Ронда Роузи берет время "подумать о будущем"

Победа окрыляет. Скольких чемпионов желавших стать G.O.A.T., мы с вами проводили на пенсию или в чуланы истории спорта? Не исключение и новый чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт.
"Чемпионом мечтает стать любой боец, но Коди хочет вписать свое имя в историю смешанных единоборств – это большая разница. Мы немного погуляем, отметим его победу (над Домиником Крузом), ну а затем снова вернемся к работе, будем готовить его к тому, чтобы стать лучшим из лучших", говорит товарищ по команде Alpha Male и тренер бойца Юрайа Фэйбер.
"Эта защита многое для меня значила. У меня серьезные проблемы со здоровьем в последние годы. Меня беспокоят позвоночные грыжи, а перед этим боем были не лучшие результаты томографии мозга. Очень возможно, что этот бой последний в моей карьере. Мне еще надо обсудить это со своим врачом, но это мог быть последний бой", сказал ветеран после победы над Джейком Шилдсом 31 декабря, у которого выиграл единогласным решением на WSOF 34.
Мысль о том, что его подруга носит штаны (и, возможно, в отличие от Коди что-то в них имеет) оказалась для Габрандта невыносимой. К счастью "Ноу Лав", рядом оказался вездесущий защитник униженных и оскорбленных Али Абдель-Азиз, на широкой груди которого Коди удалось спрятать свои слезки.
Избитая "в одну калитку" экс-чемпионка не торопится ни на пенсию, ни в октагон.
Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи прервала молчание и сделала официальное заявление по итогам боя с Амандой Нуньес на турнире UFC 207:
"Я хочу поблагодарить всех своих фанатов, которые были со мной не только в самые величайшие моменты, но и в самые сложные. Словами не описать, как много ваша любовь и поддержка значат для меня.
"Весь последний год я была сосредоточена не только на возвращении, но и на том, чтобы победить. Однако иногда – даже когда ты готов и отдаешь себя делу целиком – это не срабатывает так, как ты планировала. Я горжусь тем, как далеко ушли женщины в UFC, и благодарю всех, кто сделал это возможным, включая Аманду.
Мне нужно взять немного времени порефлексировать и подумать о будущем. Спасибо вам за веру в меня и понимание".
Судя по новостям и немногочисленным интервью самой Роузи, ощутимую часть этого года она "готовилась" в забегаловках фастфуда и в лесу у охотничьего домика своего бойфренда Тревиса Брауна. Очевидно, что ей хотелось въехать в 2017 год на белом коне с головой Аманды Нуньес в одной руке и устремленным в сторону "хейтеров" (и предателей-журналистов) окровавленным средним пальцем другой. Однако для этого надо было действительно "посвятить себя делу целиком, а не просто гонять жир и остервенело лупить по лапам бездарного Эдмонда Тарвердяна.
С момента ухода Джины Карано Ронда была крупнейшей звездой женских ММА. После двух нокаутов подряд от Холли Холм и Аманды Нуньес, года индульгирования в себе, дефиле с подушками в аэропорту, обличения "предателей в прессе" и отказа от обязательств перед СМИ кажется очевидным, что ее время закончилось.
Женские ММА будто отставали от мужских на 10-15 лет. Сначала это было похоже на драки на большой перемене в школе. После пришла Роузи с ее безотказным армбаром и ужасающей стойкой. Похоже, теперь мы видим рассвет эпохи женщин, которые являются истинными бойцами смешанного стиля.