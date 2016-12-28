Аманда Нуньес: Я надеру Роузи задницу

«Посмотрите на реального бойца, вроде Конора МакГрегора. Когда он проиграл Нейт Диасу, то говорил, что готов реваншировать поражение хоть завтра, просил дать ему эту гребаную возможность, как можно скорее».
«Команда пыталась урезонить его, объясняя, что это не самое здравое решение. Но он не хотел ничего слышать, говорил, что подерется с ним в 170 фунтах - в более тяжелой категории. Просто чтобы доказать скептикам, что может это сделать».
«Что настораживает меня в Ронде, она исчезла и обвинила в этом СМИ. Ну, вообще-то СМИ сделали из тебя ту, кем ты являешься. Но она пропала, и это пугает».
«Так же проскользнула фраза: «Это один из моих последних боев». Всякий раз, когда боец намекает на уход, он уже одной ногой на пенсии, или даже обеими».
«Когда бойцы говорят, что они опустошены, то я всегда делаю ставку на их соперников», сказал бывший тяжеловес UFC в своем подкасте.
Конор МакГрегор стал проводником в UFC не только для Артема Лобова, в начале следующего года дебютировать в ММА планирует спарринг-партнер ирландца грэпплер Диллон Денис, и начнет с выступления в организации Cage Fury Fighting Championship, а там, глядишь, и дорастет до высшей лиги:
"С ним (Норткаттом) получился бы легкий бой. Это отличный кандидат, что бы не вспотев дебютировать в UFC. Побить раскрученного парня".
"Честно говоря, я считаю, что мог бы сразу начать с UFC, и выиграл бы там. Я уверен в этом на 100%. Я не глупый человек, и знаю, на что способен. Я тренировался вместе с разными серьезными бойцами и не уступал им".
Отменены все традиционные мероприятия с участием хедлайнеров последнего в этом году турнира UFC, обычно включающие открытые тренировки, пресс-конференции и интервью.
Возможно, причиной стало нежелание Роузи тратить свою энергию на что-то кроме поединка, о чем она говорили недавно, или же, если верить Дане Вайту, экс-чемпиона просто не хочет видеть людей, которые ее предали:
"Она обижена. И серьезно, на мой взгляд… Она считает, что СМИ полностью отвернулись от нее после того, как она проиграла. Она ощущает с их стороны враждебность. Журналисты, с которыми она провела три года свой жизни, раздавая интервью, и ни в чем не отказывая, забыли об этом, после поражения".
"Аутлоу", не выступавший 4 года из-за обнаруженного сердечного заболевания, узнает финальный вердикт врачей через месяц:
"Я пройду еще несколько тестов в январе, и, надеюсь, узнаю хорошие новости. Врачи, с которыми я встречусь, уже видели результаты моих тестов перед боем с Мэттом Брауном, но я пока не знаю, обрадуют ли они меня чем-нибудь. Я приму любое решение".
"Я просто пытаюсь с этим примириться. Я получил так много отличных возможностей в UFC. Я сейчас начну работать комментатором по новой сделке, рассчитанной на три года. Мне нравится моя работа аналитика. Сейчас я в Лондоне, собираюсь записывать программу Inside the Octagon для шоу UFC 207. Мы разберем три боя - и мне очень нравится это делать. Я люблю быть одержимым".
"Я сейчас практически не смотрю Bellator, потому что это не то, на что я привык смотреть. Это не значит, что они делают что-то неправильно. Это не значит, что их продукт плох, или я не уважаю Френка (Шемрока), Кена (Шемрока) или Ройса (Грейси). Просто это не моя тема".
По неподтвержденной официально информации, японские промоутеры собираются в следующем году провести Гран-при в легком весе среди женщин. Дата его начала неизвестна, как и лимит. Знакомая по мужским турнирам в тяжелом и открытом весах, соревновательная система, скорее всего, будет сохранена.
"UFC хочет все для нее облегчить. Чтоб она не чувствовала, что она больше не чемпионка. Они хотят, чтоб она не чувствовала себя второй после меня. Они хотят поставить меня ниже, чтоб ее самооценка окончательно не рухнула. Они везде ее пиарят: Ронда,Ронда, Ронда... Но сама она знает, что всего лишь претендент, а я - чемпионка. Никто этого не изменит. Никто не сделает Ронду чемпионкой. Она больше не чемпион".
Ранее UFC освободил "Рауди" от всех обязательств по раскрутке боя, заявив, что до встречи с Нуньес она не будет давать интервью СМИ. Это беспрецедентные меры - очевидно, расшатанная хайкиком Холли Холм психика Роузи все еще весьма неустойчива.
Бразильская чемпионка считает, что отказ Роузи от медиа обязательств только сыграет ей на руку.
До шоу UFC 207 всего три дня, и накануне одного из крупнейших турниров года бразильянка Аманда Нуньес неожиданно осталась раскручивать главный бой в гордом одиночестве. Экс-чемпионку и главного шоумейкера турнира Ронду Роузи руководство промоушена решило поберечь и избавило от общения с прессой.
Аманда не знает, в чем дело, но собирается извлечь из ситуации максимум:
"Я не знаю, что с этой дамой не так. Буду откровенной. Но если она хочет сыграть в какую-то игру, она играет не с тем человеком. Я очень сосредоточена и знаю, что остановлю ее".
"(То, что ее освободили от общения со СМИ) хорошо для меня. Мне не нравится давать много интервью. Я люблю тренироваться, выходить в клетку и делать свою работу. Это мне нравится. Хорошо, что Ронда не при делах со СМИ – я смогу больше времени уделить отдыху, подготовке и сгонке веса".
"Думаю, меня в похожей ситуации точно обязали бы общаться с прессой. Даже если б я заявила, что ничего делать не хочу. Они любят Ронду Роузи, что тут поделать? Надрать ей задницу. Я это сделаю".
Увы, затворничество Роузи может навредить Аманде с другой стороны. Как чемпионка, она получает процент с продаж PPV. И отсутствие Роузи во время раскрутки шоу может негативно отразиться на продаже трансляций.
Однако Нуньес считает, что турнир продастся хорошо при любых условиях:
"Думаю, люди с уважением относятся к ее возвращению. Я считаю, что продажи PPV все равно будут большими, и вот почему: вы не хотите это увидеть? Я думаю, что хотите. Несмотря на ее отсутствие, вы все хотите ее увидеть. И я тоже".
Деньги - прекрасный мотиватор. Но от победы над Роузи можно получить гораздо больше. Она - крупнейшее имя в этом спорте. Нокаутировавшая Ронду Холли Холм в одночасье стала суперзвездой. Аманда надеется, что и в ее случае встреча с экс-чемпионкой забросит ее карьеру в стратосферу.
"Именно об этом я и говорила с Даной. Я хочу подраться с той, которая сделает мою защиту титула событием. Я хочу драться в главном бою вечера. И моя следующая защита – крупнейший матч, и он обязан был быть против Ронды Роузи, потому что Роузи это серьезное имя, и только она может сделать это возможным. Пусть делают с раскруткой что хотят. В конце концов я – лучшая, я чемпионка, у меня пояс – я его сохраню".