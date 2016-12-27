UFC 207: Обратный отсчет (ВИДЕО)

Конор МакГрегор стал проводником в UFC не только для Артема Лобова, в начале следующего года дебютировать в ММА планирует спарринг-партнер ирландца грэпплер Диллон Денис, и начнет с выступления в организации Cage Fury Fighting Championship, а там, глядишь, и дорастет до высшей лиги:
"С ним (Норткаттом) получился бы легкий бой. Это отличный кандидат, что бы не вспотев дебютировать в UFC. Побить раскрученного парня".
"Честно говоря, я считаю, что мог бы сразу начать с UFC, и выиграл бы там. Я уверен в этом на 100%. Я не глупый человек, и знаю, на что способен. Я тренировался вместе с разными серьезными бойцами и не уступал им".
Отменены все традиционные мероприятия с участием хедлайнеров последнего в этом году турнира UFC, обычно включающие открытые тренировки, пресс-конференции и интервью.
Возможно, причиной стало нежелание Роузи тратить свою энергию на что-то кроме поединка, о чем она говорили недавно, или же, если верить Дане Вайту, экс-чемпиона просто не хочет видеть людей, которые ее предали:
"Она обижена. И серьезно, на мой взгляд… Она считает, что СМИ полностью отвернулись от нее после того, как она проиграла. Она ощущает с их стороны враждебность. Журналисты, с которыми она провела три года свой жизни, раздавая интервью, и ни в чем не отказывая, забыли об этом, после поражения".
"Аутлоу", не выступавший 4 года из-за обнаруженного сердечного заболевания, узнает финальный вердикт врачей через месяц:
"Я пройду еще несколько тестов в январе, и, надеюсь, узнаю хорошие новости. Врачи, с которыми я встречусь, уже видели результаты моих тестов перед боем с Мэттом Брауном, но я пока не знаю, обрадуют ли они меня чем-нибудь. Я приму любое решение".
"Я просто пытаюсь с этим примириться. Я получил так много отличных возможностей в UFC. Я сейчас начну работать комментатором по новой сделке, рассчитанной на три года. Мне нравится моя работа аналитика. Сейчас я в Лондоне, собираюсь записывать программу Inside the Octagon для шоу UFC 207. Мы разберем три боя - и мне очень нравится это делать. Я люблю быть одержимым".
"Я сейчас практически не смотрю Bellator, потому что это не то, на что я привык смотреть. Это не значит, что они делают что-то неправильно. Это не значит, что их продукт плох, или я не уважаю Френка (Шемрока), Кена (Шемрока) или Ройса (Грейси). Просто это не моя тема".
По неподтвержденной официально информации, японские промоутеры собираются в следующем году провести Гран-при в легком весе среди женщин. Дата его начала неизвестна, как и лимит. Знакомая по мужским турнирам в тяжелом и открытом весах, соревновательная система, скорее всего, будет сохранена.
"UFC хочет все для нее облегчить. Чтоб она не чувствовала, что она больше не чемпионка. Они хотят, чтоб она не чувствовала себя второй после меня. Они хотят поставить меня ниже, чтоб ее самооценка окончательно не рухнула. Они везде ее пиарят: Ронда,Ронда, Ронда... Но сама она знает, что всего лишь претендент, а я - чемпионка. Никто этого не изменит. Никто не сделает Ронду чемпионкой. Она больше не чемпион".
Ранее UFC освободил "Рауди" от всех обязательств по раскрутке боя, заявив, что до встречи с Нуньес она не будет давать интервью СМИ. Это беспрецедентные меры - очевидно, расшатанная хайкиком Холли Холм психика Роузи все еще весьма неустойчива.
По всей видимости подписания в UFC не предвидится, на вопрос о возможному уходе из ONE, где 36-летний бразилец преспокойно может чемпионить вплоть до пенсии, «Флэш» заговорил о здоровье, профессионализме и осторожности в принятии решений:
«Кто-то считает себя обычным воякой, но это не для меня. Я думаю о своем здоровье, хочу сохранить мозги и нос, быть в состоянии обеспечивать себя и семью. Многие бойцы выходят в клетку, чтобы доставит удовольствие своим фанатом, но я не из их числа. Я – профи, и есть обратная сторона этого спорта, которую никто не видит. Я должен быть осторожен с принятием решений. Сейчас я в порядке, но кто знает, что будет завтра. Какие изменения в моей голове могут произойти завтра, никому неизвестно».
Пейдж ВанЗант и Мишель Уотерсон "натанцевали" для UFC 4,800,000 зрителей. Стоит отметить, что поединок продолжался всего 3 минуты, а измерение аудитории проводится один раз в 25 минут, поэтому не исключено, что пик просмотров был еще выше.
Это один из лучших результатов телеканала. В последний раз высокий интерес у аудитории вызвал бой Бенсона Хендерсона с Джошем Томпсоном, который смотрело примерно 3,220,000 зрителей.
Для сравнения, потолком для Bellator 169 с "Кингом Мо" и Сатоши Ишии во главе карда, стала отметка 643,000 зрителей.
Вы спрашивали, кто смотрит женские бои? Вам еще нужен ответ?
Выиграв у Дэна Хендерсона, "Бонс" заявил о желании побороться с тяжеловесом, на худой конец ведущим шоу Чейлом Сонненом, но по данным Чейла, если все сложится удачно, на одном из будущих турниров SuG, Джон встретится с Люком Рокхолдом.
Ронда Роузи возвращается, Аманда Нуньес строит наследие, Доминик Круз и Коди Габрандт выясняют, кто круче.
Если мужские смешанные единоборства – устоявшееся, едва не консервативное явление, то женские – до сих пор революция. Кажется, только вчера ухмыляющийся в камеру журналиста TMZ Дана Вайт сказал, что в UFC никогда не будут выступать женщины. И вот в крупнейшей организации мира уже официально три дивизиона, две действующих чемпионки и Ронда Роузи, которая построила мечту для других, но сама оказалась не у дел.
"Рауди" пришла в UFC с рекордом (6-0) и поясом Strikeforce, который тут же поменяли на титул первой чемпионки UFC в 135 фунтах. И началась "эпоха Ронды". Жесткая в клетке и беспринципно наглая за ее пределами, Ронда быстро стала спортивной и медийной звездой. Проехавшись катком по селебрити (вспомните, как она поливала из брандспойта Ким Кардашьян) и проведя 6 успешных защит титула, Роузи не просто оказалась на вершине славы. Потратившая на три последних победы всего 1 минуту 4 секунды, Ронда внезапно поверила в собственную неуязвимость.
И это закономерно стало началом конца.
15 ноября 2015 года на турнире UFC 193 Ронда Роузи была брутально избита и наглухо нокаутирована Холли Холм (видео боя). Потрясение оказалось столь сильным, что бывшая уберчемпионка полностью исчезла из медиапространства, сменив пафосные интервью на фастфуд и плач на груди своего бойфренда Тревиса Брауна. Больше года мы не видели "Рауди" ни по ТВ, ни в октагоне. И вот она возвращается.
UFC сделал все, чтобы камбек Ронды оказался максимально успешным. Ни одно промо не показывает момент, как хайкик Холли Холм отправляет Роузи в астрал. Освещение успехов Аманды Нуньес сведено к минимуму. Экс-чемпионку освободили от встреч со СМИ, чего вообще никогда ни для кого ни делалось. В целом создается информационный вакуум, проводится массовый сеанс шизофренического аутотренинга, должный убедить нас и саму Ронду в том, что никакого проигрыша не было.
Но он был. И была Миша Тейт, которая отобрала титул у Холли Холм (видео боя). И была Аманда Нуньес, которая жестоко избила и задушила "Капкейк" (видео боя). И теперь "Рауди" придется вернуться совсем в другой дивизион – где ее никто не любит, не уважает, и все знают, что она психологически сломлена.