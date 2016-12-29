Фабрисио Вердум требовал полмиллиона долларов за выступление на UFC 207

Помимо гонорара, бразилец хотел получить процент от продаж платных трансляций, но остался с носом.

Когда Спортивная комиссия Невады наложила вето на бой Кейна Веласкеса в рамках UFC 207, оказавшийся перед выбором, остаться ни с чем или рискнуть по-крупному, его оппонент Фабрисио Вердум, в эфиреThe MMA Hour клялся, что готов драться с кем угодно, лишь бы не потерять возможность выступить в Лас-Вегасе 31 декабря.

Свою версию этих событий сегодня рассказал Дана Вайт, объяснив, что желание бразильца "спасти бой" оказалось небескорыстным и свелось к банальному торгу с организацией, в которой он проиграл, переоценив свой потенциал.

"Вердум отклонил два поединка", сказал он журналистам после пресс-конференции к воскресному шоу. "Угадали, первый вариант был с Джуниором дос Сантосом на UFC 207, и он отказался. Затем мы предложили ему подраться с Алистаром Оверимом, чуть позже, может быть в Бруклине (на UFC 208, прим. valetudo.ru), и он ему тоже не устроил".

"Ведь отказаться от боя можно по-разному. Я бы мог позвонить ему и спросить: "Слушай, ты драться будешь?". А он мог ответить мне «нет», или же: "Я сделает это за 800 тысяч долларов и жирный кусок от продаж платных трансляций (PPV)". В моем словаре второе означает автоматический слив с боя".

На слова президента UFC Вердум отреагировал в Instagram, где выложил фотографии текстовые сообщения, которые отправил Вайту, как он утверждает, 24 декабря, не получив ответа.

"Я думаю, что между нами возникло недоразумение. Я не знал, что были люди готовые драться со мной, и я ни от кого не отказывался. Повторяю, я понятия не имел об этих предложениях. Пожалуйста, дайте мне знать, когда у вас появится время это обсудить, потому что я готов драться с кем угодно".

"Вы могли бы заплатить мне 500 тысяч плюс PPV? Я буду драться с кем угодно, потому что хочу доказать вам, что я член семьи UFC. Прошу вас, дайте мне знать, что вы думаете об этом".