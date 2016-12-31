Аманда Нуньес нокаутировала Ронду Роузи за 48 секунд (ВИДЕО)

Коди Габрандт стал новым чемпионом бантамвейта, Ти Джей Диллашоу деклассировал Джона Линекера; все результаты турнира UFC 207.

В США в игровой столице мира Лас-Вегасе закончился турнир UFC 207, главным событием которого стал титульный бой в 135 фунтах между чемпионкой Амандой Нуньес и вернувшейся в октагон после годового простоя экс-чемпионкой Рондой Роузи.

Поединок завершился стремительно. Нуньес сразу нащупала нужную дистанцию, пару раз попала в голову Ронды и перешла в атаку. Всего 48 секунд понадобилось чемпионке, чтобы пробить несколько точных серий в голову "Рауди" и расстрелять ее финальной пулеметной очередью кулаков у сетки, заставив рефери остановить одностороннее избиение.

"Армянский бокс" вновь оказался посрамлен. Cовершенно опустошенная ментально и ничего не продемонстрировавшая физически Ронда проиграла второй раз, и вновь нокаутом. Что ждет потерянную экс-чемпионку дальше? Кто знает. Нуньес же наконец получила в свою коллекцию самый важный скальп в карьере и продолжает строить наследие.

В ко-мейн ивенте шоу дерзкий бантамвейт Коди Габрандт совершил громкий апсет, отобрав чемпионский пояс у Доминика Круза. Вопреки словам Круза "Ноу лов" оказался далеко не одномерным бойцом. Габрандту сразу удалось главное – поймать дистанцию и ритм соперника, сведя весь профит от его "танцующего" футворка на нет. Коди жестко встречал с рук, проваливал Круза, и временами оформлял отличные тейкдауны. Доминик традиционно выдавал "сумасшедшую неваляшку", но в этот раз не сработало. Габрандт выиграл бой единогласным решением судей и стал новым чемпионом UFC в 135 фунтах.

Возможно, теперь Коди придется провести первую защиту против экс-чемпиона Ти Джея Диллашоу. Последний сегодня показал мастер-класс по грэпплингу, деклассировав Джона Линекера. Диллашоу после нескольких театральных хайкиков в пустоту и защиту соперника перешел к плану "Б" и начал валять соперника по канвасу. Здесь Линекер оказался совершенно беспомощен, и Ти Джей безответно лупил его на покрытии 2,5 раунда. Под занавес Джон сумел нанести несколько бронебойных ударов в корпус соперника, но все равно проиграл с разгромным счетом (30-26).

В андеркарде шоу Нил Мэгни выиграл единогласным решением судей у не сделавшего вес Джони Хендрикса. Сложно поверить, что когда-то "Биг Ригг" был чемпионом полусреднего дивизиона.

Полные результаты турнира:

Главные бои:

Amanda Nunes победила Ronda Rousey техническим нокаутом (удары руками) – Round 1, 0:48

Cody Garbrandt победил Dominick Cruz единогласным решением судей (48-47, 48-46, 48-46)

T.J. Dillashaw победил John Lineker единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-26)

Dong Hyun Kim победил Tarec Saffiedine раздельным решением судей (27-30, 29-28, 29-28)

Ray Borg победил Louis Smolka единогласным решением судей (30-27, 30-26, 30-26)

Андеркард:

Neil Magny победил Johny Hendricks единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28)

Antonio Carlos Junior победил Marvin Vettori единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28)

Alex Garcia победил Mike Pyle нокаутом (удар рукой) – Round 1, 3:34

Niko Price победил Brandon Thatch сдачей соперника (треугольник руками)

Tim Means vs. Alex Oliveira бой признан не состоявшимся (случайный запрещенный удар коленом) – Round 1, 3:33