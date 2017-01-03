Хабиб Нурмагомедов готов заплатить $200,000, чтобы не драться с Жозе Альдо

Легковес UFC Тони Фергюсон отказался от щедрого подарка дагестанского спонсора.

"Орел" всеми правдами и неправдами хочет заполучить бой с Тони Фергюсоном. Как вы помните, недавно Нурмагомедов отказался от поединка с более опасным (и титулованным) чемпионом фезервейта Жозе Альдо, предпочтя ему встречу с Фергюсоном. Последний, однако, запросил такой же гонорар, который получит Хабиб, и матч не состоялся.

Нурмагомедов в Твиттере предложил сам выплатить недостающие $200,000 "Эль Кукую":

"Эй, Тони Фергюсон, если UFC не хочет тебе платить, я заплачу тебе дополнительные $200,000 сам. Давай устроим этот бой, и никаких отмазок".

Но Тони парень из другой культуры, и не привык принимать в подарок пояса из хасавюртских сервизов, "Мерседесы" и щедрые денежные премии. Проще говоря, Фергюсон отклонил предложение Хабиба:

"Если Хабиб готов пожертвовать собой и отдать мне $200,000 из своего кармана, что-то серьезно не так с этим дерьмом. Я не возьму денег этого парня. У него тоже есть семья, как и у меня, и есть счета, которые он должен оплачивать".

Тони невдомек, что никаких "$200,000 из кармана Хабиба" нет. Есть лишь строчащий в Твиттере Нурмагомедова менеджер Али Абдель-Азиз, отказывающийся от боев (а после заявляющий, что их не предлагали) Абдулманап Нурмагомедов и популизм, рассчитанный на доверчивого российского фаната.

Впрочем, при необходимости Зиявудин Магомедов наверняка найдет $200,000 для организации такого боя. Только шансы увидеть Хабиба в октагоне до лета (Рамадан не за горами) с каждым днем все призрачней.