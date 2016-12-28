Аманда Нуньес: Я надеру Роузи задницу

Бразильская чемпионка считает, что отказ Роузи от медиа обязательств только сыграет ей на руку.

До шоу UFC 207 всего три дня, и накануне одного из крупнейших турниров года бразильянка Аманда Нуньес неожиданно осталась раскручивать главный бой в гордом одиночестве. Экс-чемпионку и главного шоумейкера турнира Ронду Роузи руководство промоушена решило поберечь и избавило от общения с прессой.

Аманда не знает, в чем дело, но собирается извлечь из ситуации максимум:

"Я не знаю, что с этой дамой не так. Буду откровенной. Но если она хочет сыграть в какую-то игру, она играет не с тем человеком. Я очень сосредоточена и знаю, что остановлю ее".

"(То, что ее освободили от общения со СМИ) хорошо для меня. Мне не нравится давать много интервью. Я люблю тренироваться, выходить в клетку и делать свою работу. Это мне нравится. Хорошо, что Ронда не при делах со СМИ – я смогу больше времени уделить отдыху, подготовке и сгонке веса".

"Думаю, меня в похожей ситуации точно обязали бы общаться с прессой. Даже если б я заявила, что ничего делать не хочу. Они любят Ронду Роузи, что тут поделать? Надрать ей задницу. Я это сделаю".

Увы, затворничество Роузи может навредить Аманде с другой стороны. Как чемпионка, она получает процент с продаж PPV. И отсутствие Роузи во время раскрутки шоу может негативно отразиться на продаже трансляций.

Однако Нуньес считает, что турнир продастся хорошо при любых условиях:

"Думаю, люди с уважением относятся к ее возвращению. Я считаю, что продажи PPV все равно будут большими, и вот почему: вы не хотите это увидеть? Я думаю, что хотите. Несмотря на ее отсутствие, вы все хотите ее увидеть. И я тоже".

Деньги - прекрасный мотиватор. Но от победы над Роузи можно получить гораздо больше. Она - крупнейшее имя в этом спорте. Нокаутировавшая Ронду Холли Холм в одночасье стала суперзвездой. Аманда надеется, что и в ее случае встреча с экс-чемпионкой забросит ее карьеру в стратосферу.

"Именно об этом я и говорила с Даной. Я хочу подраться с той, которая сделает мою защиту титула событием. Я хочу драться в главном бою вечера. И моя следующая защита – крупнейший матч, и он обязан был быть против Ронды Роузи, потому что Роузи это серьезное имя, и только она может сделать это возможным. Пусть делают с раскруткой что хотят. В конце концов я – лучшая, я чемпионка, у меня пояс – я его сохраню".