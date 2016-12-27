Хабиб Нурмагомедов: Хочу разбить Фергюсону лицо

«Посмотрите на реального бойца, вроде Конора МакГрегора. Когда он проиграл Нейт Диасу, то говорил, что готов реваншировать поражение хоть завтра, просил дать ему эту гребаную возможность, как можно скорее».
«Команда пыталась урезонить его, объясняя, что это не самое здравое решение. Но он не хотел ничего слышать, говорил, что подерется с ним в 170 фунтах - в более тяжелой категории. Просто чтобы доказать скептикам, что может это сделать».
«Что настораживает меня в Ронде, она исчезла и обвинила в этом СМИ. Ну, вообще-то СМИ сделали из тебя ту, кем ты являешься. Но она пропала, и это пугает».
«Так же проскользнула фраза: «Это один из моих последних боев». Всякий раз, когда боец намекает на уход, он уже одной ногой на пенсии, или даже обеими».
«Когда бойцы говорят, что они опустошены, то я всегда делаю ставку на их соперников», сказал бывший тяжеловес UFC в своем подкасте.
Конор МакГрегор стал проводником в UFC не только для Артема Лобова, в начале следующего года дебютировать в ММА планирует спарринг-партнер ирландца грэпплер Диллон Денис, и начнет с выступления в организации Cage Fury Fighting Championship, а там, глядишь, и дорастет до высшей лиги:
"С ним (Норткаттом) получился бы легкий бой. Это отличный кандидат, что бы не вспотев дебютировать в UFC. Побить раскрученного парня".
"Честно говоря, я считаю, что мог бы сразу начать с UFC, и выиграл бы там. Я уверен в этом на 100%. Я не глупый человек, и знаю, на что способен. Я тренировался вместе с разными серьезными бойцами и не уступал им".
Отменены все традиционные мероприятия с участием хедлайнеров последнего в этом году турнира UFC, обычно включающие открытые тренировки, пресс-конференции и интервью.
Возможно, причиной стало нежелание Роузи тратить свою энергию на что-то кроме поединка, о чем она говорили недавно, или же, если верить Дане Вайту, экс-чемпиона просто не хочет видеть людей, которые ее предали:
"Она обижена. И серьезно, на мой взгляд… Она считает, что СМИ полностью отвернулись от нее после того, как она проиграла. Она ощущает с их стороны враждебность. Журналисты, с которыми она провела три года свой жизни, раздавая интервью, и ни в чем не отказывая, забыли об этом, после поражения".
"Аутлоу", не выступавший 4 года из-за обнаруженного сердечного заболевания, узнает финальный вердикт врачей через месяц:
"Я пройду еще несколько тестов в январе, и, надеюсь, узнаю хорошие новости. Врачи, с которыми я встречусь, уже видели результаты моих тестов перед боем с Мэттом Брауном, но я пока не знаю, обрадуют ли они меня чем-нибудь. Я приму любое решение".
"Я просто пытаюсь с этим примириться. Я получил так много отличных возможностей в UFC. Я сейчас начну работать комментатором по новой сделке, рассчитанной на три года. Мне нравится моя работа аналитика. Сейчас я в Лондоне, собираюсь записывать программу Inside the Octagon для шоу UFC 207. Мы разберем три боя - и мне очень нравится это делать. Я люблю быть одержимым".
"Я сейчас практически не смотрю Bellator, потому что это не то, на что я привык смотреть. Это не значит, что они делают что-то неправильно. Это не значит, что их продукт плох, или я не уважаю Френка (Шемрока), Кена (Шемрока) или Ройса (Грейси). Просто это не моя тема".
По неподтвержденной официально информации, японские промоутеры собираются в следующем году провести Гран-при в легком весе среди женщин. Дата его начала неизвестна, как и лимит. Знакомая по мужским турнирам в тяжелом и открытом весах, соревновательная система, скорее всего, будет сохранена.
"UFC хочет все для нее облегчить. Чтоб она не чувствовала, что она больше не чемпионка. Они хотят, чтоб она не чувствовала себя второй после меня. Они хотят поставить меня ниже, чтоб ее самооценка окончательно не рухнула. Они везде ее пиарят: Ронда,Ронда, Ронда... Но сама она знает, что всего лишь претендент, а я - чемпионка. Никто этого не изменит. Никто не сделает Ронду чемпионкой. Она больше не чемпион".
Ранее UFC освободил "Рауди" от всех обязательств по раскрутке боя, заявив, что до встречи с Нуньес она не будет давать интервью СМИ. Это беспрецедентные меры - очевидно, расшатанная хайкиком Холли Холм психика Роузи все еще весьма неустойчива.
По всей видимости подписания в UFC не предвидится, на вопрос о возможному уходе из ONE, где 36-летний бразилец преспокойно может чемпионить вплоть до пенсии, «Флэш» заговорил о здоровье, профессионализме и осторожности в принятии решений:
«Кто-то считает себя обычным воякой, но это не для меня. Я думаю о своем здоровье, хочу сохранить мозги и нос, быть в состоянии обеспечивать себя и семью. Многие бойцы выходят в клетку, чтобы доставит удовольствие своим фанатом, но я не из их числа. Я – профи, и есть обратная сторона этого спорта, которую никто не видит. Я должен быть осторожен с принятием решений. Сейчас я в порядке, но кто знает, что будет завтра. Какие изменения в моей голове могут произойти завтра, никому неизвестно».
Пейдж ВанЗант и Мишель Уотерсон "натанцевали" для UFC 4,800,000 зрителей. Стоит отметить, что поединок продолжался всего 3 минуты, а измерение аудитории проводится один раз в 25 минут, поэтому не исключено, что пик просмотров был еще выше.
Это один из лучших результатов телеканала. В последний раз высокий интерес у аудитории вызвал бой Бенсона Хендерсона с Джошем Томпсоном, который смотрело примерно 3,220,000 зрителей.
Для сравнения, потолком для Bellator 169 с "Кингом Мо" и Сатоши Ишии во главе карда, стала отметка 643,000 зрителей.
Вы спрашивали, кто смотрит женские бои? Вам еще нужен ответ?
Бой на UFC 209 оказался фейком, но дагестанский легковес не теряет надежды на встречу с "Эль Кукуем".
На днях российское издание Известия.ру со ссылкой на анонимный источник сообщило, что Хабиб Нурмагомедов подерется с Тони Фергюсоном на шоу UFC 209. К сожалению. Позже эту информацию опроверг журналист MMAFighting Ариэль Хельвани, сообщивший, что данная новость – типичный для отечественных ресурсов фейковый вброс.
Что, впрочем, не отменяет возможности этого боя в целом.
В интервью RT Sport Хабиб пояснил свое желание подраться именно с Фергюсоном:
"UFC спрашивал меня насчет этого боя – 4 марта на UFC 209 – и я ответил "да", я хочу этот бой. Я хочу встретиться с Тони, и я, как и вся моя команда, ждем его ответа".
"Я считаю, что это действительно бой высокого уровня в дивизионе легковесов. Винстрик из 9-ти побед против винстрика из 8-ми – думаю, UFC никогда не устраивал подобного матча. Это крупный бой, и все хотят узнать, чем он закончится.
Поединок Нурмагомедов vs. Фергюсон пытались устроить уже дважды, и то, один, то другой боец сходил с дистанции из-за травмы. Кажется, теперь самое время – но Фергюсон запросил за встречу с дагестанским вольником больше денег, и матч повис в лимбо.
Учитывая это, UFC решил устроить еще более крутой бой, практически с приставкой "супер" – поднявшийся в легкий вес чемпион фезервейта Жозе Альдо против Хабиба Нурмагомедова. Казалось бы, когда еще подвернется такой шанс? Альдо – живая легенда, самый титулованный полулегковес в мире, и сравнивать дивиденды от победы над ним с выхлопом от встречи с Тони просто смешно. Но штаб Нурмагомедова "кинул заднюю" и не стал принимать бой с явно более опасным для Хабиба оппонентом, мотивировав тем, что последний "не обижает маленьких" и "хочет драться только с лучшими".
Конечно, бой с ноунеймом Даррелом Хорчером отлично вписывается в концепцию "встреч с лучшими", а матч с брутальным уберчемпионом Альдо – нет.
Как бы там ни было, Рамадан неизбежен – а значит, в ближайшее время, скорее всего, Хабиб все же получит соперника. Очевидно, что это будет не опасный Альдо, и не потребовавший $20,000,000 Нейт Диас, и не ушедший в "декретный отпуск" МакГрегор. Либо UFC договорится по деньгам с Фергюсоном, либо нас ждет очередной бой "Хабиб против мешковины".
Надеемся, это все же окажется Тони.
"Я думаю, это серьезный бой, Тони хороший боец", - говорит "Орел". "Немного через край болтает, вот почему я хочу разбить ему лицо. Мне нравится этот бой.