Хабиб Нурмагомедов готов заплатить $200,000, чтобы не драться с Жозе Альдо

Победа окрыляет. Скольких чемпионов желавших стать G.O.A.T., мы с вами проводили на пенсию или в чуланы истории спорта? Не исключение и новый чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт.
"Чемпионом мечтает стать любой боец, но Коди хочет вписать свое имя в историю смешанных единоборств – это большая разница. Мы немного погуляем, отметим его победу (над Домиником Крузом), ну а затем снова вернемся к работе, будем готовить его к тому, чтобы стать лучшим из лучших", говорит товарищ по команде Alpha Male и тренер бойца Юрайа Фэйбер.
"Эта защита многое для меня значила. У меня серьезные проблемы со здоровьем в последние годы. Меня беспокоят позвоночные грыжи, а перед этим боем были не лучшие результаты томографии мозга. Очень возможно, что этот бой последний в моей карьере. Мне еще надо обсудить это со своим врачом, но это мог быть последний бой", сказал ветеран после победы над Джейком Шилдсом 31 декабря, у которого выиграл единогласным решением на WSOF 34.
Мысль о том, что его подруга носит штаны (и, возможно, в отличие от Коди что-то в них имеет) оказалась для Габрандта невыносимой. К счастью "Ноу Лав", рядом оказался вездесущий защитник униженных и оскорбленных Али Абдель-Азиз, на широкой груди которого Коди удалось спрятать свои слезки.
Легковес UFC Тони Фергюсон отказался от щедрого подарка дагестанского спонсора.
"Орел" всеми правдами и неправдами хочет заполучить бой с Тони Фергюсоном. Как вы помните, недавно Нурмагомедов отказался от поединка с более опасным (и титулованным) чемпионом фезервейта Жозе Альдо, предпочтя ему встречу с Фергюсоном. Последний, однако, запросил такой же гонорар, который получит Хабиб, и матч не состоялся.
Нурмагомедов в Твиттере предложил сам выплатить недостающие $200,000 "Эль Кукую":
"Эй, Тони Фергюсон, если UFC не хочет тебе платить, я заплачу тебе дополнительные $200,000 сам. Давай устроим этот бой, и никаких отмазок".
Но Тони парень из другой культуры, и не привык принимать в подарок пояса из хасавюртских сервизов, "Мерседесы" и щедрые денежные премии. Проще говоря, Фергюсон отклонил предложение Хабиба:
"Если Хабиб готов пожертвовать собой и отдать мне $200,000 из своего кармана, что-то серьезно не так с этим дерьмом. Я не возьму денег этого парня. У него тоже есть семья, как и у меня, и есть счета, которые он должен оплачивать".
Тони невдомек, что никаких "$200,000 из кармана Хабиба" нет. Есть лишь строчащий в Твиттере Нурмагомедова менеджер Али Абдель-Азиз, отказывающийся от боев (а после заявляющий, что их не предлагали) Абдулманап Нурмагомедов и популизм, рассчитанный на доверчивого российского фаната.
Впрочем, при необходимости Зиявудин Магомедов наверняка найдет $200,000 для организации такого боя. Только шансы увидеть Хабиба в октагоне до лета (Рамадан не за горами) с каждым днем все призрачней.