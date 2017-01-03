Коди Гарбрандт: Все верили в то, что Круз – это парень из Матрицы

Новоиспеченного чемпиона UFC шокировала медлительность и допущенные в бою промахи бывшего владельца титула.

31 декабря на UFC 207 в Лас-Вегасе Коди Гарбрандт разгромил по очкам одного из столпов UFC Доминика Круза, и стал новым чемпионом организации в легчайшем весе (видео).

С самого начала этого поединка, Круз был не в своей тарелке. Его фирменный футворк, прежде вводящий в ступор соперников, здесь выглядел рудиментом ушедшей вместе с Юрайа Фэйбером на пенсию эпохи. Выписывая ногами по клетке вологодские кружева, Доминик, казалось, всякий раз сам выводил себя удобную для атаки претендента точку.

"Мне было интересно посмотреть, как на самом деле он двигается, ощутить на себе его хваленую скорость", сказал Гарбрандт на пресс-конференции после выступления. "Все верили в то, что он парень из Матрицы, что он призрак, который не даст себя ударить. Он отличный боец, я не хочу умалять его достоинства, просто я был по-настоящему шокирован его медленными движениями и летящими куда-то мимо меня ударами".

25-летний американец уверен, что окончательно сломал чемпиона к третьему раунду, когда нанес ему ощутимый удар коленом в голову и рассек бровь.

"В тот момент всё изменилось. Струящаяся по лицу кровь явно пришлась ему не по вкусу. Я спросил его: "Доминик, тебе все еще весело?". Он ничего не ответил мне, хотя в первом и втором раундах болтал без умолку. Тогда я окончательно понял, что веселье для него в этом бою закончилось".

По ходу поединка Гарбрандт успел вдоволь поиздеваться над Крузом, отвечая танцевальными движениями на каждую его ошибку, словно против него в клетке был ни один из сильнейших бойцов в мире независимо от весовой категории, а привезенный на убой проходной боец.

"Я просто ловил кураж. Мне это нравилось. Еще никогда в бою мне не было так весело. Круз – это первоклассный треш-токер, я вам скажу. Он знает много слов, а я кое-как читал в третьем классе, и с горем пополам школу закончил. Но я знал, на что иду. Я не мог позволить ему вывести себя из равновесия этими унизительными репликами".