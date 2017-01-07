Кейн Веласкес успешно прооперирован

Ожидается, что экс-чемпион UFC сможет вернуться к тренировкам в феврале.

На этой неделе бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес успешно перенес операцию на позвоночнике и был выписан домой. Об этом в разговоре с Ариэлем Хельвани рассказал тренер команды American Kickboxing Academy Хавьер Мендес:

"Да, в среду его спешно прооперировали. Это не такая уж тяжелая процедура, так что он покинул больницу в тот же день. Единственно - ему запрещены любые физические нагрузки, пока не заживет шов. Это произойдет примерно через месяц или даже раньше. Тогда он сможет вернуться в зал и приступить к тренировкам".

Планировалось, что 31 декабря на UFC 207 Веласкес проведет матч-реванш с Фабрисио Вердумом, который определит следующего соперника действующего чемпиона Стипе Миочича. Но за неделю до выступления, Кейн (случайно или преднамеренно) дал поразительно откровенное интервью, в котором признался, что долгое время испытывает сильные боли в, ни один раз поврежденной, спине, от которых спасется Каннабидиолом (прочитать целиком).

"Это ноющая боль, которая спускается вниз по ноге, если стоишь больше десяти минут. Когда мне предстоит ходить около получаса, я точно знаю, что после мне будет несладко. Я должен время от времени садиться, чтобы все пришло в норму", сказал он ESPN.

"Что касается подготовки, я делаю всё: спаррингую, борюсь, не пропускаю тренировок. Я чувствую себя отлично в данный момент. Этот бой для меня очень важен, я хочу вернуть Вердуму должок. Это мотивирует меня".

Реакция Атлетической комиссии штата Невада, в котором проходил турнир, была вполне предсказуемой. Чтобы не брать на себя дополнительную ответственность, NSAC не допустила Веласкеса до выступления, несмотря на предоставленные справки от лечащего врача.