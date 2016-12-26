Фабрисио Вердум просит не снимать его с UFC 207

Горячие новости

﻿
Дэн Харди разбирает грядущий бой Нуньес и Роузи
26:12:2016 02:54 argen2m

Подробнее
Ронда Роузи: Поражение меня не сломило
26:12:2016 02:53 argen2m

Подробнее
Тодд Даффи о ситуации с Кейном Веласкесом
25:12:2016 06:05 argen2m



"Полный бред! Если Кейна почитали "недостаточно здоровым" для боя, то для этой работы непригоден весь ростер UFC! Я вчера тренировался вместе с ним", пишет боец.

Сам Веласкес утверждает, что прошел обследование и получил допуск от врача, но в NSAC, по какой-то причине, закрыли на это глаза.
Подробнее
Ронда Роузи не станет общаться со СМИ перед UFC 207
25:12:2016 11:08 argen2m



Отменены все традиционные мероприятия с участием хедлайнеров последнего в этом году турнира UFC, обычно включающие открытые тренировки, пресс-конференции и интервью.

Возможно, причиной стало нежелание Роузи тратить свою энергию на что-то кроме поединка, о чем она говорили недавно, или же, если верить Дане Вайту, экс-чемпиона просто не хочет видеть людей, которые ее предали:

"Она обижена. И серьезно, на мой взгляд… Она считает, что СМИ полностью отвернулись от нее после того, как она проиграла. Она ощущает с их стороны враждебность. Журналисты, с которыми она провела три года свой жизни, раздавая интервью, и ни в чем не отказывая, забыли об этом, после поражения".
Подробнее
Судьба Дэна Харди решится в начале 2017-го
24:12:2016 06:46 grey_187



"Аутлоу", не выступавший 4 года из-за обнаруженного сердечного заболевания, узнает финальный вердикт врачей через месяц:

"Я пройду еще несколько тестов в январе, и, надеюсь, узнаю хорошие новости. Врачи, с которыми я встречусь, уже видели результаты моих тестов перед боем с Мэттом Брауном, но я пока не знаю, обрадуют ли они меня чем-нибудь. Я приму любое решение".

"Я просто пытаюсь с этим примириться. Я получил так много отличных возможностей в UFC. Я сейчас начну работать комментатором по новой сделке, рассчитанной на три года. Мне нравится моя работа аналитика. Сейчас я в Лондоне, собираюсь записывать программу Inside the Octagon для шоу UFC 207. Мы разберем три боя - и мне очень нравится это делать. Я люблю быть одержимым".
Подробнее
Бьорн Ребни: Я не смотрю Bellator
24:12:2016 06:36 grey_187



"Я сейчас практически не смотрю Bellator, потому что это не то, на что я привык смотреть. Это не значит, что они делают что-то неправильно. Это не значит, что их продукт плох, или я не уважаю Френка (Шемрока), Кена (Шемрока) или Ройса (Грейси). Просто это не моя тема".
Подробнее
RIZIN планирует женский турнир
24:12:2016 06:31 argen2m



По неподтвержденной официально информации, японские промоутеры собираются в следующем году провести Гран-при в легком весе среди женщин. Дата его начала неизвестна, как и лимит. Знакомая по мужским турнирам в тяжелом и открытом весах, соревновательная система, скорее всего, будет сохранена.
Подробнее
The Reem: Full Circle
24:12:2016 05:55 argen2m
Девятый эпизод третьего сезона сериала "Рим", рассказывающий о событиях происходивших с Алистаром Оверимом во время подготовки к бою с Андреем Арловским.

Подробнее
Ронда Роузи: Мой бой против Бет Коррейа
24:12:2016 10:42 argen2m
Экс-чемпионка UFC вспоминает события происходящие вокруг последнего выигранного боя.

Подробнее
Аманда Нуньес: UFC опекает Ронду Роузи
23:12:2016 10:42 grey_187



"UFC хочет все для нее облегчить. Чтоб она не чувствовала, что она больше не чемпионка. Они хотят, чтоб она не чувствовала себя второй после меня. Они хотят поставить меня ниже, чтоб ее самооценка окончательно не рухнула. Они везде ее пиарят: Ронда,Ронда, Ронда... Но сама она знает, что всего лишь претендент, а я - чемпионка. Никто этого не изменит. Никто не сделает Ронду чемпионкой. Она больше не чемпион".

Ранее UFC освободил "Рауди" от всех обязательств по раскрутке боя, заявив, что до встречи с Нуньес она не будет давать интервью СМИ. Это беспрецедентные меры - очевидно, расшатанная хайкиком Холли Холм психика Роузи все еще весьма неустойчива.
Подробнее
Рука Энтони Петтиса не сломана
23:12:2016 10:30 grey_187



Вопреки опасениям полулегковеса UFC Энтони Петтиса, он не сломал руку в бою с Максом Холлоуэем. Это значит, что ему не потребуется операция, и он сможет вернуться в дело уже в начале следующего года.

Напомним, "Шоутайм" решил завязать с изматывающими сгонками веса и вернуться в родной 155-фунтовый дивизион.
Подробнее
Коди Гарбрандт: Рожденный в Огайо, ставший бойцом в Alpha Male
23:12:2016 03:04 argen2m
Претендент на титул чемпиона UFC в легчайшем весе о том, как всё начиналось.

Подробнее
30 декабря Бибиано Фернандес станет свободным агентом
22:12:2016 11:34 argen2m



По всей видимости подписания в UFC не предвидится, на вопрос о возможному уходе из ONE, где 36-летний бразилец преспокойно может чемпионить вплоть до пенсии, «Флэш» заговорил о здоровье, профессионализме и осторожности в принятии решений:

«Кто-то считает себя обычным воякой, но это не для меня. Я думаю о своем здоровье, хочу сохранить мозги и нос, быть в состоянии обеспечивать себя и семью. Многие бойцы выходят в клетку, чтобы доставит удовольствие своим фанатом, но я не из их числа. Я – профи, и есть обратная сторона этого спорта, которую никто не видит. Я должен быть осторожен с принятием решений. Сейчас я в порядке, но кто знает, что будет завтра. Какие изменения в моей голове могут произойти завтра, никому неизвестно».
Подробнее
Сейдж Норткатт вернется в легкий вес
22:12:2016 11:17 argen2m



После неожиданного для многих проигрыша Микки Галлу на UFC on FOX 22, проспект решил придерживаться рамок легкой весовой категории, хоть с втискиванием себя в ее рамки у «Супера» всегда были сложности.

«Прошу прощения, выиграть не удалось… я вернусь в свой настоящий вес 155 фунтов! Спасибо за поддержу всем, кто приходил посмотреть», написал боец.
Подробнее
Bellator: Хайлайт турниров 2016 года
22:12:2016 11:01 argen2m

Подробнее
Доминик Круз - жажда скорости
21:12:2016 06:29 argen2m
Если бы "Доминатор" не занимался ММА и не стал бы чемпионом UFC, то, наверняка, посвятил бы свою жизнь автогонкам.

Подробнее
UFC on FOX 22 показал лучший результат за 3 года
21:12:2016 04:49 argen2m



Пейдж ВанЗант и Мишель Уотерсон "натанцевали" для UFC 4,800,000 зрителей. Стоит отметить, что поединок продолжался всего 3 минуты, а измерение аудитории проводится один раз в 25 минут, поэтому не исключено, что пик просмотров был еще выше.

Это один из лучших результатов телеканала. В последний раз высокий интерес у аудитории вызвал бой Бенсона Хендерсона с Джошем Томпсоном, который смотрело примерно 3,220,000 зрителей.

Для сравнения, потолком для Bellator 169 с "Кингом Мо" и Сатоши Ишии во главе карда, стала отметка 643,000 зрителей.

Вы спрашивали, кто смотрит женские бои? Вам еще нужен ответ?
Подробнее
Следующим соперником Джона Джонса может стать Люк Рокхолд
21:12:2016 04:25 argen2m



После дебюта Джонса на турнире Submission Underground прошло чуть больше недели, а интернет уже пестрит информации разной степени достоверности о следующей схватке экс-чемпиона UFC, для которого грэпплинг становится альтернативой ММА в период дисквалификации.

Выиграв у Дэна Хендерсона, "Бонс" заявил о желании побороться с тяжеловесом, на худой конец ведущим шоу Чейлом Сонненом, но по данным Чейла, если все сложится удачно, на одном из будущих турниров SuG, Джон встретится с Люком Рокхолдом.
Подробнее
Ультимативная восьмерка Джо Рогана: Кейн Веласкес
21:12:2016 03:19 argen2m
Основные вехи в карьере бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе.

Подробнее
Жозе Альдо объяснил, почему сорвался бой с Максом Холлоуэем
21:12:2016 11:54 grey_187



"Этот бой (с Холлоуэем) был запланирован. Мы сообщили UFC, что хотим бой в этот день. С нашей стороны все было решено. UFC ответил "ок" и попросил нас не обсуждать это до UFC 206. Мне сказали, что моим оппонентом на шоу в Бруклине станет победитель боя Петтис - Холлоуэй. Как я понимаю, Энтони и Максу сообщили то же самое.

После боя Холлоуэй начал теряться в показаниях. Сначала я услышал, что он травмировал лодыжку и ему потребуется время на восстановление. Потом мне сказали, что у него запланирована поездка в Диснейленд с детьми, и он не может ее перенести. Потом я узнал, что якобы его зал закрывается на праздники и он не сможет должным образом подготовиться к бою. В общем, в итоге он наговорил кучу всякого дерьма и отвалил, как реальный придурок. Он просто нес всякую херню".
Подробнее

База valetudo.ru




 


 


 


 
В базе:
26105 бойцов
8106 турниров
44118 боев

Фабрисио Вердум просит не снимать его с UFC 207

26.12.2016 17:55 argen2m

Бывший чемпион согласен на любую замену. Нападки Джуниора дос Сантоса в свой адрес он считает проявлениями латентного гомосексуализма.

Как известно в воскресенье Атлетическая комиссия штата Невада решила перестраховаться и, несмотря на положительные результаты обследования, сняла с выступления 31 декабря Кейна Веласкеса. Его оппонент Фабрисио Вердум все еще числится участником турнира UFC 207, и в этот самый момент промоутеры заняты поиском нового оппонента для своего экс-чемпиона.

"Я нахожусь в режиме ожидания, - рассказал "Вай Кавало" MMAFighting, - если UFC дадут мне соперника, то все состоится, я готов к бою. Мне неважно с кем. Я всегда дрался только с лучшими, мой опыт позволяет это. Если бы я боялся кого-то, то меня в этом спорте не было".

Подраться с бразильцем готовы Стефан Штруве и Деррик Льюис, предложившие UFC свои услуги по спасению поединка, а также Джуниор дос Сантос, заявивший, что за хороший гонорар снова "потушит свет" бывшему сопернику, как уже сделал это в 2007-м.

"Сказанное "Цыгано", прозвучало немного странно для меня. Он преследует меня на протяжении очень долгого времени. Обычно бойцы так гонятся за поясом, но у него, как видите, свои цели. UFC не предлагали мне бой с ним, он же говорит, что я его отклонил. Я готов подраться с Джуниором, просто чтобы положить конец всей этой болтовне".

"Некоторые считают, что он завидует мне, потому что я стал чемпионом, побив его "папу" Кейна Веласкеса, но мне кажется, что дело не в этом. Я думаю, что ему пора перестать прятать свои скелеты в шкафу. Я ничего не имею против гомосексуалистов, поэтому "Цыгано" следует, наконец, совершить каминг-аут. Определенно, он положил на меня глаз, и не может забыть. Я уже сказал ему, что женат, но это не помогло. Я спокойно отношусь к геям, но их забавы не для меня".

"Он сказал, что я слабый боец. Хорошо, я готов показать насколько это так в октагоне. Наверняка он думает, что я все тот же Вердум образца 2007 года. Посмотрите на нас обоих и скажите, кто больше спрогрессировал за это время. Мой стиль полностью поменялся с тех пор".

"Я хочу драться в субботу. Да, это сложная задача, потому что подготовиться за несколько дней невозможно. Я настраивался на бой с Веласкесом около четырех месяцев, но сейчас готов принять любого. Просто дайте мне возможность".

По словам Фабрисио, вчера Веласкес позвонил ему и извинился за то, что не смог добраться до клетки целым и невредимым.

"Было странно слышать от него такое перед боем: "Я травмирован и собираюсь на операцию". Я не понял, для чего он это сказал. Но, что сказано, то сказано, я его не виню. Было приятно получить от него звонок. Он сказал, что ему очень жаль, сам он думает, что мог бы подраться, но Комиссия решила все по-своему. Он извинился за случившееся. Я не могу винить его. Такое может случиться с каждым".


Комментарий [7]
 
Поделиться
Баннер
Rambler's Top100

Рейтинг@Mail.ru

 PR-CY.ru

Авторизация