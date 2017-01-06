Марк Хант: У меня не было выхода

"Супер самоан" рассказал, почему отказался от своего требования и принял бой с Алистаром Оверимом.

Бой Марка Ханта и Алистара Оверима официально подтвержден организацией: матч-реванш топовых тяжеловесов состоится 4 марта на UFC 209 в Лас-Вегасе.

Как известно, в последнее время Хант отказывался от выступлений, требуя вписать в свой контракт пункт, согласно которому мог бы рассчитывать на гонорар оппонента, если того уличат в использовании запрещенных веществ. В какой-то момент могло показаться, что ветерану это даже удалось. Однако сегодня в интервью Stuff.co.nz он рассказал о причине, побудившей его пойти UFC на уступки.

"Я ведь уже не молод, мне 42. За последние полгода я пропустил пару боев, следовательно, пара миллионов долларов проплыли мимо моего кармана. Они могли бы достаться мне, но я решил отстаивать свою позицию до конца. Альтернативы у меня не было – я на контракте с UFC, и не имею права выступать где-либо еще. Я бы давным-давно сделал это, но они не дают мне уйти".

"Войдите в мое положение – у меня не было выхода. Получается, если я не работаю, моя семья должна умереть с голоду?".

Впрочем, проиграв бой системе, Хант не теряет надежды в конечном итоге одержать победу в войне. Вытрясать деньги из "парней со шприцами в задницах", боец намерен своими силами:

"Предупреждаю, в дальнейшем я стану судиться с каждым, кого уличили в использовании допинга. Если UFC не собираются помогать мне в этом, то я все сделаю сам. Мошенников пора стереть в порошок и отобрать у них всё. Они не заслуживают ни цента. ММА – это очень жесткий вид спорта, а если в него добавить стероиды, то это делает его смертельно опасным".