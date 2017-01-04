Тодд Даффи против Марка Годбира на UFC 209

Вернувшийся в организацию боец подерется с экс-чемпионом BAMMA на мартовском турнире.

Обладатель нового контракта с UFC американский тяжеловес Тодд Даффи узнал имя своего следующего соперника. Один из самых результативных панчеров дивизиона выступит против британца Марка Годбира на шоу UFC 209, которое 4 марта пройдет на Ти-Мобайл Арене в Лас-Вегасе.

Даффи (9-3) последний раз дрался в июле 2015-го, проиграв Фрэнку Миру тяжелым нокаутом. Это был классический случай, когда списанный со счетов, но лучше технически оснащенный старожил октагона, победил заряженного на один удар молодого рубаку (видео).

Можно сказать, что для Тодда, имеющего на тот момент в активе три досрочные победы, этот поединок был своеобразной проверкой перед боями с элитой, которую он не прошел.

Годбир (11-3) в ноябре прошлого года провалил дебют в UFC, сдавшись в первом раунде Джастину Ледету. Подобным же образом двумя годами ранее, Марк неудачно стартовал в Bellator, где его встретил неприветливый Чейк Конго и ТКО.

Успешно складывалась карьера Годбира лишь на родине. Выступая в BAMMA, он записал на счет три победы нокаутами и выиграл чемпионский титул.