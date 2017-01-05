Чейк Конго против Оли Томпсона на Bellator 172







Теперь уже бывший комментатор UFC, поблагодарил всех неравнодушных за поддержку:



«Я бы хотел ответить всем фанатам и журналистам на их слова поддержки и благодарности в мой адрес! Это что-то невероятно! Спасибо!».



«На каждом шоу, начиная от UFC Japan и заканчивая UFC 207, я преследовал две цели. Во-первых передавать нашим, как ни у кого больше, преданным болельщикам по всему миру энергию, страсть и чистые эмоции. Во-вторых, корректно представлять каждого спортсмена, от новичка, до тех, у кого за плечами было двадцать с лишним боев в октагоне. Каждый из них жертвовал всем и выкладывался на тренировках. Я отвечал за то, чтобы рассказывать вам их истории».

Напомним, главный бой вечера Холли Холм vs. Жермейн де Рандами определит первую чемпионку UFC в полулегком весе.













Независимо от результата, выступление 21 января в Bellator станет для 41-летнего "Плохого парня из Хантингтон-Бич" последним:



"Этот бой станет прощальным. Двадцать лет в спорте – многовато. Но я бы выступал, если бы не мои операции".



"Травмы и операции доставляют мне самые серьезные неудобства. У меня был разрыв передней крестообразной связки и с тех пор мое левое колено на 50% состоит из донорских тканей взятых из правого. У меня протрузии в поясничном и шейном отделе позвоночника, диски С-5 и С-4 заменены, я перенес не меньше 26-27 сотрясений мозга, на лице сотни швов – я словно побывал под катком. Мой главный соперник – это мое тело".







Чемпион среднего дивизиона UFC осадил коллегу из полусреднего веса, мечтающего о денежных супербоях, одним из которых, как думает "Ти-Вуд", может стать для него поединок против британца.



"Не верь ничему, что тебе говорят Тайрон, потому что люди готовы целовать тебе задницу, когда ты чемпион. Я варюсь во всем этом давно, чтобы утверждать наверняка – все это дерьмо собачье. Не верь никому, включая твою команду. Вокруг тебя одни подхалимы. Все, что они рассказывают тебе неправда, потому что я сделаю с тобой тоже самое, что чертов Нейт Маркуардт - вырублю тебя нахер, приятель" .















Печально известный армянский тренер в интервью репортеру TMZ сообщил, что будущее его подопечной Ронды Роузи пока открыто: "Все в порядке, ничего еще не спланировано".



На вопрос, что он думает о мнении фанатов и бойцов, в унисон твердящих что "Рауди", пора сменить тренера, Эдмонд ответил: "Не важно, что говорят люди".



Глядя на заруливающего на парковку в новеньком арамобиле (кроссовер Mersedes) "банкрота" (объявил себя таковым с год назад) Тарвердяна сложно не согласиться, что у этого парня все хорошо. Если он как тренер получает хотя бы 20% от гонораров Ройзи, за 48 секунд ее бездарного озвездюливания от Аманды Нуньес он заработал минимум $600,000.



Можно не торговать персиками до конца жизни







"Муай-тай это тоже бой в стойке. Он может перейти на землю, но в основном это бой в стойке, а она себя в стойке чувствует не очень хорошо. Ее все прочитали".



"Это было 48 секунд избиения. Но таковы единоборства".



"(Мать Роузи, говорящая, что ее дочери пора на пенсию) - она права".







Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз опять сел в лужу. Бравый египтянин настрочил в Твиттере ультиматум Тони Фергюсону . Осознав, что он сделал это со своего аккаунта, а не с аккаунта Хабиба, наш смельчак стыдливо потер свою недоделанную "угрозу":



"У тебя есть 6 дней, чтобы заключить сделку с UFC. А если ты этого не сделаешь, я найду нового соперника".



То не дадим провести турнир в России, то найдем себе нового соперника. Опасные ребята. Как говорится, главное не заплакать.







Бывший чемпион UFC в тяжелом весе дождался вердикта Антидопингового агентства США. USADA не стала увеличивать бойцу срок дисквалификации, ранее озвученный Спортивной комиссией Невады. За проваленные тесты после UFC 200 летом прошлого года, Леснару предстоит выплатить штраф размере $250,000 и просидеть «на скамейке запасных» ровно год. Если в этот период Брок решит объявить о завершении своей карьеры, то это не уменьшит время его дисквалификации.

На днях полусредневес Bellator Майкл Пейдж вывалил в соцсети ролик, в котором под незамысловатый бит подражает "армянскому боксу" Ронды Роузи, во всей красе продемонстрированному на UFC 207.



Бойфренд экс-чемпионки тяжеловес UFC Тревис Браун юмора не оценил и предложил "Веному" разобраться по-мужски.



"Пошел ты на **й Пейдж, я готов встретиться с тобой в любое время, сука!", написал боец в Твиттере.











Победа окрыляет. Скольких чемпионов желавших стать G.O.A.T., мы с вами проводили на пенсию или в чуланы истории спорта? Не исключение и новый чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт.



"Чемпионом мечтает стать любой боец, но Коди хочет вписать свое имя в историю смешанных единоборств – это большая разница. Мы немного погуляем, отметим его победу ( над Домиником Крузом ), ну а затем снова вернемся к работе, будем готовить его к тому, чтобы стать лучшим из лучших"







"Эта защита многое для меня значила. У меня серьезные проблемы со здоровьем в последние годы. Меня беспокоят позвоночные грыжи, а перед этим боем были не лучшие результаты томографии мозга. Очень возможно, что этот бой последний в моей карьере. Мне еще надо обсудить это со своим врачом, но это мог быть последний бой" , сказал ветеран после победы над Джейком Шилдсом 31 декабря, у которого выиграл единогласным решением на WSOF 34.

В обновленном составе, Ника "Зуба" сменил ТУФер Дин Томас, компания отправляется искать новые таланты и поглощать фастфуд в штат Мэн.















Нокаутировавшая ее чемпионка Аманда Нуньес получила меньше 1/10 гонорара "Рауди" - $200,000. Столько же унесли домой Коди Габрандт и Ти Джей Диллашоу , а Доминик Круз забрал $350,000.



Amanda Nunes: $200,000 (includes $100,000 win bonus)

def. Ronda Rousey: $3 million



Cody Garbrandt: $200,000

def. Dominick Cruz: $350,000



T.J. Dillashaw: $200,000 (includes $100,000 win bonus)

def. John Lineker: $43,000



Dong Hyun Kim: $134,000 (includes $67,000 win bonus)

def. Tarec Saffiedine: $40,000



Ray Borg: $30,600+ (includes $18,000 win bonus)

def. Louis Smolka: $37,400+



Neil Magny: $114,000* (includes $47,000 win bonus)

def. Johny Hendricks: $80,000*



Antonio Carlos Junior: $42,000 (includes $21,000 win bonus)

def. Marvin Vettori: $12,000



Alex Garcia: $36,000 (includes $18,000 win bonus)

def. Mike Pyle: $55,000



Niko Price: $24,000 (includes $12,000 win bonus)

def. Brandon Thatch: $22,000



Tim Means: $35,000 (no win bonus since fight ended in a no-contest)

vs. Alex Oliveira: $28,000 (no win bonus since fight ended in a no-contest)







Бой вечера: Доминик Круз vs. Коди Габрандт.

Выступление вечера: Аманда Нуньес и Алекс Гарсия .



Все указанные бойцы получили по $50,000 призовых.

Мысль о том, что его подруга носит штаны (и, возможно, в отличие от Коди что-то в них имеет) оказалась для Габрандта невыносимой. К счастью "Ноу Лав", рядом оказался вездесущий защитник униженных и оскорбленных Али Абдель-Азиз, на широкой груди которого Коди удалось спрятать свои слезки.









