Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к бою на UFC 209

Горячие новости

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Майк Голдберг прервал молчание
07:01:2017 09:51 argen2m



Теперь уже бывший комментатор UFC, поблагодарил всех неравнодушных за поддержку:

«Я бы хотел ответить всем фанатам и журналистам на их слова поддержки и благодарности в мой адрес! Это что-то невероятно! Спасибо!».

«На каждом шоу, начиная от UFC Japan и заканчивая UFC 207, я преследовал две цели. Во-первых передавать нашим, как ни у кого больше, преданным болельщикам по всему миру энергию, страсть и чистые эмоции. Во-вторых, корректно представлять каждого спортсмена, от новичка, до тех, у кого за плечами было двадцать с лишним боев в октагоне. Каждый из них жертвовал всем и выкладывался на тренировках. Я отвечал за то, чтобы рассказывать вам их истории».
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Картинка дня: Постер турнира UFC 208: Holm vs. de Randamie
07:01:2017 09:29 argen2m
Напомним, главный бой вечера Холли Холм vs. Жермейн де Рандами определит первую чемпионку UFC в полулегком весе.
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Тито Ортиз уйдет из спорта после боя с Чейлом Сонненом
07:01:2017 12:59 argen2m



Независимо от результата, выступление 21 января в Bellator станет для 41-летнего "Плохого парня из Хантингтон-Бич" последним:

"Этот бой станет прощальным. Двадцать лет в спорте – многовато. Но я бы выступал, если бы не мои операции".

"Травмы и операции доставляют мне самые серьезные неудобства. У меня был разрыв передней крестообразной связки и с тех пор мое левое колено на 50% состоит из донорских тканей взятых из правого. У меня протрузии в поясничном и шейном отделе позвоночника, диски С-5 и С-4 заменены, я перенес не меньше 26-27 сотрясений мозга, на лице сотни швов – я словно побывал под катком. Мой главный соперник – это мое тело".
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Майкл Биспинг советует Тайрону Вудли закатать губу
06:01:2017 07:26 argen2m



Чемпион среднего дивизиона UFC осадил коллегу из полусреднего веса, мечтающего о денежных супербоях, одним из которых, как думает "Ти-Вуд", может стать для него поединок против британца.

"Не верь ничему, что тебе говорят Тайрон, потому что люди готовы целовать тебе задницу, когда ты чемпион. Я варюсь во всем этом давно, чтобы утверждать наверняка – все это дерьмо собачье. Не верь никому, включая твою команду. Вокруг тебя одни подхалимы. Все, что они рассказывают тебе неправда, потому что я сделаю с тобой тоже самое, что чертов Нейт Маркуардт - вырублю тебя нахер, приятель".
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Конор МакГрегор подался в жокеи
05:01:2017 04:36 grey_187

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На пути к FIGHT NIGHTS GLOBAL 59 Душанбе
05:01:2017 04:32 grey_187

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У Эдмонда Тарвердяна все хорошо
05:01:2017 04:27 grey_187



Печально известный армянский тренер в интервью репортеру TMZ сообщил, что будущее его подопечной Ронды Роузи пока открыто: "Все в порядке, ничего еще не спланировано".

На вопрос, что он думает о мнении фанатов и бойцов, в унисон твердящих что "Рауди", пора сменить тренера, Эдмонд ответил: "Не важно, что говорят люди".

Глядя на заруливающего на парковку в новеньком арамобиле (кроссовер Mersedes) "банкрота" (объявил себя таковым с год назад) Тарвердяна сложно не согласиться, что у этого парня все хорошо. Если он как тренер получает хотя бы 20% от гонораров Ройзи, за 48 секунд ее бездарного озвездюливания от Аманды Нуньес он заработал минимум $600,000.

Можно не торговать персиками до конца жизни
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Фредди Роач: Роузи пора на пенсию
05:01:2017 04:16 grey_187



"Муай-тай это тоже бой в стойке. Он может перейти на землю, но в основном это бой в стойке, а она себя в стойке чувствует не очень хорошо. Ее все прочитали".

"Это было 48 секунд избиения. Но таковы единоборства".

"(Мать Роузи, говорящая, что ее дочери пора на пенсию) - она права".
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Али Абдель-Азиз стыдливо стер свой ультиматум Фергюсону
05:01:2017 12:17 grey_187



Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз опять сел в лужу. Бравый египтянин настрочил в Твиттере ультиматум Тони Фергюсону. Осознав, что он сделал это со своего аккаунта, а не с аккаунта Хабиба, наш смельчак стыдливо потер свою недоделанную "угрозу":

"У тебя есть 6 дней, чтобы заключить сделку с UFC. А если ты этого не сделаешь, я найду нового соперника".

То не дадим провести турнир в России, то найдем себе нового соперника. Опасные ребята. Как говорится, главное не заплакать.
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USADA отстранила Брока Леснара на один год
05:01:2017 11:18 argen2m



Бывший чемпион UFC в тяжелом весе дождался вердикта Антидопингового агентства США. USADA не стала увеличивать бойцу срок дисквалификации, ранее озвученный Спортивной комиссией Невады. За проваленные тесты после UFC 200 летом прошлого года, Леснару предстоит выплатить штраф размере $250,000 и просидеть «на скамейке запасных» ровно год. Если в этот период Брок решит объявить о завершении своей карьеры, то это не уменьшит время его дисквалификации.
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Тревис Браун не понял юмора Майкла Пейджа
04:01:2017 11:58 argen2m
На днях полусредневес Bellator Майкл Пейдж вывалил в соцсети ролик, в котором под незамысловатый бит подражает "армянскому боксу" Ронды Роузи, во всей красе продемонстрированному на UFC 207.

Бойфренд экс-чемпионки тяжеловес UFC Тревис Браун юмора не оценил и предложил "Веному" разобраться по-мужски.

"Пошел ты на **й Пейдж, я готов встретиться с тобой в любое время, сука!", написал боец в Твиттере.

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Юрайа Фэйбер: Гарбрандт хочет вписать свое имя в историю
03:01:2017 07:40 argen2m



Победа окрыляет. Скольких чемпионов желавших стать G.O.A.T., мы с вами проводили на пенсию или в чуланы истории спорта? Не исключение и новый чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт.

"Чемпионом мечтает стать любой боец, но Коди хочет вписать свое имя в историю смешанных единоборств – это большая разница. Мы немного погуляем, отметим его победу (над Домиником Крузом), ну а затем снова вернемся к работе, будем готовить его к тому, чтобы стать лучшим из лучших", говорит товарищ по команде Alpha Male и тренер бойца Юрайа Фэйбер.
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Джон Фитч близок к завершению карьеры из-за состояния здоровья
03:01:2017 12:38 argen2m



"Эта защита многое для меня значила. У меня серьезные проблемы со здоровьем в последние годы. Меня беспокоят позвоночные грыжи, а перед этим боем были не лучшие результаты томографии мозга. Очень возможно, что этот бой последний в моей карьере. Мне еще надо обсудить это со своим врачом, но это мог быть последний бой", сказал ветеран после победы над Джейком Шилдсом 31 декабря, у которого выиграл единогласным решением на WSOF 34.
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Дана Вайт: "В поисках драки", 2 сезон, 1 эпизод
03:01:2017 11:09 argen2m
В обновленном составе, Ника "Зуба" сменил ТУФер Дин Томас, компания отправляется искать новые таланты и поглощать фастфуд в штат Мэн.

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Трейлер UFC Fight Night 104: Bermudez vs "The Korean Zombie"
03:01:2017 10:59 argen2m

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Ронда Роузи заработала за 48 секунд позора $3,000,000
02:01:2017 04:22 grey_187



Нокаутировавшая ее чемпионка Аманда Нуньес получила меньше 1/10 гонорара "Рауди" - $200,000. Столько же унесли домой Коди Габрандт и Ти Джей Диллашоу, а Доминик Круз забрал $350,000.

Amanda Nunes: $200,000 (includes $100,000 win bonus)
def. Ronda Rousey: $3 million

Cody Garbrandt: $200,000
def. Dominick Cruz: $350,000

T.J. Dillashaw: $200,000 (includes $100,000 win bonus)
def. John Lineker: $43,000

Dong Hyun Kim: $134,000 (includes $67,000 win bonus)
def. Tarec Saffiedine: $40,000

Ray Borg: $30,600+ (includes $18,000 win bonus)
def. Louis Smolka: $37,400+

Neil Magny: $114,000* (includes $47,000 win bonus)
def. Johny Hendricks: $80,000*

Antonio Carlos Junior: $42,000 (includes $21,000 win bonus)
def. Marvin Vettori: $12,000

Alex Garcia: $36,000 (includes $18,000 win bonus)
def. Mike Pyle: $55,000

Niko Price: $24,000 (includes $12,000 win bonus)
def. Brandon Thatch: $22,000

Tim Means: $35,000 (no win bonus since fight ended in a no-contest)
vs. Alex Oliveira: $28,000 (no win bonus since fight ended in a no-contest)
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Бонусы турнира UFC 207
31:12:2016 12:03 grey_187



Бой вечера: Доминик Круз vs. Коди Габрандт.
Выступление вечера: Аманда Нуньес и Алекс Гарсия.

Все указанные бойцы получили по $50,000 призовых.
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Доминик Круз вербально разобрал Коди Габрандта
30:12:2016 09:35 grey_187
Мысль о том, что его подруга носит штаны (и, возможно, в отличие от Коди что-то в них имеет) оказалась для Габрандта невыносимой. К счастью "Ноу Лав", рядом оказался вездесущий защитник униженных и оскорбленных Али Абдель-Азиз, на широкой груди которого Коди удалось спрятать свои слезки.


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Взвешивание Круз vs. Габрандт крупным планом
30:12:2016 09:26 grey_187

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Взвешивание Роузи vs. Нуньес крупным планом
30:12:2016 09:24 grey_187

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Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к бою на UFC 209

08.01.2017 13:56 grey_187

хабиб нурмагомедовВ отсутствии Тони Фергюсона штаб "Орла" готов принять бой с Майклом Киесой.

Российский легковес Хабиб Нурмагомедов не стал ждать от моря погоды и начал тренировочный лагерь к бою на шоу UFC 209. Об этом "Орел" сообщил на своем аккаунте в Instagram:

"Начал нагрузочные тренировки. 8 недель до боя. Скоро вылет в Калифорнию, в зал AKA. Соперника узнаете самое ближайшее время".

Штаб Нурмагомедова все еще надеется подраться за титул временного чемпиона в легком весе с другим топовым лайтвейтом Тони Фергюсоном. Однако "Эль Кукуй" потребовал UFC заплатить ему столько же, сколько промоушен платит Хабибу, и переговоры по бою зашли в тупик. Нурмагомедов в качестве популистского шага даже посулил Фергюсону $200,000 из кармана своих спонсоров, но американец по понятным причинам отверг это сомнительное предложение.

Пока UFC и Тони не могут найти финансовый компромисс, менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз сватает в качестве возможного соперника победителя TUF Live Майкла Киесу:

"Мы хотим Фергюсона. Он заслуживает этого, но мы не можем провести переговоры за него. Мы даже предлагали Фергюсону деньги. Хабиб был настолько щедр, но увы".

"Надеюсь, они договорятся. Я хочу увидеть бой Хабиба против Фергюсона, но это зависит от руководства. Пока речь идет о поясе, мы готовы подраться с любым легковесом планеты. Нам нужен парень из рейтинга. Может, имеет смысл провести бой с Майклом Киесой. Посмотрим".

Выигравший три матча подряд Киеса (14-2) уже принял вызов и выразил готовность к встрече с Нурмагомедовым:

"Али, можешь посмотреть в мои глаза, и ты увидишь, что я готов к встрече с любым".

Осталось выяснить, как на все это смотрит UFC.


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