Джон Линекер: Бой с Диллашоу лучше подготовит меня к чемпионскому

Бразилец о непостижимом промысле Божием, в результате которого он не стал претендентом после боя с Додсоном, и желании отобрать титул у Круза, но не у Габрандта.

31 декабря бразильский бантамвейт Джон Линекер встретится с экс-чемпионом Ти Джеем Диллашоу на UFC 207 в Лас-Вегасе. Матчмекеры организации не торопятся объявлять этот бой претендентским, по словам Шона Шелби, дивизион настолько богат на таланты, что шансы побороться за титул сегодня есть буквально у всех топов. Но "Руки из камня" уверен, эта схватка последняя ступень в лестнице, которая ведет его к поясу.

"Я очень рассчитывал на то, что после победы над Джоном Додсоном мне позволят подраться с чемпионом, но на взвешивании дал маху и боссы UFC решили перестраховаться. Я их понимаю. В этом даже есть свой плюс, потому что я буду более подготовленным, когда придет мое время. Буду сильнее", сказал он MMA Fighting.

"Я рад встрече с бывшим чемпионом. Это будет тяжелый бой для нас обоих. Диллашоу очень серьезный оппонент. Бог даст, я одержу еще одну победу и в следующий раз поборюсь за титул. Я во всем уповаю на Господа... Если он хочет, чтобы моим соперником сейчас был Диллашоу, который по стилю очень напоминает Доминика Круза, значит, готовит меня для чего-то большего".

"С Ти Джеем я смогу пустить в ход свои руки. У него крепкий партер, но он больше времени проводит в стойке, чем Додсон, который всеми силами избегал боя. Не знаю, решится ли Диллашоу пойти со мной в размен, но мне кажется, что да. Я так и вижу, как боксирую с ним".

"Последний бой многому научил меня. Я слишком откровенно преследовал Додсона, и на этот раз не стану этого делать. Ошибок больше не будет. Я заставлю Диллашоу наступать, заставлю играть по моим правилам. Каждый раз, когда я выхожу в клетку, передо мной стоит цель закончить бой досрочно. Я всегда нацелен на нокаут, но никогда не знаешь, что произойдет».

Следом за выступлением Линкера и Диллашоу, на UFC 207 очередную защиту титула предстоит провести регулярному чемпиону Доминику Крузу, соперником которого стал Коди Гарбрандт – обладатель впечатляющей серии побед нокаутами, но еще не встречавшийся с по-настоящему серьезной оппозицией.

"У Гарбрандта тяжелый удар и он может победить, но я болею за Доминика, потому что, когда получу шанс, хочу подраться именно с ним. Выиграв у него, я стану парнем, который побил настоящего чемпиона, а не новоиспеченного. Это будет серьезная заявка".