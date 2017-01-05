Дин Томас: Роузи не может продолжать так тренироваться

Наставник Аманды Нуньес советует бывшей чемпионке UFC сменить тренера.

Бывший боец UFC и одновременно один из тренеров Аманды Нуньес, Дин Томас на этой неделе стал гостем подкаста "UFC Unfiltered", где прокомментировал последнее выступление своей подопечной. Красной нитью, проходящей через весь разговор, само собой, была Ронда Роузи и ее "48-секундное" появление в октагон на UFC 207 (видео). Бывшая чемпионка была избита Нуньес, так, словно впервые надела перчатки. Хваленый "армянский бокс" Эдмонда Тарвердяна вновь не помог Ронде избежать позора.

"Поголовно все делают козлом отпущения ее тренера, но я недостаточно знаю его методы, чтобы критиковать. Все, что мне известно о нем, и это очевидно – он не является дальновидным человеком", сказал Томас.

"Я думаю, что у нее еще есть шанс, конечно, если она попадет в надежные руки, научиться боксировать и использовать свои борцовские навыки. Сомнений нет в тот, что она классный грэпплер, и хорошо обучена технике дзюдо, но её надо учить сближаться с соперниками. Невооруженным глазом видна разница в том, как она наносит удары и проводит захваты. К сожалению, с первым у нее очень большие проблемы".

Дин считает, что сменив команду, Роузи еще может вернуть себе утраченные позиции.

"Мне кажется, что для нее еще не все кончено, у нее впереди еще будут победы, надо только попасть к нужным людям. Я не скажу, бестолковый ли ее тренер по боксу или нет, но он не недостаточно продвинутый, для такого бойца, как Ронда. Нельзя дальше продолжать учиться боксировать так, как она это делает, и рассчитывать на успех".