Тодд Даффи возвращается в UFC

Брутальный тяжеловес сообщил о подписании нового контракта с организацией.

31-летний американец Тодд Даффи возобновит выступления в крупнейшем промоушене планеты весной 2017-го. По словам тяжеловеса, на этой неделе он подписал новый контракт на четыре боя, первый из которых должен состояться 4 марта на UFC 209. Имя соперника не уточняется.

Даффи (9-3) громко заявил о себе в 2009-м, когда умудрился за 7 секунд отправить в нокаут Тима Хэга, тем самым установив новый рекорд для тяжелого дивизиона UFC, не побитый до сих пор. Но после этого эпизода его карьера резко пошла на убыль. Мощные удары не спасли Тодда в поединке с Майком Руссовым, который выдержал стартовый натиск соперника, затянул бой, и в поздних раундах сам нокаутировал грозного панчера.

Параллельно с этим происходило ухудшение отношений бойца и UFC. Публичные жалобы на низкие гонорары, из-за которых он не может позволить себе не работать на стороне, а тренируется, вообще, где придется, не остались без внимания хозяев турнира и после первого же поражения они указали нелояльному сотруднику на дверь.

Возвращение произошло так же неожиданно, как и увольнение. Тяжяловеса, просидевшего два года без боев, к тому же проигравшего предпоследний Алистару Овериму за считанные секунды, в 2012-м вернули в ростер UFC, но, как оказалось, ненадолго.

Даффи одержал две победы подряд в октагоне: нокаутировал Филиппа де Фриса и Энтони Хамильтона. Летом прошлого года он потерпел поражение от бывшего чемпиона Фрэнк Мира, погасившего ему свет в первом же раунде, а затем бойцу о себе напомнил врожденный синдром Персонейджа—Тернера, в который раз, выбивший его из колеи. Это довольно редкое неврологическое расстройство, сопровождающееся резкими болями в плече и руке. По всей видимости, наступил очередной период ремиссии и Тодд поспешил вернуться в UFC.