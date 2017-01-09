UFC Fight Night 103: Обратный отсчет (ВИДЕО)

Легенда легкого веса Би Джей Пенн возвращается из небытия для боя с проспектом фезервейта Яиром Родригесом.

Би Джей Пенн – живая легенда смешанных единоборств. Четвертый бой в карьере он провел за титул чемпиона UFC в легком весе, проиграв Дженсу Палверу. Спустя два года он выиграл титул организации в полусреднем весе, задушив Мэтта Хьюза, а через 4 года – вакантный титул чемпиона в легком весе, утопив в собственной крови Джо Стивенсона.

При этом "Продиджи" показывал ярчайшие, зрелищные поединки, миксовал единоборства (в 2004-2005 выступал в К-1) и весовые категории (однажды при собственном весе в 191 фунт подрался с 225-фунтовым Лиото Мачидой в открытой весовой категории) так, как не снилось никакому Конору МакГрегору.

Однако со временем травмы, старые схемы подготовки и, по слухам, фантастическая лень привели к тому, что карьера легендарного бойца покатилась под откос. Проиграв в 2010 пояс в 155 фунтах Фрэнки Эдгару и уступив ему же в реванше, Пенн сломался. Из 5-ти последующих матчей он выиграл лишь один, нокаутировав престарелого ветерана Мэтта Хьюза. Ничья с Джоном Фитчем и три проигрыша подряд Нику Диасу, Рори МакДональду и Фрэнки Эдгару (145 фунтов) заставили гавайца повесить перчатки на гвоздь.

Но уйти из дела всей своей жизни не так просто. Пенн, похоже, готов отдать все, чтобы еще раз испытать экстатическое чувство победы. Запрыгнуть на ограждение октагона и под рев многотысячной толпы облизать свои окровавленные перчатки. Потому Би Джей возвращается, чтобы сразиться с проспектом фезервейта Яиром Родригесом.

Однако у 24-летнего мексиканца на этот бой свои планы. Яир выиграл все 5 проведенных в октагоне поединков, но ни один из скальпов в его коллекции пока и близко не лежал с Би Джей Пенном. Такой трофей, столь громкое имя может мгновенно торпедировать Родригеса в топ популярности, а там недалеко и до боев с топовой оппозицией и титула.

Сможет ли легенда триумфально вернуться, или "Продиджи" вновь станцует балет на носочках и станет трамплином для Родригеса? Смотрите "Обратный отсчет" и делайте свои прогнозы.