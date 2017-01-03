Ник Диас отказался от боя с Робби Лоулером

Не выступавший два года экс-чемпион Strikeforce хочет бороться за титул в UFC.

Крупный турнир UFC 209 пройдет 4 марта в Лас-Вегасе, хотя американские болельщики шутят, что правильнее было бы провести его чуть западнее, в Стоктоне. Причиной этому служат многочисленные спекуляции о выступлении на шоу одного, а то и сразу обоих, братьев Диас, на весь мир прославивших свою малую родину. Однако зная характеры и настрой ("я не дерусь меньше, чем за 20 миллионов") членов этого мрачного "тандема", не трудно догадаться, с какими трудностями столкнуться промоутеры, садясь с ними за стол переговоров.

Поговаривали, что старший из братьев, может второй раз в своей карьере скрестить перчатки с Робби Лоулером. Но как сообщил сегодня в своем подкасте комментатор UFC Джо Роган, перспектива подраться с бывшим чемпионом в полусреднем весе Диаса не впечатлила.

"По всей видимости, UFC предложили ему Робби Лоулера, но Ник ушел в отказ. Такие слухи гуляют сейчас за кулисами. Я лично хотел увидеть этот бой. Я очень надеялся, что рано или поздно они проведут матч-реванш. Но мне думает, что Диас нацелен на гребаный титульник. Парень стоит в позе: "Я хочу бой только с очень, очень именитым соперником, или действующим чемпионом"", сказал Роган.

В конце прошлого года Диас закрыл все вопросы с Атлетической комиссией штата Невада, которой задолжал 75,000 долларов штрафа, и теперь может позволить себе выступать в США. Повторение боя с Лоулером, которого Ник разгромил в 2004 году, стало бы большим событием, но, похоже, что на быстрое возвращение ветерана в строй рассчитывать не приходится.