Бен Ротвелл: Браун – альфонс, который нашел спонсора в лице Роузи

Горячие новости

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Карла Эспарза подерется с Рандой Маркос на UFC Fight Night 105
11:01:2017 06:54 argen2m



Бывшая чемпионка UFC в "весе соломинки" Карла Эспарза (1-3) сразится с Рандой Маркос (6-4) на UFN 105 19 февраля.

Их бой мог произойти в финале The Ultimate Fighter: A Champion Will Be Crowned в 2014-м, но тогда Маркос в ½ дорогу перешла Роуз Намаюнас.

После завершения реалити-шоу, Эспарза проиграла титул Йоанне Еджейчике, а затем вернулась с победой над Джулианой Лимой. Маркос выступала в UFC с общим рекордом 2-3, в последнем бою проиграв "армбаром" Кортни Кейси.
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Ультимативная восьмерка Джо Рогана: Би Джей Пенн
11:01:2017 10:53 argen2m
Лучшие моменты в карьере "Продиджи".

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Джимми Ривера хочет отправить на пенсию Доминика Круза
10:01:2017 04:52 argen2m



Бой Риверы с Брайаном Каравеем не состоится 16 января из-за травмы последнего, но у "Эль Террора" есть запасной план. Оставшийся без соперника топовый бантамвейт, вызвал на бой бывшего чемпиона UFC.

"Я уже отправил на пенсию Юрайю Фэйбера, дайте мне подраться с Домиником Крузом, и он отправится следом за ним", написал пуэрториканец в Твиттере.
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Яир Родригес обещает не отставать от Пенна
10:01:2017 04:38 argen2m



"Если он думает, что сможет повалить меня и провести прием, то у меня для него сюрприз. Будет попытается сделать это, я опережу его".

Стоит отметить, что в карьере TUFера две победы сабмишенами, у Пенна шесть.
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UFC Fight Night 103: Старая школа против новой
10:01:2017 03:12 argen2m

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Превью UFC 207: Шок и трепет
10:01:2017 11:03 grey_187
Агония Эдмонда Тарвердяна бесценна.


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Яир Родригес: Гордость Мексики
10:01:2017 10:18 grey_187

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Джон Джонс против Роберта Оберста (армрестлинг)
09:01:2017 11:15 grey_187

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UFC Fight Night 103: Старая школа против Новой
09:01:2017 11:12 grey_187

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Тренер Крис "Сайборг" предложил свои услуги Ронде Роузи
09:01:2017 01:18 argen2m



Наставник бразильянки по боксу Джейсон Парилло готов поработать с Рондой над ее ударной техникой, а спарринг-партнером бывшей чемпионки могла бы стать Крис Жустино, бой с которой уже не представляет ни для кого интерес:

"Я считаю, что они могли бы вместе тренироваться. Безусловно, Крис здорово поможет ей подтянуть стойку. Я был бы рад ее визиту, она могла бы приехать и провести у нас несколько спаррингов".
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Стивен Томпсон подписал контракт на бой с Тайроном Вудли
09:01:2017 10:22 argen2m
Одностороннее, ничего не значащее подписание контракта, с целью произвести впечатление на СМИ и болельщиков, становится в UFC делом привычным. Стивен Томпсон сегодня продемонстрировал в Твиттере свою часть договора на реванш с чемпионом полусреднего веса Тайроном Вудли. «Избранный» в ответ попросил претендента заткнуться и пригрозил провести следующую защиту от Демиана Майи.
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Бен Ротвелл готов подраться с Биспингом и Вудли одновременно
08:01:2017 04:17 grey_187



Занимающий 5-ю строчку в рейтинге тяжеловесов UFC Бен Ротвелл вызвал на бой сразу двух действующих чемпионов организации:

"Так, я предельно серьезен. Я подерусь с Тайроном Вудли и Майклом Биспингом одновременно, двое на одного, и заберу оба титула. Давай-те как все подзаработаем".

Ждем.
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Рашад Эванс: Высокомерие Роузи омерзительно
08:01:2017 04:10 grey_187



"Когда вы выходите под свет прожекторов, чтобы выдать отличное выступление, вы должны отдавать себе отчет, что все может произойти иначе. Вы можете выступить плохо, и тогда вас будут критиковать за то, что вы не сделали, или за то что вы сделали, или за что угодно еще.

Еще один момент - это то, что на этот бой (с Амандой Нуньес) она вышла уже совсем в другом настрое. Если вы вспомните бой с Холли Холм, тот там Ронда была уберуверена в себе, практически неуважительно настроена к сопернице. "Никто не может быть такой чемпионкой, как я...", все это ее высокомерие... это было омерзительно".
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Федора Емельяненко проверят на допинг
08:01:2017 03:55 grey_187



По словам президента Bellator Скотта Кокера, российский тяжеловес Федор Емельяненко будет проверен на наличие в организме запрещенных препаратов. Напомним, у "Последнего императора" на 18 февраля назначен бой с Мэттом Митрионом на шоу Bellator 172.

Искать в теле русского богатыря допинг будет скандально известная своими суровыми наказаниями атлетическая комиссия штата Калифорния. Именно эти ребята в свое время поймали на допинге и отстранили от боев Александра Шлеменко.

В течение карьеры Федора неоднократно обвиняли в употреблении допинга. Однако до этого дня найти в теле Емельяненко что-то кроме "баньки, веничка, чайка" никому так и не удалось.
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Майк Голдберг прервал молчание
07:01:2017 09:51 argen2m



Теперь уже бывший комментатор UFC, поблагодарил всех неравнодушных за поддержку:

«Я бы хотел ответить всем фанатам и журналистам на их слова поддержки и благодарности в мой адрес! Это что-то невероятно! Спасибо!».

«На каждом шоу, начиная от UFC Japan и заканчивая UFC 207, я преследовал две цели. Во-первых передавать нашим, как ни у кого больше, преданным болельщикам по всему миру энергию, страсть и чистые эмоции. Во-вторых, корректно представлять каждого спортсмена, от новичка, до тех, у кого за плечами было двадцать с лишним боев в октагоне. Каждый из них жертвовал всем и выкладывался на тренировках. Я отвечал за то, чтобы рассказывать вам их истории».
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Картинка дня: Постер турнира UFC 208: Holm vs. de Randamie
07:01:2017 09:29 argen2m
Напомним, главный бой вечера Холли Холм vs. Жермейн де Рандами определит первую чемпионку UFC в полулегком весе.
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Тито Ортиз уйдет из спорта после боя с Чейлом Сонненом
07:01:2017 12:59 argen2m



Независимо от результата, выступление 21 января в Bellator станет для 41-летнего "Плохого парня из Хантингтон-Бич" последним:

"Этот бой станет прощальным. Двадцать лет в спорте – многовато. Но я бы выступал, если бы не мои операции".

"Травмы и операции доставляют мне самые серьезные неудобства. У меня был разрыв передней крестообразной связки и с тех пор мое левое колено на 50% состоит из донорских тканей взятых из правого. У меня протрузии в поясничном и шейном отделе позвоночника, диски С-5 и С-4 заменены, я перенес не меньше 26-27 сотрясений мозга, на лице сотни швов – я словно побывал под катком. Мой главный соперник – это мое тело".
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Майкл Биспинг советует Тайрону Вудли закатать губу
06:01:2017 07:26 argen2m



Чемпион среднего дивизиона UFC осадил коллегу из полусреднего веса, мечтающего о денежных супербоях, одним из которых, как думает "Ти-Вуд", может стать для него поединок против британца.

"Не верь ничему, что тебе говорят Тайрон, потому что люди готовы целовать тебе задницу, когда ты чемпион. Я варюсь во всем этом давно, чтобы утверждать наверняка – все это дерьмо собачье. Не верь никому, включая твою команду. Вокруг тебя одни подхалимы. Все, что они рассказывают тебе неправда, потому что я сделаю с тобой тоже самое, что чертов Нейт Маркуардт - вырублю тебя нахер, приятель".
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Конор МакГрегор подался в жокеи
05:01:2017 04:36 grey_187

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На пути к FIGHT NIGHTS GLOBAL 59 Душанбе
05:01:2017 04:32 grey_187

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Бен Ротвелл: Браун – альфонс, который нашел спонсора в лице Роузи

09.01.2017 14:53 argen2m

По мнению "Большого Бена", роман тяжеловеса с бывшей чемпионки UFC держится на меркантильных интересах.

В феврале прошлого года Тревис Браун разорвал отношения с американской фотомоделью Дженной Рени Уэбб и стал появляться в компании чемпионки UFC в легчайшем весе Ронды Роузи. Учитывая внешние данные обеих пассий фактурного тяжеловеса, выбор выглядел крайне сомнительным, но сердцу, как говорят, не прикажешь.

Не менее странным казался последующий уход бойца от главного тренера Jackson’s MMA Грега Джексона к наставнику Роузи Эдмонду Тарвердяну в Glendale Fight Club. Результат перехода и полное погружение в "армянский бокс", не заставили себя долго ждать – на Брауна, как из ведра, посыпались поражения.

Была ли всему виной слепая страсть и желание быть ближе к любимой женщине? Овтет на этот вопрос есть у Бен Ротвелла, вчера ставшего гостем подкаста Sirius XM’s "Fight Club".

"Я не стесняюсь говорить про него такие вещи, потому что Браун этого заслуживает. У меня не было к нему предвзятого отношения, я даже пытался быть с ним дружелюбным, но чем больше узнавал о нем, тем становилось очевиднее, что он один из тех, кого принято называть альфонсами".

"Он насквозь фальшивый, и сильно меня бесит. Почему он внезапно покинул отличный лагерь, в котором из него сделали хорошо бойца, и перешел в мутную контору, спортсмены которой регулярно терпят поражения? На мой взгляд, все дело в деньгах. Он отправился туда, и нашел "богатую мамочку" в лице Роузи. Просто он мечтает, чтобы его содержали. Он думает: "Зачем драться, если она и так купит мне все, что я пожелаю?". Это продуманный ход с его стороны, но он не поможет его карьере, многие люди уверены, что как боец он перестал развиваться. Он потерял футфорк и многое другое, на чем держался его успех. Мы с вами можем снова убедиться в этом в бою с Дерриком Льюисом. Осталась ли еще у нег мотивация? Это основа нашего спорта, можно лишиться всего, но если осталась мотивация, то есть надежда подняться из пепла".

2016-й стал неудачным не только для Брауна, но и для Роузи. Просидев без боев 13 месяцев, 31 декабря Ронда вернулась в октагон, только для того, чтобы за 48 секунд позорно проиграть Аманде Нуньес (видео).

"Главное, что она собирается делать дальше, - считает Ротвелл, - Если через полгода она решит окончательно завязать с боями, больше не появится в клетке, то от ее, некогда громкого имени, не останется ничего".

"Поднявшись на самый высокий пьедестал, став кумиром миллионов, она не в состоянии пережить поражения в двух боях и вернуться? Значит, она неудачница и никогда не была чемпионкой. Любители ли вы его или нет, но пример Конора МакГрегора здесь как нельзя кстати. Парень проигрывает, не перестает общаться со СМИ, возвращается, побеждает, а затем отбирает титул у чемпиона. Сейчас происходит то же самое с Домиником Крузом. Он вышел к журналистам после поражения (от Коди Гарбрандта, при. valetudo.ru) и вел себя, как подобает чемпиону. Эти люди демонстрируют нам, как нужно справляться с потерями и она должна стать таким примером".


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