Фабрисио Вердум требовал полмиллиона долларов за выступление на UFC 207

«Посмотрите на реального бойца, вроде Конора МакГрегора. Когда он проиграл Нейт Диасу, то говорил, что готов реваншировать поражение хоть завтра, просил дать ему эту гребаную возможность, как можно скорее».
«Команда пыталась урезонить его, объясняя, что это не самое здравое решение. Но он не хотел ничего слышать, говорил, что подерется с ним в 170 фунтах - в более тяжелой категории. Просто чтобы доказать скептикам, что может это сделать».
«Что настораживает меня в Ронде, она исчезла и обвинила в этом СМИ. Ну, вообще-то СМИ сделали из тебя ту, кем ты являешься. Но она пропала, и это пугает».
«Так же проскользнула фраза: «Это один из моих последних боев». Всякий раз, когда боец намекает на уход, он уже одной ногой на пенсии, или даже обеими».
«Когда бойцы говорят, что они опустошены, то я всегда делаю ставку на их соперников», сказал бывший тяжеловес UFC в своем подкасте.
Конор МакГрегор стал проводником в UFC не только для Артема Лобова, в начале следующего года дебютировать в ММА планирует спарринг-партнер ирландца грэпплер Диллон Денис, и начнет с выступления в организации Cage Fury Fighting Championship, а там, глядишь, и дорастет до высшей лиги:
"С ним (Норткаттом) получился бы легкий бой. Это отличный кандидат, что бы не вспотев дебютировать в UFC. Побить раскрученного парня".
"Честно говоря, я считаю, что мог бы сразу начать с UFC, и выиграл бы там. Я уверен в этом на 100%. Я не глупый человек, и знаю, на что способен. Я тренировался вместе с разными серьезными бойцами и не уступал им".
Отменены все традиционные мероприятия с участием хедлайнеров последнего в этом году турнира UFC, обычно включающие открытые тренировки, пресс-конференции и интервью.
Возможно, причиной стало нежелание Роузи тратить свою энергию на что-то кроме поединка, о чем она говорили недавно, или же, если верить Дане Вайту, экс-чемпиона просто не хочет видеть людей, которые ее предали:
"Она обижена. И серьезно, на мой взгляд… Она считает, что СМИ полностью отвернулись от нее после того, как она проиграла. Она ощущает с их стороны враждебность. Журналисты, с которыми она провела три года свой жизни, раздавая интервью, и ни в чем не отказывая, забыли об этом, после поражения".
"Аутлоу", не выступавший 4 года из-за обнаруженного сердечного заболевания, узнает финальный вердикт врачей через месяц:
"Я пройду еще несколько тестов в январе, и, надеюсь, узнаю хорошие новости. Врачи, с которыми я встречусь, уже видели результаты моих тестов перед боем с Мэттом Брауном, но я пока не знаю, обрадуют ли они меня чем-нибудь. Я приму любое решение".
"Я просто пытаюсь с этим примириться. Я получил так много отличных возможностей в UFC. Я сейчас начну работать комментатором по новой сделке, рассчитанной на три года. Мне нравится моя работа аналитика. Сейчас я в Лондоне, собираюсь записывать программу Inside the Octagon для шоу UFC 207. Мы разберем три боя - и мне очень нравится это делать. Я люблю быть одержимым".
"Я сейчас практически не смотрю Bellator, потому что это не то, на что я привык смотреть. Это не значит, что они делают что-то неправильно. Это не значит, что их продукт плох, или я не уважаю Френка (Шемрока), Кена (Шемрока) или Ройса (Грейси). Просто это не моя тема".
По неподтвержденной официально информации, японские промоутеры собираются в следующем году провести Гран-при в легком весе среди женщин. Дата его начала неизвестна, как и лимит. Знакомая по мужским турнирам в тяжелом и открытом весах, соревновательная система, скорее всего, будет сохранена.
Помимо гонорара, бразилец хотел получить процент от продаж платных трансляций, но остался с носом.
Когда Спортивная комиссия Невады наложила вето на бой Кейна Веласкеса в рамках UFC 207, оказавшийся перед выбором, остаться ни с чем или рискнуть по-крупному, его оппонент Фабрисио Вердум, в эфиреThe MMA Hour клялся, что готов драться с кем угодно, лишь бы не потерять возможность выступить в Лас-Вегасе 31 декабря.
Свою версию этих событий сегодня рассказал Дана Вайт, объяснив, что желание бразильца "спасти бой" оказалось небескорыстным и свелось к банальному торгу с организацией, в которой он проиграл, переоценив свой потенциал.
"Вердум отклонил два поединка", сказал он журналистам после пресс-конференции к воскресному шоу. "Угадали, первый вариант был с Джуниором дос Сантосом на UFC 207, и он отказался. Затем мы предложили ему подраться с Алистаром Оверимом, чуть позже, может быть в Бруклине (на UFC 208, прим. valetudo.ru), и он ему тоже не устроил".
"Ведь отказаться от боя можно по-разному. Я бы мог позвонить ему и спросить: "Слушай, ты драться будешь?". А он мог ответить мне «нет», или же: "Я сделает это за 800 тысяч долларов и жирный кусок от продаж платных трансляций (PPV)". В моем словаре второе означает автоматический слив с боя".
На слова президента UFC Вердум отреагировал в Instagram, где выложил фотографии текстовые сообщения, которые отправил Вайту, как он утверждает, 24 декабря, не получив ответа.
"Я думаю, что между нами возникло недоразумение. Я не знал, что были люди готовые драться со мной, и я ни от кого не отказывался. Повторяю, я понятия не имел об этих предложениях. Пожалуйста, дайте мне знать, когда у вас появится время это обсудить, потому что я готов драться с кем угодно".
"Вы могли бы заплатить мне 500 тысяч плюс PPV? Я буду драться с кем угодно, потому что хочу доказать вам, что я член семьи UFC. Прошу вас, дайте мне знать, что вы думаете об этом".