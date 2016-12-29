Результаты взвешивания UFC 207 (ВИДЕО)

«Посмотрите на реального бойца, вроде Конора МакГрегора. Когда он проиграл Нейт Диасу, то говорил, что готов реваншировать поражение хоть завтра, просил дать ему эту гребаную возможность, как можно скорее».
«Команда пыталась урезонить его, объясняя, что это не самое здравое решение. Но он не хотел ничего слышать, говорил, что подерется с ним в 170 фунтах - в более тяжелой категории. Просто чтобы доказать скептикам, что может это сделать».
«Что настораживает меня в Ронде, она исчезла и обвинила в этом СМИ. Ну, вообще-то СМИ сделали из тебя ту, кем ты являешься. Но она пропала, и это пугает».
«Так же проскользнула фраза: «Это один из моих последних боев». Всякий раз, когда боец намекает на уход, он уже одной ногой на пенсии, или даже обеими».
«Когда бойцы говорят, что они опустошены, то я всегда делаю ставку на их соперников», сказал бывший тяжеловес UFC в своем подкасте.
Конор МакГрегор стал проводником в UFC не только для Артема Лобова, в начале следующего года дебютировать в ММА планирует спарринг-партнер ирландца грэпплер Диллон Денис, и начнет с выступления в организации Cage Fury Fighting Championship, а там, глядишь, и дорастет до высшей лиги:
"С ним (Норткаттом) получился бы легкий бой. Это отличный кандидат, что бы не вспотев дебютировать в UFC. Побить раскрученного парня".
"Честно говоря, я считаю, что мог бы сразу начать с UFC, и выиграл бы там. Я уверен в этом на 100%. Я не глупый человек, и знаю, на что способен. Я тренировался вместе с разными серьезными бойцами и не уступал им".
Отменены все традиционные мероприятия с участием хедлайнеров последнего в этом году турнира UFC, обычно включающие открытые тренировки, пресс-конференции и интервью.
Возможно, причиной стало нежелание Роузи тратить свою энергию на что-то кроме поединка, о чем она говорили недавно, или же, если верить Дане Вайту, экс-чемпиона просто не хочет видеть людей, которые ее предали:
"Она обижена. И серьезно, на мой взгляд… Она считает, что СМИ полностью отвернулись от нее после того, как она проиграла. Она ощущает с их стороны враждебность. Журналисты, с которыми она провела три года свой жизни, раздавая интервью, и ни в чем не отказывая, забыли об этом, после поражения".
"Аутлоу", не выступавший 4 года из-за обнаруженного сердечного заболевания, узнает финальный вердикт врачей через месяц:
"Я пройду еще несколько тестов в январе, и, надеюсь, узнаю хорошие новости. Врачи, с которыми я встречусь, уже видели результаты моих тестов перед боем с Мэттом Брауном, но я пока не знаю, обрадуют ли они меня чем-нибудь. Я приму любое решение".
"Я просто пытаюсь с этим примириться. Я получил так много отличных возможностей в UFC. Я сейчас начну работать комментатором по новой сделке, рассчитанной на три года. Мне нравится моя работа аналитика. Сейчас я в Лондоне, собираюсь записывать программу Inside the Octagon для шоу UFC 207. Мы разберем три боя - и мне очень нравится это делать. Я люблю быть одержимым".
"Я сейчас практически не смотрю Bellator, потому что это не то, на что я привык смотреть. Это не значит, что они делают что-то неправильно. Это не значит, что их продукт плох, или я не уважаю Френка (Шемрока), Кена (Шемрока) или Ройса (Грейси). Просто это не моя тема".
По неподтвержденной официально информации, японские промоутеры собираются в следующем году провести Гран-при в легком весе среди женщин. Дата его начала неизвестна, как и лимит. Знакомая по мужским турнирам в тяжелом и открытом весах, соревновательная система, скорее всего, будет сохранена.
Нуньес, Роузи, Круз и Гарбрандт готовы к дележу чемпионских поясов в легчайшем весе.
Последний турнир UFC в уходящем году пройдет в это воскресенье в Лас-Вегасе. Символично, что его главным действующим лицом станет Ронда Роузи, не появлявшаяся в октагоне с тех пор, как в декабре прошлого года потерпела первое поражение в карьере, сокрушительно проиграв нокаутом Холли Холм (видео).
Без промедлений и разминки, "Роуди" кинется в самое пекло титульной гонки и попытается вернуть себе пояс чемпионки в легчайшем весе, который весь год переходило из рук в руки и, наконец, очутился у бразильянки Аманды Нуньес.
Разогревать барышень предстоит Доминику Крузу - чемпиону среди мужчин в такой же, 135-фунтовой категории. Претендентом на титул "Домининатора" станет многообещающий проспект Коди Гарбрандт - не знающий поражений нокаутер, дошедший до главного поединка минуя всех серьезных соперников в дивизионе.
Несколько часов назад на арене прошло предварительное взвешивание участников шоу, результаты которого, с недавних пор, являются окончательными и будут озвучены на официальной церемонии.
Нуньес, Роузи, Круз и Гарбрандт показали одинаковый вес – 135 фунтов / 61 кг.
Стоит отметить, что Джонни Хендриксснова не уложился в рамки полусредней категории, на этот раз вес экс-чемпиона превысил ее на 2,5 фунта. Это уже стало сродни обязательной традиции, без которой не обходится ни одно взвешивание с участием "Биг Ригга".
Результаты взвешивания UFC 207:
Главные бои:
Amanda Nunes (135) vs. Ronda Rousey (135)
Dominick Cruz (135) vs. Cody Garbrandt (135)
T.J. Dillashaw (136) vs. John Lineker (135.25)
Dong Hyun Kim (171) vs. Tarec Saffiedine (171)
Ray Borg (129.5) vs. Louis Smolka (125.5)
Андеркард:
Johny Hendricks (173.5) vs. Neil Magny (171)
Antonio Carlos Junior (186) vs. Marvin Vettori (186)