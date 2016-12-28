Ти Джей Диллашоу: Это насмешка над спортом

Экс-чемпион бантамвейта раскрывает заговор Доминика Круза, UFC и канала FOX.

Ти Джею Диллашоу есть, чем заняться – его ждет бой с Джоном Линекером на новогоднем шоу UFC 207. Однако у парня все еще кипит кровь, а причина проста – Диллашоу считает, что его незаслуженно прокатили с реваншем против чемпиона Доминика Круза.

Вместо нового боя с Ти Джеем Доминик сначала выиграл у Юрайи Фейбера, а теперь подерется с его учеником Коди Габрандтом. Оба этих бойца находятся в рейтинге ниже Диллашоу, что не может его не злить. Однако Ти Джей не винит в своих проблемах Коди – по его мнению, это заговор Круза, UFC и FOX:

"Я не виню Коди за то, что он получил титульный бой. В UFC цель каждого – добраться до чемпиона, и он может педалировать эту тему сколько захочет. Я виню Круза и UFC за то, что они это допустили. По мне так это насмешка над спортом – дать номеру 8 в рейтинге бой за титул. Почему он прыгнул через головы семи парням и дерется за титул? Это не имеет ни малейшего смысла".

"Круз выбирает себе бои сам, и UFC позволяет ему это делать. Не понимаю толком, почему. Вероятно, это все часть какой-то единой политики, может, потому что Круз работает на FOX. Короче, они прокачивают его по какой-то неизвестной причине. Я, правда, не понимаю, что он такого для них делает, кроме того, что ведет себя как последний идиот. Но что-то точно есть, ведь все это иначе не имеет никакого смысла. Он дерется с номером 8, с номером 6, в то время как я номер 1 в рейтинге и не могу получить этот чертов бой".

По мнению Диллашоу, который сам тренировался в Team Alpha Male и знает Габрандта не понаслышке, Коди проиграет Доминику. И если это случится, то, по мнению Ти Джея, "Доминатор" будет бегать от него до самой пенсии.

"Я в этом совершенно уверен. Он сделает все, что в его силах, чтобы не встречаться со мной до самой пенсии. Он уже трещит о том, как он спит и видит себя в супербоях и денежных боях. Блин, да я просто дрался с ним в первый раз на эмоциях – и то я его на самом деле побил. Он знает это, и его тренеры знают, и мои тренеры это знают, и я само собой тоже. Так что он приложит все силы, чтобы свалить от меня".