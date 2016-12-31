С Новым годом!

Команда valetudo.ru поздравляет всех фанатов смешанных единоборств с наступающим Новым 2017-м годом!

Дорогие друзья, вот и подошел к концу год. На пороге новый, который по восточному календарю пройдет под знаком огненного петуха. Но если оглянуться назад, кажется, что эта гордая птица, незримо сопровождала для любителей смешанных единоборств и весь 2016-й. Достаточно вспомнить скандальную историю о том, как поссорились Федор Владимирович с Рамзаном Ахматовичем, или речь Хабиба Нурмагомедова после боя с Майлом Джонсоном, потребовавшего подать ему "ирландского цыпленка".

Вспоминая о Коноре МакГрегоре, нельзя не отметить, что его в этом году было не просто много, а с избытком. Нашей редакции временами казалось, что ни одна прилетающая из западных агентств новость, не обходится без упоминания, напрямую или косвенно, имени "Ноториуса". Весной кумир миллионов понес первое поражение в UFC от Ника Диаса, но после не отошел на второй план, а наоборот вырвался на две головы вперед, взяв реванш и став первым в истории организации обладателем двух титулов чемпиона одновременно.

UFC весь год лихорадило. Промоушен перешел из любящих рук Фрэнка и Лоренцо Фертитты к новым владельцам, и сразу же последовали увольнения. Если отставку "зицпредседателей" Чака Лидделла и Мэтта Хьюза никто не заметил, то новости об уходе "Лучшего матчмейкера планеты Земля" Джо Сильвы и второго закадрового голоса турнира Майка Голдберга, вызвали тревогу.

В отечественных ММА тоже все было непросто. Летом Федор Емельяненко выступил против Фабио Мальдонадо так, что часть ярых фанатов "Последнего императора" поседела в свои 13. Александр Шлеменко весь год продолжал помогать аптекам делать выручку на продажах Валидола и сильных успокоительных. Андрей Корешков попрощался с титулом чемпиона Bellator, а уже упомянутый выше дагестанский "Орел" Нурмагомедов взлетел до самых высот легкого дивизиона UFC.

А еще мы, кажется, окончательно потеряли Ронду Роузи и приобрели нового Мирко "Кро Копа", к которому под конец года вернулась вторая молодость, а пропавший из левой ноги динамит, неожиданно обнаружился в кулаках.

Но обо всем этом подробно мы поговорим в январе, когда подведем итоги ежегодной премии Valetudo.ru MMA Awards. Если вы еще не отдали свой голос за лучших и худших, то во время праздников обязательно сделайте это.

С наступающим вас новым годом! Пусть он будет для вас легким и жизнерадостным, пускай будут здоровы ваши родные и близкие, а в ваших домах будет царить мир и покой!

Хороших боев нам!

Всегда ваши valetudo.ru!