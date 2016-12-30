Тодд Даффи возвращается в UFC

Горячие новости

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Тревис Браун не понял юмора Майкла Пейджа
04:01:2017 11:58 argen2m
На днях полусредневес Bellator Майкл Пейдж вывалил в соцсети ролик, в котором под незамысловатый бит подражает "армянскому боксу" Ронды Роузи, во всей красе продемонстрированному на UFC 207.

Бойфренд экс-чемпионки тяжеловес UFC Тревис Браун юмора не оценил и предложил "Веному" разобраться по-мужски.

"Пошел ты на **й Пейдж, я готов встретиться с тобой в любое время, сука!", написал боец в Твиттере.

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Юрайа Фэйбер: Гарбрандт хочет вписать свое имя в историю
03:01:2017 07:40 argen2m



Победа окрыляет. Скольких чемпионов желавших стать G.O.A.T., мы с вами проводили на пенсию или в чуланы истории спорта? Не исключение и новый чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт.

"Чемпионом мечтает стать любой боец, но Коди хочет вписать свое имя в историю смешанных единоборств – это большая разница. Мы немного погуляем, отметим его победу (над Домиником Крузом), ну а затем снова вернемся к работе, будем готовить его к тому, чтобы стать лучшим из лучших", говорит товарищ по команде Alpha Male и тренер бойца Юрайа Фэйбер.
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Джон Фитч близок к завершению карьеры из-за состояния здоровья
03:01:2017 12:38 argen2m



"Эта защита многое для меня значила. У меня серьезные проблемы со здоровьем в последние годы. Меня беспокоят позвоночные грыжи, а перед этим боем были не лучшие результаты томографии мозга. Очень возможно, что этот бой последний в моей карьере. Мне еще надо обсудить это со своим врачом, но это мог быть последний бой", сказал ветеран после победы над Джейком Шилдсом 31 декабря, у которого выиграл единогласным решением на WSOF 34.
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Дана Вайт: "В поисках драки", 2 сезон, 1 эпизод
03:01:2017 11:09 argen2m
В обновленном составе, Ника "Зуба" сменил ТУФер Дин Томас, компания отправляется искать новые таланты и поглощать фастфуд в штат Мэн.

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Трейлер UFC Fight Night 104: Bermudez vs "The Korean Zombie"
03:01:2017 10:59 argen2m

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Ронда Роузи заработала за 48 секунд позора $3,000,000
02:01:2017 04:22 grey_187



Нокаутировавшая ее чемпионка Аманда Нуньес получила меньше 1/10 гонорара "Рауди" - $200,000. Столько же унесли домой Коди Габрандт и Ти Джей Диллашоу, а Доминик Круз забрал $350,000.

Amanda Nunes: $200,000 (includes $100,000 win bonus)
def. Ronda Rousey: $3 million

Cody Garbrandt: $200,000
def. Dominick Cruz: $350,000

T.J. Dillashaw: $200,000 (includes $100,000 win bonus)
def. John Lineker: $43,000

Dong Hyun Kim: $134,000 (includes $67,000 win bonus)
def. Tarec Saffiedine: $40,000

Ray Borg: $30,600+ (includes $18,000 win bonus)
def. Louis Smolka: $37,400+

Neil Magny: $114,000* (includes $47,000 win bonus)
def. Johny Hendricks: $80,000*

Antonio Carlos Junior: $42,000 (includes $21,000 win bonus)
def. Marvin Vettori: $12,000

Alex Garcia: $36,000 (includes $18,000 win bonus)
def. Mike Pyle: $55,000

Niko Price: $24,000 (includes $12,000 win bonus)
def. Brandon Thatch: $22,000

Tim Means: $35,000 (no win bonus since fight ended in a no-contest)
vs. Alex Oliveira: $28,000 (no win bonus since fight ended in a no-contest)
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Бонусы турнира UFC 207
31:12:2016 12:03 grey_187



Бой вечера: Доминик Круз vs. Коди Габрандт.
Выступление вечера: Аманда Нуньес и Алекс Гарсия.

Все указанные бойцы получили по $50,000 призовых.
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Доминик Круз вербально разобрал Коди Габрандта
30:12:2016 09:35 grey_187
Мысль о том, что его подруга носит штаны (и, возможно, в отличие от Коди что-то в них имеет) оказалась для Габрандта невыносимой. К счастью "Ноу Лав", рядом оказался вездесущий защитник униженных и оскорбленных Али Абдель-Азиз, на широкой груди которого Коди удалось спрятать свои слезки.


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Взвешивание Круз vs. Габрандт крупным планом
30:12:2016 09:26 grey_187

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Взвешивание Роузи vs. Нуньес крупным планом
30:12:2016 09:24 grey_187

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Стердауны со взвешивания хэдлайнеров UFC 207
30:12:2016 09:22 grey_187

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Видеоблог UFC 207 Embedded, эпизод 5
30:12:2016 09:18 grey_187

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Тот самый момент взвешивания участников UFC 207
29:12:2016 10:20 argen2m
Почему Джони Хендрикс плачет, мы уже написали подробно.

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Видеоблог UFC 207 Embedded, эпизод 4
29:12:2016 10:18 argen2m

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Федор Емельяненко и его "Легендарный свитер абсолютной победы"!
29:12:2016 05:18 argen2m

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Видеоблог UFC 207 Embedded, эпизод 3
29:12:2016 07:54 argen2m

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Стердауны участников UFC 207
29:12:2016 12:04 argen2m

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Результаты взвешивания участников Гран-при RIZIN
28:12:2016 07:26 argen2m
Мирко "Кро Коп" (106 кг) vs. Мухаммед Лаваль (97 кг)



Кайдо Хёвельсон (180 кг) vs. Цуёси Косака (101 кг)



Хит Хирринг (124,5 кг) vs. Амир Алиакбари (116 кг)



Валентин Молдавский (102 кг) vs. Шимон Байор (105,6 кг)



Вадим Немков (105 кг) vs. Элисон Висенте (106 кг)
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Менеджер: Хабиб дерется не за деньги, убьет Тони и отправится за головой змеи
28:12:2016 05:30 grey_187



Добротный источник интернет-мемов, любитель наезжать на людей из чужого Твиттера и по совместительству менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз выдал очередую порцию перлов:

"Хабиб дерется ради наследия - а не за деньги. Это делает бойцов столь хорошими, когда они дерутся за наследие. Когда ты начинаешь драться за деньги, это может закончится для тебя очень плохо".

"Если он убьет Тони, то все. После этого мы отправимся за головой змеи, за большой коброй, Конором".

Хороший стафф, Али.
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Фото дня: Форма Ронды Роузи перед UFC 207
28:12:2016 11:38 argen2m
Бывшая чемпионка не появляется перед журналистами и оценить ее сегодняшние кондиции можно только по фотосессии для UFC.


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Тодд Даффи возвращается в UFC

30.12.2016 19:37 argen2m

Брутальный тяжеловес сообщил о подписании нового контракта с организацией.

31-летний американец Тодд Даффи возобновит выступления в крупнейшем промоушене планеты весной 2017-го. По словам тяжеловеса, на этой неделе он подписал новый контракт на четыре боя, первый из которых должен состояться 4 марта на UFC 209. Имя соперника не уточняется.

Даффи (9-3) громко заявил о себе в 2009-м, когда умудрился за 7 секунд отправить в нокаут Тима Хэга, тем самым установив новый рекорд для тяжелого дивизиона UFC, не побитый до сих пор. Но после этого эпизода его карьера резко пошла на убыль. Мощные удары не спасли Тодда в поединке с Майком Руссовым, который выдержал стартовый натиск соперника, затянул бой, и в поздних раундах сам нокаутировал грозного панчера.

Параллельно с этим происходило ухудшение отношений бойца и UFC. Публичные жалобы на низкие гонорары, из-за которых он не может позволить себе не работать на стороне, а тренируется, вообще, где придется, не остались без внимания хозяев турнира и после первого же поражения они указали нелояльному сотруднику на дверь.

Возвращение произошло так же неожиданно, как и увольнение. Тяжяловеса, просидевшего два года без боев, к тому же проигравшего предпоследний Алистару Овериму за считанные секунды, в 2012-м вернули в ростер UFC, но, как оказалось, ненадолго.

Даффи одержал две победы подряд в октагоне: нокаутировал Филиппа де Фриса и Энтони Хамильтона. Летом прошлого года он потерпел поражение от бывшего чемпиона Фрэнк Мира, погасившего ему свет в первом же раунде, а затем бойцу о себе напомнил врожденный синдром Персонейджа—Тернера, в который раз, выбивший его из колеи. Это довольно редкое неврологическое расстройство, сопровождающееся резкими болями в плече и руке. По всей видимости, наступил очередной период ремиссии и Тодд поспешил вернуться в UFC.


Комментарий [27]
 
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