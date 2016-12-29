Конец эпохи

Горячие новости

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Стердауны участников UFC 207
29:12:2016 12:04 argen2m

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Результаты взвешивания участников Гран-при RIZIN
28:12:2016 07:26 argen2m
Мирко "Кро Коп" (106 кг) vs. Мухаммед Лаваль (97 кг)



Кайдо Хёвельсон (180 кг) vs. Цуёси Косака (101 кг)



Хит Хирринг (124,5 кг) vs. Амир Алиакбари (116 кг)



Валентин Молдавский (102 кг) vs. Шимон Байор (105,6 кг)



Вадим Немков (105 кг) vs. Элисон Висенте (106 кг)
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Менеджер: Хабиб дерется не за деньги, убьет Тони и отправится за головой змеи
28:12:2016 05:30 grey_187



Добротный источник интернет-мемов, любитель наезжать на людей из чужого Твиттера и по совместительству менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз выдал очередую порцию перлов:

"Хабиб дерется ради наследия - а не за деньги. Это делает бойцов столь хорошими, когда они дерутся за наследие. Когда ты начинаешь драться за деньги, это может закончится для тебя очень плохо".

"Если он убьет Тони, то все. После этого мы отправимся за головой змеи, за большой коброй, Конором".

Хороший стафф, Али.
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Фото дня: Форма Ронды Роузи перед UFC 207
28:12:2016 11:38 argen2m
Бывшая чемпионка не появляется перед журналистами и оценить ее сегодняшние кондиции можно только по фотосессии для UFC.


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Лучшие финиши Аманды Нуньес и Ронды Роузи
28:12:2016 10:41 argen2m

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Видеоблог UFC 207 Embedded, эпизод 2
28:12:2016 10:39 argen2m

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Дэн Харди разбирает грядущий бой Круза и Гарбрандта
27:12:2016 06:29 argen2m

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Брендан Шауб не советует ставить на Ронду Роузи
27:12:2016 01:22 argen2m



«Посмотрите на реального бойца, вроде Конора МакГрегора. Когда он проиграл Нейт Диасу, то говорил, что готов реваншировать поражение хоть завтра, просил дать ему эту гребаную возможность, как можно скорее».

«Команда пыталась урезонить его, объясняя, что это не самое здравое решение. Но он не хотел ничего слышать, говорил, что подерется с ним в 170 фунтах - в более тяжелой категории. Просто чтобы доказать скептикам, что может это сделать».

«Что настораживает меня в Ронде, она исчезла и обвинила в этом СМИ. Ну, вообще-то СМИ сделали из тебя ту, кем ты являешься. Но она пропала, и это пугает».

«Так же проскользнула фраза: «Это один из моих последних боев». Всякий раз, когда боец намекает на уход, он уже одной ногой на пенсии, или даже обеими».

«Когда бойцы говорят, что они опустошены, то я всегда делаю ставку на их соперников», сказал бывший тяжеловес UFC в своем подкасте.
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Диллон Денис хотел бы "легкого" соперника, вроде Сейджа Норкатта
27:12:2016 11:41 argen2m



Конор МакГрегор стал проводником в UFC не только для Артема Лобова, в начале следующего года дебютировать в ММА планирует спарринг-партнер ирландца грэпплер Диллон Денис, и начнет с выступления в организации Cage Fury Fighting Championship, а там, глядишь, и дорастет до высшей лиги:

"С ним (Норткаттом) получился бы легкий бой. Это отличный кандидат, что бы не вспотев дебютировать в UFC. Побить раскрученного парня".

"Честно говоря, я считаю, что мог бы сразу начать с UFC, и выиграл бы там. Я уверен в этом на 100%. Я не глупый человек, и знаю, на что способен. Я тренировался вместе с разными серьезными бойцами и не уступал им".
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Видеоблог UFC 207 Embedded, эпизод 1
27:12:2016 09:38 grey_187

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Дэн Харди разбирает грядущий бой Нуньес и Роузи
26:12:2016 02:54 argen2m

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Ронда Роузи: Поражение меня не сломило
26:12:2016 02:53 argen2m

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Тодд Даффи о ситуации с Кейном Веласкесом
25:12:2016 06:05 argen2m



"Полный бред! Если Кейна почитали "недостаточно здоровым" для боя, то для этой работы непригоден весь ростер UFC! Я вчера тренировался вместе с ним", пишет боец.

Сам Веласкес утверждает, что прошел обследование и получил допуск от врача, но в NSAC, по какой-то причине, закрыли на это глаза.
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Ронда Роузи не станет общаться со СМИ перед UFC 207
25:12:2016 11:08 argen2m



Отменены все традиционные мероприятия с участием хедлайнеров последнего в этом году турнира UFC, обычно включающие открытые тренировки, пресс-конференции и интервью.

Возможно, причиной стало нежелание Роузи тратить свою энергию на что-то кроме поединка, о чем она говорили недавно, или же, если верить Дане Вайту, экс-чемпиона просто не хочет видеть людей, которые ее предали:

"Она обижена. И серьезно, на мой взгляд… Она считает, что СМИ полностью отвернулись от нее после того, как она проиграла. Она ощущает с их стороны враждебность. Журналисты, с которыми она провела три года свой жизни, раздавая интервью, и ни в чем не отказывая, забыли об этом, после поражения".
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Судьба Дэна Харди решится в начале 2017-го
24:12:2016 06:46 grey_187



"Аутлоу", не выступавший 4 года из-за обнаруженного сердечного заболевания, узнает финальный вердикт врачей через месяц:

"Я пройду еще несколько тестов в январе, и, надеюсь, узнаю хорошие новости. Врачи, с которыми я встречусь, уже видели результаты моих тестов перед боем с Мэттом Брауном, но я пока не знаю, обрадуют ли они меня чем-нибудь. Я приму любое решение".

"Я просто пытаюсь с этим примириться. Я получил так много отличных возможностей в UFC. Я сейчас начну работать комментатором по новой сделке, рассчитанной на три года. Мне нравится моя работа аналитика. Сейчас я в Лондоне, собираюсь записывать программу Inside the Octagon для шоу UFC 207. Мы разберем три боя - и мне очень нравится это делать. Я люблю быть одержимым".
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Бьорн Ребни: Я не смотрю Bellator
24:12:2016 06:36 grey_187



"Я сейчас практически не смотрю Bellator, потому что это не то, на что я привык смотреть. Это не значит, что они делают что-то неправильно. Это не значит, что их продукт плох, или я не уважаю Френка (Шемрока), Кена (Шемрока) или Ройса (Грейси). Просто это не моя тема".
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RIZIN планирует женский турнир
24:12:2016 06:31 argen2m



По неподтвержденной официально информации, японские промоутеры собираются в следующем году провести Гран-при в легком весе среди женщин. Дата его начала неизвестна, как и лимит. Знакомая по мужским турнирам в тяжелом и открытом весах, соревновательная система, скорее всего, будет сохранена.
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The Reem: Full Circle
24:12:2016 05:55 argen2m
Девятый эпизод третьего сезона сериала "Рим", рассказывающий о событиях происходивших с Алистаром Оверимом во время подготовки к бою с Андреем Арловским.

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Ронда Роузи: Мой бой против Бет Коррейа
24:12:2016 10:42 argen2m
Экс-чемпионка UFC вспоминает события происходящие вокруг последнего выигранного боя.

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Аманда Нуньес: UFC опекает Ронду Роузи
23:12:2016 10:42 grey_187



"UFC хочет все для нее облегчить. Чтоб она не чувствовала, что она больше не чемпионка. Они хотят, чтоб она не чувствовала себя второй после меня. Они хотят поставить меня ниже, чтоб ее самооценка окончательно не рухнула. Они везде ее пиарят: Ронда,Ронда, Ронда... Но сама она знает, что всего лишь претендент, а я - чемпионка. Никто этого не изменит. Никто не сделает Ронду чемпионкой. Она больше не чемпион".

Ранее UFC освободил "Рауди" от всех обязательств по раскрутке боя, заявив, что до встречи с Нуньес она не будет давать интервью СМИ. Это беспрецедентные меры - очевидно, расшатанная хайкиком Холли Холм психика Роузи все еще весьма неустойчива.
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Конец эпохи

29.12.2016 04:00 grey_187

майк голдбергМайк Голдберг покинет UFC после шоу UFC 207.

Что знают нубы? Макгрегор, Хабиб, Федор, и вечный вопрос "чем лучше заняться – UFC или M-1?"

А что знают хардкорные фанаты?  Спросите их про гладиатора UFC, и они смахнут скупую мужскую слезу.  Увы, в этот раз придется заплакать по-настоящему – "Эллочка людоедочка" UFC, бессменный комментатор крупнейшего промоушена мира Майк Голдберг покинет свое место после шоу UFC 207.

Мы все смеялись над ним. Его роль казалась нам клоунадой – 20-30 заученных фраз, истеричное "ВСЕ КОНЧЕНО!!" – казалось, этот человек должен был давно покинуть промоушен. Но это не так. Майк произносил все эти заученные до отскакивания от зубов фразы не просто так. Такова была его роль - прописанная до каждой буквы, вздоха, интонации. И он исполнял ее идеально. Его засунули в жестко ограниченные рамки, сделали пластиковым напарником Джо Рогана – но при этом он всегда имел свой, неповторимый голос и стиль.

Президент UFC Дана Вайт подтвердил во время встречи с прессой в среду, что Майк Голдберг больше не будет комментатором UFC. Последним эфиром Голдберга станет шоу UFC 207, в главном бою которого встретятся претендентка Ронда Роузи и чемпионка Аманда Нуньес.

Голдберг проработал комментатором UFC практически 20 лет, начав свою работу с шоу UFC 15.5: Ultimate Japan в 1997-м. С тех пор он был неразлучен с Джо Роганом, и эта пару вошла в историю как лучший комментаторский дуэт ММА в истории.

Картера Голдберга на этом не закончится. Майк – талантливый комментатор, он работал на играх NFL и хоккейных матчах,транслируемых по ESPN 2. Мы уверены, что он найдет себя в новом качестве, и продолжит радовать фанатов другого спорта своей идеальной дикцией и зычным голосом.

Но когда закончится главный бой UFC 207, вне зависимости от результата – мы встанем, и прижмем руки к сердцу. Мы прошли долгий путь вместе, и, к сожалению, из-за корпоративных интересов мы вынуждены будем разойтись, Майк.

Но, поверь, мы никогда не забудем тебя, и твое фирменное "IIIIITS ALL OVER!!!!!!!!!!!!!!!!". Спасибо за все, и удачи в новой жизни.

Это конец эпохи, друзья. Давайте же встанем и покажем, кто мы на самом деле.


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