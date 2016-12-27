Хабиб Нурмагомедов: Хочу разбить Фергюсону лицо

Бой на UFC 209 оказался фейком, но дагестанский легковес не теряет надежды на встречу с "Эль Кукуем".

На днях российское издание Известия.ру со ссылкой на анонимный источник сообщило, что Хабиб Нурмагомедов подерется с Тони Фергюсоном на шоу UFC 209. К сожалению. Позже эту информацию опроверг журналист MMAFighting Ариэль Хельвани, сообщивший, что данная новость – типичный для отечественных ресурсов фейковый вброс.

Что, впрочем, не отменяет возможности этого боя в целом.

В интервью RT Sport Хабиб пояснил свое желание подраться именно с Фергюсоном:

"UFC спрашивал меня насчет этого боя – 4 марта на UFC 209 – и я ответил "да", я хочу этот бой. Я хочу встретиться с Тони, и я, как и вся моя команда, ждем его ответа".

"Я считаю, что это действительно бой высокого уровня в дивизионе легковесов. Винстрик из 9-ти побед против винстрика из 8-ми – думаю, UFC никогда не устраивал подобного матча. Это крупный бой, и все хотят узнать, чем он закончится.

Поединок Нурмагомедов vs. Фергюсон пытались устроить уже дважды, и то, один, то другой боец сходил с дистанции из-за травмы. Кажется, теперь самое время – но Фергюсон запросил за встречу с дагестанским вольником больше денег, и матч повис в лимбо.

Учитывая это, UFC решил устроить еще более крутой бой, практически с приставкой "супер" – поднявшийся в легкий вес чемпион фезервейта Жозе Альдо против Хабиба Нурмагомедова. Казалось бы, когда еще подвернется такой шанс? Альдо – живая легенда, самый титулованный полулегковес в мире, и сравнивать дивиденды от победы над ним с выхлопом от встречи с Тони просто смешно. Но штаб Нурмагомедова "кинул заднюю" и не стал принимать бой с явно более опасным для Хабиба оппонентом, мотивировав тем, что последний "не обижает маленьких" и "хочет драться только с лучшими".

Конечно, бой с ноунеймом Даррелом Хорчером отлично вписывается в концепцию "встреч с лучшими", а матч с брутальным уберчемпионом Альдо – нет.

Как бы там ни было, Рамадан неизбежен – а значит, в ближайшее время, скорее всего, Хабиб все же получит соперника. Очевидно, что это будет не опасный Альдо, и не потребовавший $20,000,000 Нейт Диас, и не ушедший в "декретный отпуск" МакГрегор. Либо UFC договорится по деньгам с Фергюсоном, либо нас ждет очередной бой "Хабиб против мешковины".

Надеемся, это все же окажется Тони.

"Я думаю, это серьезный бой, Тони хороший боец", - говорит "Орел". "Немного через край болтает, вот почему я хочу разбить ему лицо. Мне нравится этот бой.