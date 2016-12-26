Фабрисио Вердум просит не снимать его с UFC 207

Отменены все традиционные мероприятия с участием хедлайнеров последнего в этом году турнира UFC, обычно включающие открытые тренировки, пресс-конференции и интервью.
Возможно, причиной стало нежелание Роузи тратить свою энергию на что-то кроме поединка, о чем она говорили недавно, или же, если верить Дане Вайту, экс-чемпиона просто не хочет видеть людей, которые ее предали:
"Она обижена. И серьезно, на мой взгляд… Она считает, что СМИ полностью отвернулись от нее после того, как она проиграла. Она ощущает с их стороны враждебность. Журналисты, с которыми она провела три года свой жизни, раздавая интервью, и ни в чем не отказывая, забыли об этом, после поражения".
"Аутлоу", не выступавший 4 года из-за обнаруженного сердечного заболевания, узнает финальный вердикт врачей через месяц:
"Я пройду еще несколько тестов в январе, и, надеюсь, узнаю хорошие новости. Врачи, с которыми я встречусь, уже видели результаты моих тестов перед боем с Мэттом Брауном, но я пока не знаю, обрадуют ли они меня чем-нибудь. Я приму любое решение".
"Я просто пытаюсь с этим примириться. Я получил так много отличных возможностей в UFC. Я сейчас начну работать комментатором по новой сделке, рассчитанной на три года. Мне нравится моя работа аналитика. Сейчас я в Лондоне, собираюсь записывать программу Inside the Octagon для шоу UFC 207. Мы разберем три боя - и мне очень нравится это делать. Я люблю быть одержимым".
"Я сейчас практически не смотрю Bellator, потому что это не то, на что я привык смотреть. Это не значит, что они делают что-то неправильно. Это не значит, что их продукт плох, или я не уважаю Френка (Шемрока), Кена (Шемрока) или Ройса (Грейси). Просто это не моя тема".
По неподтвержденной официально информации, японские промоутеры собираются в следующем году провести Гран-при в легком весе среди женщин. Дата его начала неизвестна, как и лимит. Знакомая по мужским турнирам в тяжелом и открытом весах, соревновательная система, скорее всего, будет сохранена.
"UFC хочет все для нее облегчить. Чтоб она не чувствовала, что она больше не чемпионка. Они хотят, чтоб она не чувствовала себя второй после меня. Они хотят поставить меня ниже, чтоб ее самооценка окончательно не рухнула. Они везде ее пиарят: Ронда,Ронда, Ронда... Но сама она знает, что всего лишь претендент, а я - чемпионка. Никто этого не изменит. Никто не сделает Ронду чемпионкой. Она больше не чемпион".
Ранее UFC освободил "Рауди" от всех обязательств по раскрутке боя, заявив, что до встречи с Нуньес она не будет давать интервью СМИ. Это беспрецедентные меры - очевидно, расшатанная хайкиком Холли Холм психика Роузи все еще весьма неустойчива.
По всей видимости подписания в UFC не предвидится, на вопрос о возможному уходе из ONE, где 36-летний бразилец преспокойно может чемпионить вплоть до пенсии, «Флэш» заговорил о здоровье, профессионализме и осторожности в принятии решений:
«Кто-то считает себя обычным воякой, но это не для меня. Я думаю о своем здоровье, хочу сохранить мозги и нос, быть в состоянии обеспечивать себя и семью. Многие бойцы выходят в клетку, чтобы доставит удовольствие своим фанатом, но я не из их числа. Я – профи, и есть обратная сторона этого спорта, которую никто не видит. Я должен быть осторожен с принятием решений. Сейчас я в порядке, но кто знает, что будет завтра. Какие изменения в моей голове могут произойти завтра, никому неизвестно».
Пейдж ВанЗант и Мишель Уотерсон "натанцевали" для UFC 4,800,000 зрителей. Стоит отметить, что поединок продолжался всего 3 минуты, а измерение аудитории проводится один раз в 25 минут, поэтому не исключено, что пик просмотров был еще выше.
Это один из лучших результатов телеканала. В последний раз высокий интерес у аудитории вызвал бой Бенсона Хендерсона с Джошем Томпсоном, который смотрело примерно 3,220,000 зрителей.
Для сравнения, потолком для Bellator 169 с "Кингом Мо" и Сатоши Ишии во главе карда, стала отметка 643,000 зрителей.
Вы спрашивали, кто смотрит женские бои? Вам еще нужен ответ?
Выиграв у Дэна Хендерсона, "Бонс" заявил о желании побороться с тяжеловесом, на худой конец ведущим шоу Чейлом Сонненом, но по данным Чейла, если все сложится удачно, на одном из будущих турниров SuG, Джон встретится с Люком Рокхолдом.
"Этот бой (с Холлоуэем) был запланирован. Мы сообщили UFC, что хотим бой в этот день. С нашей стороны все было решено. UFC ответил "ок" и попросил нас не обсуждать это до UFC 206. Мне сказали, что моим оппонентом на шоу в Бруклине станет победитель боя Петтис - Холлоуэй. Как я понимаю, Энтони и Максу сообщили то же самое.
После боя Холлоуэй начал теряться в показаниях. Сначала я услышал, что он травмировал лодыжку и ему потребуется время на восстановление. Потом мне сказали, что у него запланирована поездка в Диснейленд с детьми, и он не может ее перенести. Потом я узнал, что якобы его зал закрывается на праздники и он не сможет должным образом подготовиться к бою. В общем, в итоге он наговорил кучу всякого дерьма и отвалил, как реальный придурок. Он просто нес всякую херню".
Бывший чемпион согласен на любую замену. Нападки Джуниора дос Сантоса в свой адрес он считает проявлениями латентного гомосексуализма.
Как известно в воскресенье Атлетическая комиссия штата Невада решила перестраховаться и, несмотря на положительные результаты обследования, сняла с выступления 31 декабряКейна Веласкеса. Его оппонент Фабрисио Вердум все еще числится участником турнира UFC 207, и в этот самый момент промоутеры заняты поиском нового оппонента для своего экс-чемпиона.
"Я нахожусь в режиме ожидания, - рассказал "Вай Кавало" MMAFighting, - если UFC дадут мне соперника, то все состоится, я готов к бою. Мне неважно с кем. Я всегда дрался только с лучшими, мой опыт позволяет это. Если бы я боялся кого-то, то меня в этом спорте не было".
Подраться с бразильцем готовы Стефан Штруве и Деррик Льюис, предложившие UFC свои услуги по спасению поединка, а также Джуниор дос Сантос, заявивший, что за хороший гонорар снова "потушит свет" бывшему сопернику, как уже сделал это в 2007-м.
"Сказанное "Цыгано", прозвучало немного странно для меня. Он преследует меня на протяжении очень долгого времени. Обычно бойцы так гонятся за поясом, но у него, как видите, свои цели. UFC не предлагали мне бой с ним, он же говорит, что я его отклонил. Я готов подраться с Джуниором, просто чтобы положить конец всей этой болтовне".
"Некоторые считают, что он завидует мне, потому что я стал чемпионом, побив его "папу" Кейна Веласкеса, но мне кажется, что дело не в этом. Я думаю, что ему пора перестать прятать свои скелеты в шкафу. Я ничего не имею против гомосексуалистов, поэтому "Цыгано" следует, наконец, совершить каминг-аут. Определенно, он положил на меня глаз, и не может забыть. Я уже сказал ему, что женат, но это не помогло. Я спокойно отношусь к геям, но их забавы не для меня".
"Он сказал, что я слабый боец. Хорошо, я готов показать насколько это так в октагоне. Наверняка он думает, что я все тот же Вердум образца 2007 года. Посмотрите на нас обоих и скажите, кто больше спрогрессировал за это время. Мой стиль полностью поменялся с тех пор".
"Я хочу драться в субботу. Да, это сложная задача, потому что подготовиться за несколько дней невозможно. Я настраивался на бой с Веласкесом около четырех месяцев, но сейчас готов принять любого. Просто дайте мне возможность".
По словам Фабрисио, вчера Веласкес позвонил ему и извинился за то, что не смог добраться до клетки целым и невредимым.
"Было странно слышать от него такое перед боем: "Я травмирован и собираюсь на операцию". Я не понял, для чего он это сказал. Но, что сказано, то сказано, я его не виню. Было приятно получить от него звонок. Он сказал, что ему очень жаль, сам он думает, что мог бы подраться, но Комиссия решила все по-своему. Он извинился за случившееся. Я не могу винить его. Такое может случиться с каждым".