Расул Мирзаев подвергся нападению в Москве

Бойца FIGHT NIGHTS избили битой и ранили из травматического пистолета.

Согласно сообщению российских СМИ, полулегковес FIGHT NIGHTS Расул Мирзаев подвергся нападению. В ночь на субботу трое неизвестных напали на Мирзаева в районе улице Восточной в Москве (предположительно во время входа в свою квартиру). Злоумышленники избили Расула битой и трижды ранили его из травматического пистолета. Также сообщается, что нападавшие ограбили квартиру Мирзаева, вынеся ювелирные украшения и ценности, однако сообщения по этому факту достаточно противоречивы.

Боец уже прооперирован и находится в стабильном состоянии.

"По данному факту полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Принимаются меры к розыску и задержанию злоумышленников", — цитирует пресс-службу ГУ МВД Москвы Лента.ру.

Российская пресса уже запустила утку о том, что якобы Мирзаев несколькими днями ранее заступился за бойца UFC Артема Лобова, и произошедшее – "месть" дагестанских фанатов Хабиба Нурмагомедова. Однако этот бред уже опроверг сам Лобов, заявив, что никаких конфликтов во время его пребывания в Москве не происходило.