Победа окрыляет. Скольких чемпионов желавших стать G.O.A.T., мы с вами проводили на пенсию или в чуланы истории спорта? Не исключение и новый чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт.
"Чемпионом мечтает стать любой боец, но Коди хочет вписать свое имя в историю смешанных единоборств – это большая разница. Мы немного погуляем, отметим его победу (над Домиником Крузом), ну а затем снова вернемся к работе, будем готовить его к тому, чтобы стать лучшим из лучших", говорит товарищ по команде Alpha Male и тренер бойца Юрайа Фэйбер.
"Эта защита многое для меня значила. У меня серьезные проблемы со здоровьем в последние годы. Меня беспокоят позвоночные грыжи, а перед этим боем были не лучшие результаты томографии мозга. Очень возможно, что этот бой последний в моей карьере. Мне еще надо обсудить это со своим врачом, но это мог быть последний бой", сказал ветеран после победы над Джейком Шилдсом 31 декабря, у которого выиграл единогласным решением на WSOF 34.
Мысль о том, что его подруга носит штаны (и, возможно, в отличие от Коди что-то в них имеет) оказалась для Габрандта невыносимой. К счастью "Ноу Лав", рядом оказался вездесущий защитник униженных и оскорбленных Али Абдель-Азиз, на широкой груди которого Коди удалось спрятать свои слезки.
Бойца FIGHT NIGHTS избили битой и ранили из травматического пистолета.
Согласно сообщению российских СМИ, полулегковес FIGHT NIGHTS Расул Мирзаев подвергся нападению. В ночь на субботу трое неизвестных напали на Мирзаева в районе улице Восточной в Москве (предположительно во время входа в свою квартиру). Злоумышленники избили Расула битой и трижды ранили его из травматического пистолета. Также сообщается, что нападавшие ограбили квартиру Мирзаева, вынеся ювелирные украшения и ценности, однако сообщения по этому факту достаточно противоречивы.
Боец уже прооперирован и находится в стабильном состоянии.
"По данному факту полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Принимаются меры к розыску и задержанию злоумышленников", — цитирует пресс-службу ГУ МВД Москвы Лента.ру.
Российская пресса уже запустила утку о том, что якобы Мирзаев несколькими днями ранее заступился за бойца UFC Артема Лобова, и произошедшее – "месть" дагестанских фанатов Хабиба Нурмагомедова. Однако этот бред уже опроверг сам Лобов, заявив, что никаких конфликтов во время его пребывания в Москве не происходило.