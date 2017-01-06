"Шогун" Руа против Джиана Вилланте на UFC Fight Night 107

Ветеран ММА вернется в октагон для боя с обидчиком Сапарбека Сафарова.

Маурисио "Шогун" Руа пока не собирается уходить на пенсию. Проводящий по 1 бою в год ветеран смешанных единоборств попробует заработать третью победу кряду в матче с нью-йоркским полутяжеловесом Джианом Вилланте.

Поединок войдет в кард турнира UFC Fight Night 107, который состоится 11 марта в Форталеза, Бразилия. Турнир возглавит поединок Витора Белфорта и Келвина Гастелума.

"Шогун" (24-10) выиграл два матча подряд, победив по очкам Антонио Рожерио Ногейру и Кори Андерсона (видео боя). Перед этим Руа проиграл два боя нокаутами Дэну Хендерсону и Овинсу Сент-Пре, заставив фанатов заговорить о завершении его карьеры.

Вилланте (15-7) в последнем матче встретился с россиянином Сапарбеком Сафаровым. Технически Вилланте был больше и крепче, но Сапарбек оказал такое яростное сопротивление, что в паре моментов имел шанс переломить бой, и в итоге унес домой $50,000 за "Бой вечера" (уважаемая редакция очень впечатлилась). Перед этим нестабильный Джиан проиграл по очкам Илиру Латифи.