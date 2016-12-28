Фабрисио Вердум: От реванша с Миочичем зависит жизнь моего кота

Не удержавшийся в карде UFC 207 тяжеловес, просит организовать ему встречу с чемпионом.

Фабрисио Вердуму не удалось остаться в числе участников воскресного UFC 207. Организаторы не нашли замену снятому с выступления накануне Кейну Веласкесу, и следом за ним, несмотря на все возражения, кард шоу покинул бразилец.

Но Вердум не был бы самим собой, если бы не воспользовался этой ситуацией. Теперь он настаивает на том, что без боя стал единственным претендентом на звание чемпиона в тяжелом весе, и рассчитывает в следующем году взять реванш у Стипе Миочича, которому проиграл нокаутом в мае (видео).

"Это единственное разумное решение, - сказал он MMA Fighting, - Кейн Веласкес не явился на претендентский бой и еще какое-то время не сможет выступать, поэтому я лучше подожду и в следующий раз подерусь за пояс. Логично, что теперь я претендент номер один. Быстрого возвращения Веласкеса в строй ждать не приходится, так что справедливо устроить мне встречу со Стипе Миочичем в 2017 году".

"Думаю, что я заслуживал немедленного реванша. Тогда UFCне пошлиcm на такой шаг, но теперь-то самое время организовать нам бой. Когда бы Миочич не вернулся, я буду готов к нему. Моей основной целью всегда был и остается пояс чемпиона".

"Если я снова не стану "гнать коней", то уверен, заставлю его сдаться. Урок прошлого боя многому научил меня. Тогда у меня просто не было времени, что бы что-то показать, я бы слишком взвинчен, но в следующий раз обязательно выиграю".

Помимо всего прочего, он матча-реванша зависит судьба любимого кота Фабрисио:

"Наш кот застрял на дереве, и моя жена сказала, что нужно срочно звонить пожарным – они приедут с лестницей и снимут его. На что я ответил ей: "Ни в коем случае! Может получиться так, что это смена Стипе Мичича (чемпион сотрудник пожарной охраны города Оквуда, прим. valetudo.ru), он появится здесь, и мы сцепимся с ним прямо на лужайке у дома. Надо дождаться матча-реванша, только после он может приехать и снять нашего кота", пошутил он.