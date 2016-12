Результаты взвешивания UFC 207 (ВИДЕО) Нуньес, Роузи, Круз и Гарбрандт готовы к дележу чемпионских поясов в легчайшем весе. Последний турнир UFC в уходящем году пройдет в это воскресенье в Лас-Вегасе. Символично, что его главным действующим лицом станет Ронда Роузи, не появлявшаяся в октагоне с тех пор, как в декабре прошлого года потерпела первое поражение в карьере, сокрушительно проиграв нокаутом Холли Холм (видео). Без промедлений и разминки, "Роуди" кинется в самое пекло титульной гонки и попытается вернуть себе пояс чемпионки в легчайшем весе, который весь год переходило из рук в руки и, наконец, очутился у бразильянки Аманды Нуньес. Разогревать барышень предстоит Доминику Крузу - чемпиону среди мужчин в такой же, 135-фунтовой категории. Претендентом на титул "Домининатора" станет многообещающий проспект Коди Гарбрандт - не знающий поражений нокаутер, дошедший до главного поединка минуя всех серьезных соперников в дивизионе. Несколько часов назад на арене прошло предварительное взвешивание участников шоу, результаты которого, с недавних пор, являются окончательными и будут озвучены на официальной церемонии. Нуньес, Роузи, Круз и Гарбрандт показали одинаковый вес – 135 фунтов / 61 кг. Стоит отметить, что Джонни Хендрикс снова не уложился в рамки полусредней категории, на этот раз вес экс-чемпиона превысил ее на 2,5 фунта. Это уже стало сродни обязательной традиции, без которой не обходится ни одно взвешивание с участием "Биг Ригга". Результаты взвешивания UFC 207: Главные бои: Amanda Nunes (135) vs. Ronda Rousey (135) Dominick Cruz (135) vs. Cody Garbrandt (135) T.J. Dillashaw (136) vs. John Lineker (135.25) Dong Hyun Kim (171) vs. Tarec Saffiedine (171) Ray Borg (129.5) vs. Louis Smolka (125.5) Андеркард: Johny Hendricks (173.5) vs. Neil Magny (171) Antonio Carlos Junior (186) vs. Marvin Vettori (186) Alex Garcia (170.5) vs. Mike Pyle (170) Niko Price (170) vs. Brandon Thatch (170) Tim Means (170) vs. Alex Oliveira (170.5)

Комментарий [ 124 Поделиться