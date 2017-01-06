Аманда Нуньес хочет повторить успех МакГрегора

Чемпионка UFC в легчайшем весе собирается встретиться с победительницей боя Холм vs. де Рандами.

В прошлое воскресенье на UFC 207 в Лас-Вегасе Аманда Нуньес впервые отстояла звание чемпионки в легчайшем весе, уничтожив за 48 секунд бывшую хозяйку дивизиона Ронду Роузи (видео). Окрыленная победой, бразильянка заявила, что собирается повторить успех Конора МакГрегора, в 2016-м ставшего первым в истории промоушена обладателем двух титулов одновременно.

В интервью репортеру американского таблоида TMZ, "Львица" рассказала, что надеется получить шанс побороться с победительницей боя Холли Холм vs. Жармейн де Рандами, между которыми в феврале будет разыгран пояс в новой категории до 145 фунтов.

"Если честно, то сейчас я собиралась немного отдохнуть. Я довольна тем, что уже имею, но не перестаю думать о будущем. В моих планах стать чемпионкой в полулегком весе среди женщин. Подняться на одну категорию выше и сразиться там за титул. Кто знает, может быть, у меня будет два пояса, как у МакГрегора", сказал она.

Что интересно, Нуньес уже однажды побеждала де Рандами, произошло это три года назад и закончилось для датчанки поражением нокаутом в первом же раунде. Так же в ее послужном списке есть запись о победе единогласным решением над Валентиной Шевченко, та в свою очередь в одну калику разбила в стойке Холм.