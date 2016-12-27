UFC 207: Обратный отсчет (ВИДЕО)

Ронда Роузи возвращается, Аманда Нуньес строит наследие, Доминик Круз и Коди Габрандт выясняют, кто круче.

Если мужские смешанные единоборства – устоявшееся, едва не консервативное явление, то женские – до сих пор революция. Кажется, только вчера ухмыляющийся в камеру журналиста TMZ Дана Вайт сказал, что в UFC никогда не будут выступать женщины. И вот в крупнейшей организации мира уже официально три дивизиона, две действующих чемпионки и Ронда Роузи, которая построила мечту для других, но сама оказалась не у дел.

"Рауди" пришла в UFC с рекордом (6-0) и поясом Strikeforce, который тут же поменяли на титул первой чемпионки UFC в 135 фунтах. И началась "эпоха Ронды". Жесткая в клетке и беспринципно наглая за ее пределами, Ронда быстро стала спортивной и медийной звездой. Проехавшись катком по селебрити (вспомните, как она поливала из брандспойта Ким Кардашьян) и проведя 6 успешных защит титула, Роузи не просто оказалась на вершине славы. Потратившая на три последних победы всего 1 минуту 4 секунды, Ронда внезапно поверила в собственную неуязвимость.

И это закономерно стало началом конца.

15 ноября 2015 года на турнире UFC 193 Ронда Роузи была брутально избита и наглухо нокаутирована Холли Холм (видео боя). Потрясение оказалось столь сильным, что бывшая уберчемпионка полностью исчезла из медиапространства, сменив пафосные интервью на фастфуд и плач на груди своего бойфренда Тревиса Брауна. Больше года мы не видели "Рауди" ни по ТВ, ни в октагоне. И вот она возвращается.

UFC сделал все, чтобы камбек Ронды оказался максимально успешным. Ни одно промо не показывает момент, как хайкик Холли Холм отправляет Роузи в астрал. Освещение успехов Аманды Нуньес сведено к минимуму. Экс-чемпионку освободили от встреч со СМИ, чего вообще никогда ни для кого ни делалось. В целом создается информационный вакуум, проводится массовый сеанс шизофренического аутотренинга, должный убедить нас и саму Ронду в том, что никакого проигрыша не было.

Но он был. И была Миша Тейт, которая отобрала титул у Холли Холм (видео боя). И была Аманда Нуньес, которая жестоко избила и задушила "Капкейк" (видео боя). И теперь "Рауди" придется вернуться совсем в другой дивизион – где ее никто не любит, не уважает, и все знают, что она психологически сломлена.

Сможет ли Роузи вернуть себе было господство?

Смотрите "Обратный отсчет" и делайте выводы сами.