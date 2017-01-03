Ник Диас отказался от боя с Робби Лоулером

Победа окрыляет. Скольких чемпионов желавших стать G.O.A.T., мы с вами проводили на пенсию или в чуланы истории спорта? Не исключение и новый чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт.
"Чемпионом мечтает стать любой боец, но Коди хочет вписать свое имя в историю смешанных единоборств – это большая разница. Мы немного погуляем, отметим его победу (над Домиником Крузом), ну а затем снова вернемся к работе, будем готовить его к тому, чтобы стать лучшим из лучших", говорит товарищ по команде Alpha Male и тренер бойца Юрайа Фэйбер.
"Эта защита многое для меня значила. У меня серьезные проблемы со здоровьем в последние годы. Меня беспокоят позвоночные грыжи, а перед этим боем были не лучшие результаты томографии мозга. Очень возможно, что этот бой последний в моей карьере. Мне еще надо обсудить это со своим врачом, но это мог быть последний бой", сказал ветеран после победы над Джейком Шилдсом 31 декабря, у которого выиграл единогласным решением на WSOF 34.
Мысль о том, что его подруга носит штаны (и, возможно, в отличие от Коди что-то в них имеет) оказалась для Габрандта невыносимой. К счастью "Ноу Лав", рядом оказался вездесущий защитник униженных и оскорбленных Али Абдель-Азиз, на широкой груди которого Коди удалось спрятать свои слезки.
Не выступавший два года экс-чемпион Strikeforce хочет бороться за титул в UFC.
Крупный турнир UFC 209 пройдет 4 марта в Лас-Вегасе, хотя американские болельщики шутят, что правильнее было бы провести его чуть западнее, в Стоктоне. Причиной этому служат многочисленные спекуляции о выступлении на шоу одного, а то и сразу обоих, братьев Диас, на весь мир прославивших свою малую родину. Однако зная характеры и настрой ("я не дерусь меньше, чем за 20 миллионов") членов этого мрачного "тандема", не трудно догадаться, с какими трудностями столкнуться промоутеры, садясь с ними за стол переговоров.
Поговаривали, что старший из братьев, может второй раз в своей карьере скрестить перчатки с Робби Лоулером. Но как сообщил сегодня в своем подкасте комментатор UFC Джо Роган, перспектива подраться с бывшим чемпионом в полусреднем весе Диаса не впечатлила.
"По всей видимости, UFC предложили ему Робби Лоулера, но Ник ушел в отказ. Такие слухи гуляют сейчас за кулисами. Я лично хотел увидеть этот бой. Я очень надеялся, что рано или поздно они проведут матч-реванш. Но мне думает, что Диас нацелен на гребаный титульник. Парень стоит в позе: "Я хочу бой только с очень, очень именитым соперником, или действующим чемпионом"", сказал Роган.
В конце прошлого года Диас закрыл все вопросы с Атлетической комиссией штата Невада, которой задолжал 75,000 долларов штрафа, и теперь может позволить себе выступать в США. Повторение боя с Лоулером, которого Ник разгромил в 2004 году, стало бы большим событием, но, похоже, что на быстрое возвращение ветерана в строй рассчитывать не приходится.