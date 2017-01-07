Рафаэль дос Аньос переходит в полусредний вес

Экс-чемпион оставляет титульную гонку в легком весе и собирается демонстрировать "наилучшую форму" в более тяжелой категории.

Бывший чемпион UFC Рафаэль дос Аньос окончательно отказывается от попыток вернуть утраченные позиции в легком весе и перебирается на одну категорию выше.

О перезапуске карьеры в новом для себя дивизионе 32-летний бразилец сообщил сегодня в Twitter:

"Я достиг вершины в легкой категории – это было для меня непросто, каждый раз делать вес. Теперь же я собираюсь выступать в своей наилучшей форме, у меня новые цели - я перехожу в полусредний вес".

Эта решение прозвучало через два месяца после поражения дос Аньоса единогласным решением судей второму номеру в текущем рейтинге лучших легковесов организации Тони Фергюсону, ставшим для него вторым с тех пор, как он проиграл нокаутом и лишился титул в бою с Эдди Альваресом (видео).

На протяжении последних двух лет дос Аньос являлся одной из ключевых фигур в легком весе UFC. Представить дивизион без РДА, отобравшего пояс у Энтони Петтиса, играючи защитившего его от Дональда "Ковбоя" Серроне и собиравшегося драться с Конором МакГрегором, было невозможно. Но выросшая конкуренция и побеждавшие его Хабиб Нурмагомедов и Фергюсон, вырвавшиеся на первые позиции, не оставили Рафаэлю выбора.