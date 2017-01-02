Ронда Роузи берет время "подумать о будущем"

Избитая "в одну калитку" экс-чемпионка не торопится ни на пенсию, ни в октагон.

Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи прервала молчание и сделала официальное заявление по итогам боя с Амандой Нуньес на турнире UFC 207:

"Я хочу поблагодарить всех своих фанатов, которые были со мной не только в самые величайшие моменты, но и в самые сложные. Словами не описать, как много ваша любовь и поддержка значат для меня.

"Весь последний год я была сосредоточена не только на возвращении, но и на том, чтобы победить. Однако иногда – даже когда ты готов и отдаешь себя делу целиком – это не срабатывает так, как ты планировала. Я горжусь тем, как далеко ушли женщины в UFC, и благодарю всех, кто сделал это возможным, включая Аманду.

Мне нужно взять немного времени порефлексировать и подумать о будущем. Спасибо вам за веру в меня и понимание".

Судя по новостям и немногочисленным интервью самой Роузи, ощутимую часть этого года она "готовилась" в забегаловках фастфуда и в лесу у охотничьего домика своего бойфренда Тревиса Брауна. Очевидно, что ей хотелось въехать в 2017 год на белом коне с головой Аманды Нуньес в одной руке и устремленным в сторону "хейтеров" (и предателей-журналистов) окровавленным средним пальцем другой. Однако для этого надо было действительно "посвятить себя делу целиком, а не просто гонять жир и остервенело лупить по лапам бездарного Эдмонда Тарвердяна.

С момента ухода Джины Карано Ронда была крупнейшей звездой женских ММА. После двух нокаутов подряд от Холли Холм и Аманды Нуньес, года индульгирования в себе, дефиле с подушками в аэропорту, обличения "предателей в прессе" и отказа от обязательств перед СМИ кажется очевидным, что ее время закончилось.

Женские ММА будто отставали от мужских на 10-15 лет. Сначала это было похоже на драки на большой перемене в школе. После пришла Роузи с ее безотказным армбаром и ужасающей стойкой. Похоже, теперь мы видим рассвет эпохи женщин, которые являются истинными бойцами смешанного стиля.