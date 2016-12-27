Джон Линекер: Бой с Диллашоу лучше подготовит меня к чемпионскому

«Посмотрите на реального бойца, вроде Конора МакГрегора. Когда он проиграл Нейт Диасу, то говорил, что готов реваншировать поражение хоть завтра, просил дать ему эту гребаную возможность, как можно скорее».
«Команда пыталась урезонить его, объясняя, что это не самое здравое решение. Но он не хотел ничего слышать, говорил, что подерется с ним в 170 фунтах - в более тяжелой категории. Просто чтобы доказать скептикам, что может это сделать».
«Что настораживает меня в Ронде, она исчезла и обвинила в этом СМИ. Ну, вообще-то СМИ сделали из тебя ту, кем ты являешься. Но она пропала, и это пугает».
«Так же проскользнула фраза: «Это один из моих последних боев». Всякий раз, когда боец намекает на уход, он уже одной ногой на пенсии, или даже обеими».
«Когда бойцы говорят, что они опустошены, то я всегда делаю ставку на их соперников», сказал бывший тяжеловес UFC в своем подкасте.
Конор МакГрегор стал проводником в UFC не только для Артема Лобова, в начале следующего года дебютировать в ММА планирует спарринг-партнер ирландца грэпплер Диллон Денис, и начнет с выступления в организации Cage Fury Fighting Championship, а там, глядишь, и дорастет до высшей лиги:
"С ним (Норткаттом) получился бы легкий бой. Это отличный кандидат, что бы не вспотев дебютировать в UFC. Побить раскрученного парня".
"Честно говоря, я считаю, что мог бы сразу начать с UFC, и выиграл бы там. Я уверен в этом на 100%. Я не глупый человек, и знаю, на что способен. Я тренировался вместе с разными серьезными бойцами и не уступал им".
Отменены все традиционные мероприятия с участием хедлайнеров последнего в этом году турнира UFC, обычно включающие открытые тренировки, пресс-конференции и интервью.
Возможно, причиной стало нежелание Роузи тратить свою энергию на что-то кроме поединка, о чем она говорили недавно, или же, если верить Дане Вайту, экс-чемпиона просто не хочет видеть людей, которые ее предали:
"Она обижена. И серьезно, на мой взгляд… Она считает, что СМИ полностью отвернулись от нее после того, как она проиграла. Она ощущает с их стороны враждебность. Журналисты, с которыми она провела три года свой жизни, раздавая интервью, и ни в чем не отказывая, забыли об этом, после поражения".
"Аутлоу", не выступавший 4 года из-за обнаруженного сердечного заболевания, узнает финальный вердикт врачей через месяц:
"Я пройду еще несколько тестов в январе, и, надеюсь, узнаю хорошие новости. Врачи, с которыми я встречусь, уже видели результаты моих тестов перед боем с Мэттом Брауном, но я пока не знаю, обрадуют ли они меня чем-нибудь. Я приму любое решение".
"Я просто пытаюсь с этим примириться. Я получил так много отличных возможностей в UFC. Я сейчас начну работать комментатором по новой сделке, рассчитанной на три года. Мне нравится моя работа аналитика. Сейчас я в Лондоне, собираюсь записывать программу Inside the Octagon для шоу UFC 207. Мы разберем три боя - и мне очень нравится это делать. Я люблю быть одержимым".
"Я сейчас практически не смотрю Bellator, потому что это не то, на что я привык смотреть. Это не значит, что они делают что-то неправильно. Это не значит, что их продукт плох, или я не уважаю Френка (Шемрока), Кена (Шемрока) или Ройса (Грейси). Просто это не моя тема".
По неподтвержденной официально информации, японские промоутеры собираются в следующем году провести Гран-при в легком весе среди женщин. Дата его начала неизвестна, как и лимит. Знакомая по мужским турнирам в тяжелом и открытом весах, соревновательная система, скорее всего, будет сохранена.
"UFC хочет все для нее облегчить. Чтоб она не чувствовала, что она больше не чемпионка. Они хотят, чтоб она не чувствовала себя второй после меня. Они хотят поставить меня ниже, чтоб ее самооценка окончательно не рухнула. Они везде ее пиарят: Ронда,Ронда, Ронда... Но сама она знает, что всего лишь претендент, а я - чемпионка. Никто этого не изменит. Никто не сделает Ронду чемпионкой. Она больше не чемпион".
Ранее UFC освободил "Рауди" от всех обязательств по раскрутке боя, заявив, что до встречи с Нуньес она не будет давать интервью СМИ. Это беспрецедентные меры - очевидно, расшатанная хайкиком Холли Холм психика Роузи все еще весьма неустойчива.
По всей видимости подписания в UFC не предвидится, на вопрос о возможному уходе из ONE, где 36-летний бразилец преспокойно может чемпионить вплоть до пенсии, «Флэш» заговорил о здоровье, профессионализме и осторожности в принятии решений:
«Кто-то считает себя обычным воякой, но это не для меня. Я думаю о своем здоровье, хочу сохранить мозги и нос, быть в состоянии обеспечивать себя и семью. Многие бойцы выходят в клетку, чтобы доставит удовольствие своим фанатом, но я не из их числа. Я – профи, и есть обратная сторона этого спорта, которую никто не видит. Я должен быть осторожен с принятием решений. Сейчас я в порядке, но кто знает, что будет завтра. Какие изменения в моей голове могут произойти завтра, никому неизвестно».
Пейдж ВанЗант и Мишель Уотерсон "натанцевали" для UFC 4,800,000 зрителей. Стоит отметить, что поединок продолжался всего 3 минуты, а измерение аудитории проводится один раз в 25 минут, поэтому не исключено, что пик просмотров был еще выше.
Это один из лучших результатов телеканала. В последний раз высокий интерес у аудитории вызвал бой Бенсона Хендерсона с Джошем Томпсоном, который смотрело примерно 3,220,000 зрителей.
Для сравнения, потолком для Bellator 169 с "Кингом Мо" и Сатоши Ишии во главе карда, стала отметка 643,000 зрителей.
Вы спрашивали, кто смотрит женские бои? Вам еще нужен ответ?
Бразилец о непостижимом промысле Божием, в результате которого он не стал претендентом после боя с Додсоном, и желании отобрать титул у Круза, но не у Габрандта.
31 декабря бразильский бантамвейт Джон Линекер встретится с экс-чемпионом Ти Джеем Диллашоуна UFC 207 в Лас-Вегасе. Матчмекеры организации не торопятся объявлять этот бой претендентским, по словам Шона Шелби, дивизион настолько богат на таланты, что шансы побороться за титул сегодня есть буквально у всех топов. Но "Руки из камня" уверен, эта схватка последняя ступень в лестнице, которая ведет его к поясу.
"Я очень рассчитывал на то, что после победы над Джоном Додсоном мне позволят подраться с чемпионом, но на взвешивании дал маху и боссы UFC решили перестраховаться. Я их понимаю. В этом даже есть свой плюс, потому что я буду более подготовленным, когда придет мое время. Буду сильнее", сказал он MMA Fighting.
"Я рад встрече с бывшим чемпионом. Это будет тяжелый бой для нас обоих. Диллашоу очень серьезный оппонент. Бог даст, я одержу еще одну победу и в следующий раз поборюсь за титул. Я во всем уповаю на Господа... Если он хочет, чтобы моим соперником сейчас был Диллашоу, который по стилю очень напоминает Доминика Круза, значит, готовит меня для чего-то большего".
"С Ти Джеем я смогу пустить в ход свои руки. У него крепкий партер, но он больше времени проводит в стойке, чем Додсон, который всеми силами избегал боя. Не знаю, решится ли Диллашоу пойти со мной в размен, но мне кажется, что да. Я так и вижу, как боксирую с ним".
"Последний бой многому научил меня. Я слишком откровенно преследовал Додсона, и на этот раз не стану этого делать. Ошибок больше не будет. Я заставлю Диллашоу наступать, заставлю играть по моим правилам. Каждый раз, когда я выхожу в клетку, передо мной стоит цель закончить бой досрочно. Я всегда нацелен на нокаут, но никогда не знаешь, что произойдет».
Следом за выступлением Линкера и Диллашоу, на UFC 207 очередную защиту титула предстоит провести регулярному чемпиону Доминику Крузу, соперником которого стал Коди Гарбрандт – обладатель впечатляющей серии побед нокаутами, но еще не встречавшийся с по-настоящему серьезной оппозицией.
"У Гарбрандта тяжелый удар и он может победить, но я болею за Доминика, потому что, когда получу шанс, хочу подраться именно с ним. Выиграв у него, я стану парнем, который побил настоящего чемпиона, а не новоиспеченного. Это будет серьезная заявка".