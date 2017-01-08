Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к бою на UFC 209

В отсутствии Тони Фергюсона штаб "Орла" готов принять бой с Майклом Киесой.

Российский легковес Хабиб Нурмагомедов не стал ждать от моря погоды и начал тренировочный лагерь к бою на шоу UFC 209. Об этом "Орел" сообщил на своем аккаунте в Instagram:

"Начал нагрузочные тренировки. 8 недель до боя. Скоро вылет в Калифорнию, в зал AKA. Соперника узнаете самое ближайшее время".

Штаб Нурмагомедова все еще надеется подраться за титул временного чемпиона в легком весе с другим топовым лайтвейтом Тони Фергюсоном. Однако "Эль Кукуй" потребовал UFC заплатить ему столько же, сколько промоушен платит Хабибу, и переговоры по бою зашли в тупик. Нурмагомедов в качестве популистского шага даже посулил Фергюсону $200,000 из кармана своих спонсоров, но американец по понятным причинам отверг это сомнительное предложение.

Пока UFC и Тони не могут найти финансовый компромисс, менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз сватает в качестве возможного соперника победителя TUF Live Майкла Киесу:

"Мы хотим Фергюсона. Он заслуживает этого, но мы не можем провести переговоры за него. Мы даже предлагали Фергюсону деньги. Хабиб был настолько щедр, но увы".

"Надеюсь, они договорятся. Я хочу увидеть бой Хабиба против Фергюсона, но это зависит от руководства. Пока речь идет о поясе, мы готовы подраться с любым легковесом планеты. Нам нужен парень из рейтинга. Может, имеет смысл провести бой с Майклом Киесой. Посмотрим".

Выигравший три матча подряд Киеса (14-2) уже принял вызов и выразил готовность к встрече с Нурмагомедовым:

"Али, можешь посмотреть в мои глаза, и ты увидишь, что я готов к встрече с любым".

Осталось выяснить, как на все это смотрит UFC.