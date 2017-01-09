UFC Fight Night 103: Обратный отсчет (ВИДЕО)

Горячие новости

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Карла Эспарза подерется с Рандой Маркос на UFC Fight Night 105
11:01:2017 06:54 argen2m



Бывшая чемпионка UFC в "весе соломинки" Карла Эспарза (1-3) сразится с Рандой Маркос (6-4) на UFN 105 19 февраля.

Их бой мог произойти в финале The Ultimate Fighter: A Champion Will Be Crowned в 2014-м, но тогда Маркос в ½ дорогу перешла Роуз Намаюнас.

После завершения реалити-шоу, Эспарза проиграла титул Йоанне Еджейчике, а затем вернулась с победой над Джулианой Лимой. Маркос выступала в UFC с общим рекордом 2-3, в последнем бою проиграв "армбаром" Кортни Кейси.
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Ультимативная восьмерка Джо Рогана: Би Джей Пенн
11:01:2017 10:53 argen2m
Лучшие моменты в карьере "Продиджи".

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Джимми Ривера хочет отправить на пенсию Доминика Круза
10:01:2017 04:52 argen2m



Бой Риверы с Брайаном Каравеем не состоится 16 января из-за травмы последнего, но у "Эль Террора" есть запасной план. Оставшийся без соперника топовый бантамвейт, вызвал на бой бывшего чемпиона UFC.

"Я уже отправил на пенсию Юрайю Фэйбера, дайте мне подраться с Домиником Крузом, и он отправится следом за ним", написал пуэрториканец в Твиттере.
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Яир Родригес обещает не отставать от Пенна
10:01:2017 04:38 argen2m



"Если он думает, что сможет повалить меня и провести прием, то у меня для него сюрприз. Будет попытается сделать это, я опережу его".

Стоит отметить, что в карьере TUFера две победы сабмишенами, у Пенна шесть.
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UFC Fight Night 103: Старая школа против новой
10:01:2017 03:12 argen2m

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Превью UFC 207: Шок и трепет
10:01:2017 11:03 grey_187
Агония Эдмонда Тарвердяна бесценна.


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Яир Родригес: Гордость Мексики
10:01:2017 10:18 grey_187

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Джон Джонс против Роберта Оберста (армрестлинг)
09:01:2017 11:15 grey_187

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UFC Fight Night 103: Старая школа против Новой
09:01:2017 11:12 grey_187

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Тренер Крис "Сайборг" предложил свои услуги Ронде Роузи
09:01:2017 01:18 argen2m



Наставник бразильянки по боксу Джейсон Парилло готов поработать с Рондой над ее ударной техникой, а спарринг-партнером бывшей чемпионки могла бы стать Крис Жустино, бой с которой уже не представляет ни для кого интерес:

"Я считаю, что они могли бы вместе тренироваться. Безусловно, Крис здорово поможет ей подтянуть стойку. Я был бы рад ее визиту, она могла бы приехать и провести у нас несколько спаррингов".
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Стивен Томпсон подписал контракт на бой с Тайроном Вудли
09:01:2017 10:22 argen2m
Одностороннее, ничего не значащее подписание контракта, с целью произвести впечатление на СМИ и болельщиков, становится в UFC делом привычным. Стивен Томпсон сегодня продемонстрировал в Твиттере свою часть договора на реванш с чемпионом полусреднего веса Тайроном Вудли. «Избранный» в ответ попросил претендента заткнуться и пригрозил провести следующую защиту от Демиана Майи.
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Бен Ротвелл готов подраться с Биспингом и Вудли одновременно
08:01:2017 04:17 grey_187



Занимающий 5-ю строчку в рейтинге тяжеловесов UFC Бен Ротвелл вызвал на бой сразу двух действующих чемпионов организации:

"Так, я предельно серьезен. Я подерусь с Тайроном Вудли и Майклом Биспингом одновременно, двое на одного, и заберу оба титула. Давай-те как все подзаработаем".

Ждем.
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Рашад Эванс: Высокомерие Роузи омерзительно
08:01:2017 04:10 grey_187



"Когда вы выходите под свет прожекторов, чтобы выдать отличное выступление, вы должны отдавать себе отчет, что все может произойти иначе. Вы можете выступить плохо, и тогда вас будут критиковать за то, что вы не сделали, или за то что вы сделали, или за что угодно еще.

Еще один момент - это то, что на этот бой (с Амандой Нуньес) она вышла уже совсем в другом настрое. Если вы вспомните бой с Холли Холм, тот там Ронда была уберуверена в себе, практически неуважительно настроена к сопернице. "Никто не может быть такой чемпионкой, как я...", все это ее высокомерие... это было омерзительно".
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Федора Емельяненко проверят на допинг
08:01:2017 03:55 grey_187



По словам президента Bellator Скотта Кокера, российский тяжеловес Федор Емельяненко будет проверен на наличие в организме запрещенных препаратов. Напомним, у "Последнего императора" на 18 февраля назначен бой с Мэттом Митрионом на шоу Bellator 172.

Искать в теле русского богатыря допинг будет скандально известная своими суровыми наказаниями атлетическая комиссия штата Калифорния. Именно эти ребята в свое время поймали на допинге и отстранили от боев Александра Шлеменко.

В течение карьеры Федора неоднократно обвиняли в употреблении допинга. Однако до этого дня найти в теле Емельяненко что-то кроме "баньки, веничка, чайка" никому так и не удалось.
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Майк Голдберг прервал молчание
07:01:2017 09:51 argen2m



Теперь уже бывший комментатор UFC, поблагодарил всех неравнодушных за поддержку:

«Я бы хотел ответить всем фанатам и журналистам на их слова поддержки и благодарности в мой адрес! Это что-то невероятно! Спасибо!».

«На каждом шоу, начиная от UFC Japan и заканчивая UFC 207, я преследовал две цели. Во-первых передавать нашим, как ни у кого больше, преданным болельщикам по всему миру энергию, страсть и чистые эмоции. Во-вторых, корректно представлять каждого спортсмена, от новичка, до тех, у кого за плечами было двадцать с лишним боев в октагоне. Каждый из них жертвовал всем и выкладывался на тренировках. Я отвечал за то, чтобы рассказывать вам их истории».
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Картинка дня: Постер турнира UFC 208: Holm vs. de Randamie
07:01:2017 09:29 argen2m
Напомним, главный бой вечера Холли Холм vs. Жермейн де Рандами определит первую чемпионку UFC в полулегком весе.
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Тито Ортиз уйдет из спорта после боя с Чейлом Сонненом
07:01:2017 12:59 argen2m



Независимо от результата, выступление 21 января в Bellator станет для 41-летнего "Плохого парня из Хантингтон-Бич" последним:

"Этот бой станет прощальным. Двадцать лет в спорте – многовато. Но я бы выступал, если бы не мои операции".

"Травмы и операции доставляют мне самые серьезные неудобства. У меня был разрыв передней крестообразной связки и с тех пор мое левое колено на 50% состоит из донорских тканей взятых из правого. У меня протрузии в поясничном и шейном отделе позвоночника, диски С-5 и С-4 заменены, я перенес не меньше 26-27 сотрясений мозга, на лице сотни швов – я словно побывал под катком. Мой главный соперник – это мое тело".
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Майкл Биспинг советует Тайрону Вудли закатать губу
06:01:2017 07:26 argen2m



Чемпион среднего дивизиона UFC осадил коллегу из полусреднего веса, мечтающего о денежных супербоях, одним из которых, как думает "Ти-Вуд", может стать для него поединок против британца.

"Не верь ничему, что тебе говорят Тайрон, потому что люди готовы целовать тебе задницу, когда ты чемпион. Я варюсь во всем этом давно, чтобы утверждать наверняка – все это дерьмо собачье. Не верь никому, включая твою команду. Вокруг тебя одни подхалимы. Все, что они рассказывают тебе неправда, потому что я сделаю с тобой тоже самое, что чертов Нейт Маркуардт - вырублю тебя нахер, приятель".
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Конор МакГрегор подался в жокеи
05:01:2017 04:36 grey_187

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На пути к FIGHT NIGHTS GLOBAL 59 Душанбе
05:01:2017 04:32 grey_187

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UFC Fight Night 103: Обратный отсчет (ВИДЕО)

09.01.2017 17:34 grey_187

Легенда легкого веса Би Джей Пенн возвращается из небытия для боя с проспектом фезервейта Яиром Родригесом.

Би Джей Пенн – живая легенда смешанных единоборств. Четвертый бой в карьере он провел за титул чемпиона UFC в легком весе, проиграв Дженсу Палверу. Спустя два года он выиграл титул организации в полусреднем весе, задушив Мэтта Хьюза, а через 4 года – вакантный титул чемпиона в легком весе, утопив в собственной крови Джо Стивенсона.

При этом "Продиджи" показывал ярчайшие, зрелищные поединки, миксовал единоборства (в 2004-2005 выступал в К-1) и весовые категории (однажды при собственном весе в 191 фунт подрался с 225-фунтовым Лиото Мачидой в открытой весовой категории) так, как не снилось никакому Конору МакГрегору.

Однако со временем травмы, старые схемы подготовки и, по слухам, фантастическая лень привели к тому, что карьера легендарного бойца покатилась под откос. Проиграв в 2010 пояс в 155 фунтах Фрэнки Эдгару и уступив ему же в реванше, Пенн сломался. Из 5-ти последующих матчей он выиграл лишь один, нокаутировав престарелого ветерана Мэтта Хьюза. Ничья с Джоном Фитчем и три проигрыша подряд Нику Диасу, Рори МакДональду и Фрэнки Эдгару (145 фунтов) заставили гавайца повесить перчатки на гвоздь.

Но уйти из дела всей своей жизни не так просто. Пенн, похоже, готов отдать все, чтобы еще раз испытать экстатическое чувство победы. Запрыгнуть на ограждение октагона и под рев многотысячной толпы облизать свои окровавленные перчатки. Потому Би Джей возвращается, чтобы сразиться с проспектом фезервейта Яиром Родригесом.

Однако у 24-летнего мексиканца на этот бой свои планы. Яир выиграл все 5 проведенных в октагоне поединков, но ни один из скальпов в его коллекции пока и близко не лежал с Би Джей Пенном. Такой трофей, столь громкое имя может мгновенно торпедировать Родригеса в топ популярности, а там недалеко и до боев с топовой оппозицией и титула.

Сможет ли легенда триумфально вернуться, или "Продиджи" вновь станцует балет на носочках и станет трамплином для Родригеса? Смотрите "Обратный отсчет" и делайте свои прогнозы.


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