Джон Джонс: Ронда Роузи – настоящая легенда

Экс-чемпион не считает "Рауди" переоцененной и советует ей вернуться в октагон.

Отбывающий отстранение USADA за применение антиэстрогенных препаратов Джон "Бонс" Джонс в коротком интервью журналистам TMZ высказал свое мнение по карьере Ронды Роузи. По мнению Джона, экс-чемпионка бантамвейта не переоценена – просто люди ее излишне идеализировали:

"Я не согласен с тем, что Ронда Роузи переоценена. Думаю, спорт просто был очарован ее талантом, а после люди поняли, что она не такой хороший ударник, при том, что очень хороша в грэпплинге".

Начало падению Ронды положила американка Холли Холм, 15 ноября 2015 года отправившая Ронду в глубокий нокаут хайкиком (видео). Спустя чуть больше года Роузи попыталась вернуть себе титул, но бразильянка Аманда Нуньес за 48 секунд разбила ее в стойке вдребезги (видео).

"Холли Холм показала всем шаблон, по которому можно побить Роузи, и это сработало. Вам нужно понимать - в ММА неуязвимых нет. Урок, который следует вынести из ситуации с Рондой – нужно постоянно эволюционировать".

С эволюцией у "Рауди" все очень плохо. В свое время удачно подвизавшийся к ней "гений армянского бокса" Эдмонд Тарвердян заставил свою подопечную поверить, что она сильна в стойке. Фатальная ошибка, итогом которой стали два жестоких поражения нокаутами – но Эдмонд все еще главный тренер Ронды.

"Думаю, будет замечательно увидеть ее возвращение. Это важно для ее наследия – это покажет людям ее храбрость и силу. Думаю, она должна сосредоточиться на боях. Я считаю, что она до сих пор побьет 90% дивизиона. Может, она уже и не будет небитой чемпионкой, которую в ней видели люди. Но, даже если она больше не будет драться, она останется настоящей легендой. Я верю в то, что она может вернуть себе пояс и побить любую из соперниц в любой момент".

На самом деле легендарный статус в глазах фанатов Ронда получит, только если сменит тренерский штаб, действительно подтянет стойку, решит проблемы с психикой и реванширует оба своих поражения, до кучи вернув титул. Пока же она тянет лишь на такую же "легенду", как Артем Лобов – ну, вы поняли.