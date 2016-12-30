Тодд Даффи возвращается в UFC

Победа окрыляет. Скольких чемпионов желавших стать G.O.A.T., мы с вами проводили на пенсию или в чуланы истории спорта? Не исключение и новый чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт.
"Чемпионом мечтает стать любой боец, но Коди хочет вписать свое имя в историю смешанных единоборств – это большая разница. Мы немного погуляем, отметим его победу (над Домиником Крузом), ну а затем снова вернемся к работе, будем готовить его к тому, чтобы стать лучшим из лучших", говорит товарищ по команде Alpha Male и тренер бойца Юрайа Фэйбер.
"Эта защита многое для меня значила. У меня серьезные проблемы со здоровьем в последние годы. Меня беспокоят позвоночные грыжи, а перед этим боем были не лучшие результаты томографии мозга. Очень возможно, что этот бой последний в моей карьере. Мне еще надо обсудить это со своим врачом, но это мог быть последний бой", сказал ветеран после победы над Джейком Шилдсом 31 декабря, у которого выиграл единогласным решением на WSOF 34.
Мысль о том, что его подруга носит штаны (и, возможно, в отличие от Коди что-то в них имеет) оказалась для Габрандта невыносимой. К счастью "Ноу Лав", рядом оказался вездесущий защитник униженных и оскорбленных Али Абдель-Азиз, на широкой груди которого Коди удалось спрятать свои слезки.
Брутальный тяжеловес сообщил о подписании нового контракта с организацией.
31-летний американец Тодд Даффи возобновит выступления в крупнейшем промоушене планеты весной 2017-го. По словам тяжеловеса, на этой неделе он подписал новый контракт на четыре боя, первый из которых должен состояться 4 марта на UFC 209. Имя соперника не уточняется.
Даффи (9-3) громко заявил о себе в 2009-м, когда умудрился за 7 секунд отправить в нокаут Тима Хэга, тем самым установив новый рекорд для тяжелого дивизиона UFC, не побитый до сих пор. Но после этого эпизода его карьера резко пошла на убыль. Мощные удары не спасли Тодда в поединке с Майком Руссовым, который выдержал стартовый натиск соперника, затянул бой, и в поздних раундах сам нокаутировал грозного панчера.
Параллельно с этим происходило ухудшение отношений бойца и UFC. Публичные жалобы на низкие гонорары, из-за которых он не может позволить себе не работать на стороне, а тренируется, вообще, где придется, не остались без внимания хозяев турнира и после первого же поражения они указали нелояльному сотруднику на дверь.
Возвращение произошло так же неожиданно, как и увольнение. Тяжяловеса, просидевшего два года без боев, к тому же проигравшего предпоследний Алистару Овериму за считанные секунды, в 2012-м вернули в ростер UFC, но, как оказалось, ненадолго.
Даффи одержал две победы подряд в октагоне: нокаутировал Филиппа де Фриса и Энтони Хамильтона. Летом прошлого года он потерпел поражение от бывшего чемпиона Фрэнк Мира, погасившего ему свет в первом же раунде, а затем бойцу о себе напомнил врожденный синдром Персонейджа—Тернера, в который раз, выбивший его из колеи. Это довольно редкое неврологическое расстройство, сопровождающееся резкими болями в плече и руке. По всей видимости, наступил очередной период ремиссии и Тодд поспешил вернуться в UFC.