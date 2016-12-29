Конец эпохи

Майк Голдберг покинет UFC после шоу UFC 207.

Что знают нубы? Макгрегор, Хабиб, Федор, и вечный вопрос "чем лучше заняться – UFC или M-1?"

А что знают хардкорные фанаты? Спросите их про гладиатора UFC, и они смахнут скупую мужскую слезу. Увы, в этот раз придется заплакать по-настоящему – "Эллочка людоедочка" UFC, бессменный комментатор крупнейшего промоушена мира Майк Голдберг покинет свое место после шоу UFC 207.

Мы все смеялись над ним. Его роль казалась нам клоунадой – 20-30 заученных фраз, истеричное "ВСЕ КОНЧЕНО!!" – казалось, этот человек должен был давно покинуть промоушен. Но это не так. Майк произносил все эти заученные до отскакивания от зубов фразы не просто так. Такова была его роль - прописанная до каждой буквы, вздоха, интонации. И он исполнял ее идеально. Его засунули в жестко ограниченные рамки, сделали пластиковым напарником Джо Рогана – но при этом он всегда имел свой, неповторимый голос и стиль.

Президент UFC Дана Вайт подтвердил во время встречи с прессой в среду, что Майк Голдберг больше не будет комментатором UFC. Последним эфиром Голдберга станет шоу UFC 207, в главном бою которого встретятся претендентка Ронда Роузи и чемпионка Аманда Нуньес.

Голдберг проработал комментатором UFC практически 20 лет, начав свою работу с шоу UFC 15.5: Ultimate Japan в 1997-м. С тех пор он был неразлучен с Джо Роганом, и эта пару вошла в историю как лучший комментаторский дуэт ММА в истории.

Картера Голдберга на этом не закончится. Майк – талантливый комментатор, он работал на играх NFL и хоккейных матчах,транслируемых по ESPN 2. Мы уверены, что он найдет себя в новом качестве, и продолжит радовать фанатов другого спорта своей идеальной дикцией и зычным голосом.

Но когда закончится главный бой UFC 207, вне зависимости от результата – мы встанем, и прижмем руки к сердцу. Мы прошли долгий путь вместе, и, к сожалению, из-за корпоративных интересов мы вынуждены будем разойтись, Майк.

Но, поверь, мы никогда не забудем тебя, и твое фирменное "IIIIITS ALL OVER!!!!!!!!!!!!!!!!". Спасибо за все, и удачи в новой жизни.

Это конец эпохи, друзья. Давайте же встанем и покажем, кто мы на самом деле.