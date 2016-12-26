Фабрисио Вердум просит не снимать его с UFC 207

Бывший чемпион согласен на любую замену. Нападки Джуниора дос Сантоса в свой адрес он считает проявлениями латентного гомосексуализма.

Как известно в воскресенье Атлетическая комиссия штата Невада решила перестраховаться и, несмотря на положительные результаты обследования, сняла с выступления 31 декабря Кейна Веласкеса. Его оппонент Фабрисио Вердум все еще числится участником турнира UFC 207, и в этот самый момент промоутеры заняты поиском нового оппонента для своего экс-чемпиона.

"Я нахожусь в режиме ожидания, - рассказал "Вай Кавало" MMAFighting, - если UFC дадут мне соперника, то все состоится, я готов к бою. Мне неважно с кем. Я всегда дрался только с лучшими, мой опыт позволяет это. Если бы я боялся кого-то, то меня в этом спорте не было".

Подраться с бразильцем готовы Стефан Штруве и Деррик Льюис, предложившие UFC свои услуги по спасению поединка, а также Джуниор дос Сантос, заявивший, что за хороший гонорар снова "потушит свет" бывшему сопернику, как уже сделал это в 2007-м.

"Сказанное "Цыгано", прозвучало немного странно для меня. Он преследует меня на протяжении очень долгого времени. Обычно бойцы так гонятся за поясом, но у него, как видите, свои цели. UFC не предлагали мне бой с ним, он же говорит, что я его отклонил. Я готов подраться с Джуниором, просто чтобы положить конец всей этой болтовне".

"Некоторые считают, что он завидует мне, потому что я стал чемпионом, побив его "папу" Кейна Веласкеса, но мне кажется, что дело не в этом. Я думаю, что ему пора перестать прятать свои скелеты в шкафу. Я ничего не имею против гомосексуалистов, поэтому "Цыгано" следует, наконец, совершить каминг-аут. Определенно, он положил на меня глаз, и не может забыть. Я уже сказал ему, что женат, но это не помогло. Я спокойно отношусь к геям, но их забавы не для меня".

"Он сказал, что я слабый боец. Хорошо, я готов показать насколько это так в октагоне. Наверняка он думает, что я все тот же Вердум образца 2007 года. Посмотрите на нас обоих и скажите, кто больше спрогрессировал за это время. Мой стиль полностью поменялся с тех пор".

"Я хочу драться в субботу. Да, это сложная задача, потому что подготовиться за несколько дней невозможно. Я настраивался на бой с Веласкесом около четырех месяцев, но сейчас готов принять любого. Просто дайте мне возможность".

По словам Фабрисио, вчера Веласкес позвонил ему и извинился за то, что не смог добраться до клетки целым и невредимым.

"Было странно слышать от него такое перед боем: "Я травмирован и собираюсь на операцию". Я не понял, для чего он это сказал. Но, что сказано, то сказано, я его не виню. Было приятно получить от него звонок. Он сказал, что ему очень жаль, сам он думает, что мог бы подраться, но Комиссия решила все по-своему. Он извинился за случившееся. Я не могу винить его. Такое может случиться с каждым".