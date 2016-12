Мирко "Кро Коп" нокаутировал "Кинг Мо" Лаваля "Баруто", Молдавский и Алиакбари вышли в полуфинал Гран-при в открытом весе, Вадим Немков выиграл нокаутом; все результаты второго этапа Rizin WGP 2016. В Японии на Сайтама Супер Арена прошел второй этап Гран-при RIZIN в открытом весе. В главном бою встречались ветеран PRIDE Мирко "Кро Коп" Филипович и уже выигравший одно Гран-при организации Мухаммед "Кинг Мо" Лаваль. Поначалу все шло так, как и предполагалось: Лаваль переводил Мирко в партер, где пытался атаковать сверху, либо боролся в клинче у канатов, не давая хорвату бить. Однако уже в первом раунде "Кро Коп" зарядил несколько фирменных хайкиков левой; во втором же Мирко хорошо попал с рук и добил осевшего Лаваля в партере. В других четвертьфиналах Гран-при поединки дошли до решения судей. Гигантский Кайдо "Баруто" Хувельсон напихал Цуоси Косаке коленей в живот и без шансов завалял его своей огромной тушей на покрытии. Ветеран ММА Хит Херринг пропустил феноменальное количество ударов в первом раунде боя с Амиром Алиакбари. Было все: супплекс, крузафикс, граунд-энд-паунд, соккеркики и железнодорожный состав ударов руками. Во второй пятиминутке Херринг немного воспрял духом и дал Амиру сдачи, но для победы этого оказалось недостаточно. Все судьи отдали победу Алиакбари. Еще одним полуфиналистом Гран-при стал наш соотечественник Валентин Молдавский. Технично отработав в стойке и несколько раз успешно переведя Саймона Байора в партер, Валентин уверенно взял бой решением судей. В резервном матче Гран-при Вадим Немков за 54 секунды нокаутировал Элисона Висенте. Бразилец на первых секундах попытался перевести бой в партер, но сам оказался снизу после удачного броска Немкова. Далее зрители испытали приятное де жа вю – Вадим, аки молодой Федор, начал рубить амплитудными ударами рук из гарда и нокаутировал соперника. Полные результаты турнира: Open weight: Mirko Filipovic победил Muhammed Lawal техническим нокаутом (удары) – Round 2 – World Grand Prix quarterfinal Open weight: Kaido Hoovelson победил Tsuyoshi Kohsaka единогласным решением судей – World Grand Prix quarterfinal Open weight: Amir Aliakbari победил Heath Herring единогласным решением судей – World Grand Prix quarterfinal Open weight: Valentin Moldavsky победил Szymon Bajor единогласным решением судей – World Grand Prix quarterfinal Women’s Flyweight: Rin Nakai победила Kanako Murata via submission (rear-naked choke) – Round 2, 1:27 Flyweight: Tenshin Nasukawa победил Nikita Sapun via TKO (strikes) – Round 1 Lightweight: Kazuyuki Miyata победил Andy Souwer via submission (armbar) – Round 1 Bantamweight: Yuki Motoya победил Allan Nascimento раздельным решением судей Flyweight: Tatsumitsu Wada победил Kaiwhare Kara-France единогласным решением судей Featherweight: Yusuke Yachi победил Mario Sismundo via TKO (strikes) – Round 1 Women’s Atomweight: Alyssa Garcia победил Kanna Asakura единогласным решением судей Open weight: Vadim Nemkov победил Alison Vicente via knockout (punches) – Round 1, 0:54 – World Grand Prix reserve match Lightweight: Satoru Kitaoka победил Daron Cruickshank via submission (guillotine choke) – Round 1

Комментарий [ 0 Поделиться