме запрещенных препаратов. Напомним, у "Последнего императора" на 18 февраля назначен бой с Мэттом Митрионом на шоу Bellator 172.

Искать в теле русского богатыря допинг будет скандально известная своими суровыми наказаниями атлетическая комиссия штата Калифорния. Именно эти ребята в свое время поймали на допинге и отстранили от боев Александра Шлеменко.

В течение карьеры Федора неоднократно обвиняли в употреблении допинга. Однако до этого дня найти в теле Емельяненко что-то кроме "баньки, веничка, чайка" никому так и не удалось.
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Майк Голдберг прервал молчание
07:01:2017 09:51 argen2m



Теперь уже бывший комментатор UFC, поблагодарил всех неравнодушных за поддержку:

«Я бы хотел ответить всем фанатам и журналистам на их слова поддержки и благодарности в мой адрес! Это что-то невероятно! Спасибо!».

«На каждом шоу, начиная от UFC Japan и заканчивая UFC 207, я преследовал две цели. Во-первых передавать нашим, как ни у кого больше, преданным болельщикам по всему миру энергию, страсть и чистые эмоции. Во-вторых, корректно представлять каждого спортсмена, от новичка, до тех, у кого за плечами было двадцать с лишним боев в октагоне. Каждый из них жертвовал всем и выкладывался на тренировках. Я отвечал за то, чтобы рассказывать вам их истории».
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Картинка дня: Постер турнира UFC 208: Holm vs. de Randamie
07:01:2017 09:29 argen2m
Напомним, главный бой вечера Холли Холм vs. Жермейн де Рандами определит первую чемпионку UFC в полулегком весе.
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Тито Ортиз уйдет из спорта после боя с Чейлом Сонненом
07:01:2017 12:59 argen2m



Независимо от результата, выступление 21 января в Bellator станет для 41-летнего "Плохого парня из Хантингтон-Бич" последним:

"Этот бой станет прощальным. Двадцать лет в спорте – многовато. Но я бы выступал, если бы не мои операции".

"Травмы и операции доставляют мне самые серьезные неудобства. У меня был разрыв передней крестообразной связки и с тех пор мое левое колено на 50% состоит из донорских тканей взятых из правого. У меня протрузии в поясничном и шейном отделе позвоночника, диски С-5 и С-4 заменены, я перенес не меньше 26-27 сотрясений мозга, на лице сотни швов – я словно побывал под катком. Мой главный соперник – это мое тело".
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Майкл Биспинг советует Тайрону Вудли закатать губу
06:01:2017 07:26 argen2m



Чемпион среднего дивизиона UFC осадил коллегу из полусреднего веса, мечтающего о денежных супербоях, одним из которых, как думает "Ти-Вуд", может стать для него поединок против британца.

"Не верь ничему, что тебе говорят Тайрон, потому что люди готовы целовать тебе задницу, когда ты чемпион. Я варюсь во всем этом давно, чтобы утверждать наверняка – все это дерьмо собачье. Не верь никому, включая твою команду. Вокруг тебя одни подхалимы. Все, что они рассказывают тебе неправда, потому что я сделаю с тобой тоже самое, что чертов Нейт Маркуардт - вырублю тебя нахер, приятель".
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Конор МакГрегор подался в жокеи
05:01:2017 04:36 grey_187

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На пути к FIGHT NIGHTS GLOBAL 59 Душанбе
05:01:2017 04:32 grey_187

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Тайрон Вудли против Стивена Томпсона на UFC 209

10.01.2017 11:14 grey_187

Хабиб Нурмагомедов не у дел: мартовский турнир в Лас-Вегасе возглавит титульный реванш в полусреднем весе.

Согласно сообщению чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли, он подерется со Стивеном Томпсоном 4 марта в главном бою шоу UFC 209. Ранее "Вандербой" уже показывал фанатам в соцсетях подписанный контракт на реванш с "Ти-Вудом".

Ивент состоится в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Примечательно, что на место хэдлайнера именно этого шоу долгое время метил российский легковес Хабиб Нурмагомедов. Судя по последним событиям, в главном бою вечера "Орел" не выступит.

Вудли (16-3-1) встречался с Томпсоном в ноябре на шоу UFC 205. От нокаутера с пушечным ударом и ударника с каратистским прошлым ждали фейерверков, но получили лишь унылую возню и ничью. До кучи Вудли под занавес шоу пришлось на время отдать свой пояс Конору МакГрегору, что только подчеркивает степень морального разложения бойца.

С момента выигрыша пояса у Робби Лоулера (видео) Тайрон пытается выбить себе "денежные бои", но его каждый раз прокатывают. Так случилось и в этот раз – Вудли практически договорился на рандеву с чемпионом среднего веса Майклом Биспингом, но руководство UFC решило иначе.

Томпсон (13-1-1) до встречи с Вудли одержал 7 побед подряд, в числе прочих завалив Джейка Элленбергера, Джони Хендрикса и Рори МакДональда. Как это часто бывает в UFC, у парня были нешуточные шансы пролететь с титульным боем как ДСП над Монако, однако Джордж Сент-Пьер запросил слишком жирный гонорар, а Ник Диас зажал штраф Атлетической Комиссии Невады, и облома не случилось.


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