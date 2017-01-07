Роналдо Соуза против Тима Боуча на UFC 208

"Жакаре" со свистом пролетает мимо титульного боя; свой следующий бой бразилец проведет с 14-м номером в рейтинге.

Карьера бывшего чемпиона Strikeforce в среднем весе Роналдо Соузы в UFC, продолжает превращаться в фантасмагорический фарс. Основательно засидевшийся в претендентах третий номер в рейтинге, свой следующий бой проведет против Тима Боуча, не входящего даже в первую десятку. Поединок пройдет 11 февраля на UFC 208 в Бруклине (США).

В ноябре на UFC 205 Соуза (23-4) должен был драться с Люком Рокхолдом, но из-за травмы соперника встреча была отменена, а "Жакаре" досталась сомнительная роль резервиста, на случай если кто-то из участвующих в шоу средневесов, не сможет выступить. Однако, в тот вечер нога Роналдо так и не перешагнула порог октагона.

37-летний бразилец проиграл лишь раз в последних десяти поединках, уступив по очкам Йоэлю Ромеро в 2015-м.

Боуч (20-10) одержал две победы подряд нокаутами над Джошем Самманом и Рафаэлем Наталем. Это опытный ветеран, когда-то входивший в число потенциальных претендентов на титул, но в последнее время удача не часто благоволит "Варвару".