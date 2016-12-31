С Новым годом!

Победа окрыляет. Скольких чемпионов желавших стать G.O.A.T., мы с вами проводили на пенсию или в чуланы истории спорта? Не исключение и новый чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт.
"Чемпионом мечтает стать любой боец, но Коди хочет вписать свое имя в историю смешанных единоборств – это большая разница. Мы немного погуляем, отметим его победу (над Домиником Крузом), ну а затем снова вернемся к работе, будем готовить его к тому, чтобы стать лучшим из лучших", говорит товарищ по команде Alpha Male и тренер бойца Юрайа Фэйбер.
"Эта защита многое для меня значила. У меня серьезные проблемы со здоровьем в последние годы. Меня беспокоят позвоночные грыжи, а перед этим боем были не лучшие результаты томографии мозга. Очень возможно, что этот бой последний в моей карьере. Мне еще надо обсудить это со своим врачом, но это мог быть последний бой", сказал ветеран после победы над Джейком Шилдсом 31 декабря, у которого выиграл единогласным решением на WSOF 34.
Мысль о том, что его подруга носит штаны (и, возможно, в отличие от Коди что-то в них имеет) оказалась для Габрандта невыносимой. К счастью "Ноу Лав", рядом оказался вездесущий защитник униженных и оскорбленных Али Абдель-Азиз, на широкой груди которого Коди удалось спрятать свои слезки.
Команда valetudo.ru поздравляет всех фанатов смешанных единоборств с наступающим Новым 2017-м годом!
Дорогие друзья, вот и подошел к концу год. На пороге новый, который по восточному календарю пройдет под знаком огненного петуха. Но если оглянуться назад, кажется, что эта гордая птица, незримо сопровождала для любителей смешанных единоборств и весь 2016-й. Достаточно вспомнить скандальную историю о том, как поссорились Федор Владимирович с Рамзаном Ахматовичем, или речь Хабиба Нурмагомедова после боя с Майлом Джонсоном, потребовавшего подать ему "ирландского цыпленка".
Вспоминая о Коноре МакГрегоре, нельзя не отметить, что его в этом году было не просто много, а с избытком. Нашей редакции временами казалось, что ни одна прилетающая из западных агентств новость, не обходится без упоминания, напрямую или косвенно, имени "Ноториуса". Весной кумир миллионов понес первое поражение в UFC от Ника Диаса, но после не отошел на второй план, а наоборот вырвался на две головы вперед, взяв реванш и став первым в истории организации обладателем двух титулов чемпиона одновременно.
UFC весь год лихорадило. Промоушен перешел из любящих рук Фрэнка и Лоренцо Фертитты к новым владельцам, и сразу же последовали увольнения. Если отставку "зицпредседателей" Чака Лидделла и Мэтта Хьюза никто не заметил, то новости об уходе "Лучшего матчмейкера планеты Земля" Джо Сильвы и второго закадрового голоса турнира Майка Голдберга, вызвали тревогу.
Но обо всем этом подробно мы поговорим в январе, когда подведем итоги ежегодной премии Valetudo.ru MMA Awards. Если вы еще не отдали свой голос за лучших и худших, то во время праздников обязательно сделайте это.
С наступающим вас новым годом! Пусть он будет для вас легким и жизнерадостным, пускай будут здоровы ваши родные и близкие, а в ваших домах будет царить мир и покой!