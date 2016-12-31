Мирко "Кро Коп" выиграл Гран-при RIZIN в открытом весе (ВИДЕО)

Валентин Молдавский проиграл Амиру Алиакбари раздельным решением судей; все результаты Rizin FF Grand Prix 2016.

В сентябре 2006 года Мирко "Кро Коп" Филипович заставил Джоша Барнетта сдаться после массированной бомбардировки ударами и выиграл Гран-при PRIDE в открытом весе. Это достижение стало вершиной его карьеры.

Спустя 10 лет хорват вновь завоевал чемпионство Гран-при, на этот раз под знаменами японского промоушена RIZIN.

Мирко в сегодняшнем финале Rizin FF Grand Prix 2016 встретился с борцом греко-римского стиля Амиром Алиакбари. После небольшой разведки в стойке "Кро Коп" попал левой рукой точно в челюсть оппоненту. Алиакбари рухнул на настил, стал вставать и словил второй удар левой. Добивание, и Амир в нокауте.

Невероятная победа для 42-летнего ветерана. Мирко нокаутировал "Кинг Мо" Лаваля пару дней назад, а сегодня нокаутировал "Баруто" ударом в корпус и потушил Амира Алиакбари. Два дня, три нокаута, пояс чемпиона, деньги и восторг поклонников. Но главное не это. Загляните в глаза плачущего после победы сурового хорвата, и вы поймете все. Главное – он снова это сделал. Несмотря на все падения, травмы, сломавший ему карьеру страшный нокаут от Габриэля Гонзаги - он смог. И он сейчас лучший – вне рейтингов, времени и законов гравитации.

Бесценная победа для "Кро Копа" и настоящих фанатов PRIDE. Спасибо, Мирко.

В полуфинале Гран-при Валентин Молдавский проиграл Амиру Алиакбари раздельным решением судей в близком бою, а Филипович, как мы писали выше, нокаутировал "Баруто" бадишотом.

Полные результаты турнира:

Mirko Filipovic победил Amir Aliakbari нокаутом (удары руками) – Round 1, 2:03

Kron Gracie победил Tatsuya Kawajiri сдачей соперника (удушение со спины) – Round 2, 2:05

Hideo Tokoro победил Asen Yamamoto сдачей соперника (армбар) – Round 1, 1:19

Rena Kubota победил Hanna Gujwan нокаутом (удар ногой в корпус) – Round 3, 2:47

Andy Nguyen победил Miyu Yamamoto сдачей соперника (армбар) – Round 1, 4:42

Kizaemon Saiga победил Dillin West техническим нокаутом (удары) – Round 1, 2:03

Gabi Garcia победил Yumiko Hotta техническим нокаутом (удары) – Round 1, 0:41

Hayato Sakurai победил Wataru Sakata техническим нокаутом (удары руками) – Round 2, 2:37

Amir Aliakbari победил Valentin Moldavsky раздельным решением судей

Mirko Filipovic победил Kaido Hoovelson техническим нокаутом (удар в корпус) – Round 1, 0:49

Tenshin Nasukawa победил Calico Orizio сдачей соперника (гильотина) – Round 2