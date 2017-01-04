Тодд Даффи против Марка Годбира на UFC 209

Победа окрыляет. Скольких чемпионов желавших стать G.O.A.T., мы с вами проводили на пенсию или в чуланы истории спорта? Не исключение и новый чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт.
"Чемпионом мечтает стать любой боец, но Коди хочет вписать свое имя в историю смешанных единоборств – это большая разница. Мы немного погуляем, отметим его победу (над Домиником Крузом), ну а затем снова вернемся к работе, будем готовить его к тому, чтобы стать лучшим из лучших", говорит товарищ по команде Alpha Male и тренер бойца Юрайа Фэйбер.
"Эта защита многое для меня значила. У меня серьезные проблемы со здоровьем в последние годы. Меня беспокоят позвоночные грыжи, а перед этим боем были не лучшие результаты томографии мозга. Очень возможно, что этот бой последний в моей карьере. Мне еще надо обсудить это со своим врачом, но это мог быть последний бой", сказал ветеран после победы над Джейком Шилдсом 31 декабря, у которого выиграл единогласным решением на WSOF 34.
Мысль о том, что его подруга носит штаны (и, возможно, в отличие от Коди что-то в них имеет) оказалась для Габрандта невыносимой. К счастью "Ноу Лав", рядом оказался вездесущий защитник униженных и оскорбленных Али Абдель-Азиз, на широкой груди которого Коди удалось спрятать свои слезки.
Вернувшийся в организацию боец подерется с экс-чемпионом BAMMA на мартовском турнире.
Обладатель нового контракта с UFC американский тяжеловес Тодд Даффи узнал имя своего следующего соперника. Один из самых результативных панчеров дивизиона выступит против британца Марка Годбира на шоу UFC 209, которое 4 марта пройдет на Ти-Мобайл Арене в Лас-Вегасе.
Даффи (9-3) последний раз дрался в июле 2015-го, проиграв Фрэнку Миру тяжелым нокаутом. Это был классический случай, когда списанный со счетов, но лучше технически оснащенный старожил октагона, победил заряженного на один удар молодого рубаку (видео).
Можно сказать, что для Тодда, имеющего на тот момент в активе три досрочные победы, этот поединок был своеобразной проверкой перед боями с элитой, которую он не прошел.
Годбир (11-3) в ноябре прошлого года провалил дебют в UFC, сдавшись в первом раунде Джастину Ледету. Подобным же образом двумя годами ранее, Марк неудачно стартовал в Bellator, где его встретил неприветливый Чейк Конго и ТКО.
Успешно складывалась карьера Годбира лишь на родине. Выступая в BAMMA, он записал на счет три победы нокаутами и выиграл чемпионский титул.