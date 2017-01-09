Бен Ротвелл: Браун – альфонс, который нашел спонсора в лице Роузи

По мнению "Большого Бена", роман тяжеловеса с бывшей чемпионки UFC держится на меркантильных интересах.

В феврале прошлого года Тревис Браун разорвал отношения с американской фотомоделью Дженной Рени Уэбб и стал появляться в компании чемпионки UFC в легчайшем весе Ронды Роузи. Учитывая внешние данные обеих пассий фактурного тяжеловеса, выбор выглядел крайне сомнительным, но сердцу, как говорят, не прикажешь.

Не менее странным казался последующий уход бойца от главного тренера Jackson’s MMA Грега Джексона к наставнику Роузи Эдмонду Тарвердяну в Glendale Fight Club. Результат перехода и полное погружение в "армянский бокс", не заставили себя долго ждать – на Брауна, как из ведра, посыпались поражения.

Была ли всему виной слепая страсть и желание быть ближе к любимой женщине? Овтет на этот вопрос есть у Бен Ротвелла, вчера ставшего гостем подкаста Sirius XM’s "Fight Club".

"Я не стесняюсь говорить про него такие вещи, потому что Браун этого заслуживает. У меня не было к нему предвзятого отношения, я даже пытался быть с ним дружелюбным, но чем больше узнавал о нем, тем становилось очевиднее, что он один из тех, кого принято называть альфонсами".

"Он насквозь фальшивый, и сильно меня бесит. Почему он внезапно покинул отличный лагерь, в котором из него сделали хорошо бойца, и перешел в мутную контору, спортсмены которой регулярно терпят поражения? На мой взгляд, все дело в деньгах. Он отправился туда, и нашел "богатую мамочку" в лице Роузи. Просто он мечтает, чтобы его содержали. Он думает: "Зачем драться, если она и так купит мне все, что я пожелаю?". Это продуманный ход с его стороны, но он не поможет его карьере, многие люди уверены, что как боец он перестал развиваться. Он потерял футфорк и многое другое, на чем держался его успех. Мы с вами можем снова убедиться в этом в бою с Дерриком Льюисом. Осталась ли еще у нег мотивация? Это основа нашего спорта, можно лишиться всего, но если осталась мотивация, то есть надежда подняться из пепла".

2016-й стал неудачным не только для Брауна, но и для Роузи. Просидев без боев 13 месяцев, 31 декабря Ронда вернулась в октагон, только для того, чтобы за 48 секунд позорно проиграть Аманде Нуньес (видео).

"Главное, что она собирается делать дальше, - считает Ротвелл, - Если через полгода она решит окончательно завязать с боями, больше не появится в клетке, то от ее, некогда громкого имени, не останется ничего".

"Поднявшись на самый высокий пьедестал, став кумиром миллионов, она не в состоянии пережить поражения в двух боях и вернуться? Значит, она неудачница и никогда не была чемпионкой. Любители ли вы его или нет, но пример Конора МакГрегора здесь как нельзя кстати. Парень проигрывает, не перестает общаться со СМИ, возвращается, побеждает, а затем отбирает титул у чемпиона. Сейчас происходит то же самое с Домиником Крузом. Он вышел к журналистам после поражения (от Коди Гарбрандта, при. valetudo.ru) и вел себя, как подобает чемпиону. Эти люди демонстрируют нам, как нужно справляться с потерями и она должна стать таким примером".