Алексей Кунченко: Моя задача – тренироваться и выигрывать, показывать зрелищные бои

Горячие новости

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Дэн Харди разбирает грядущий бой Нуньес и Роузи
26:12:2016 02:54 argen2m

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Ронда Роузи: Поражение меня не сломило
26:12:2016 02:53 argen2m

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Тодд Даффи о ситуации с Кейном Веласкесом
25:12:2016 06:05 argen2m



"Полный бред! Если Кейна почитали "недостаточно здоровым" для боя, то для этой работы непригоден весь ростер UFC! Я вчера тренировался вместе с ним", пишет боец.

Сам Веласкес утверждает, что прошел обследование и получил допуск от врача, но в NSAC, по какой-то причине, закрыли на это глаза.
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Ронда Роузи не станет общаться со СМИ перед UFC 207
25:12:2016 11:08 argen2m



Отменены все традиционные мероприятия с участием хедлайнеров последнего в этом году турнира UFC, обычно включающие открытые тренировки, пресс-конференции и интервью.

Возможно, причиной стало нежелание Роузи тратить свою энергию на что-то кроме поединка, о чем она говорили недавно, или же, если верить Дане Вайту, экс-чемпиона просто не хочет видеть людей, которые ее предали:

"Она обижена. И серьезно, на мой взгляд… Она считает, что СМИ полностью отвернулись от нее после того, как она проиграла. Она ощущает с их стороны враждебность. Журналисты, с которыми она провела три года свой жизни, раздавая интервью, и ни в чем не отказывая, забыли об этом, после поражения".
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Судьба Дэна Харди решится в начале 2017-го
24:12:2016 06:46 grey_187



"Аутлоу", не выступавший 4 года из-за обнаруженного сердечного заболевания, узнает финальный вердикт врачей через месяц:

"Я пройду еще несколько тестов в январе, и, надеюсь, узнаю хорошие новости. Врачи, с которыми я встречусь, уже видели результаты моих тестов перед боем с Мэттом Брауном, но я пока не знаю, обрадуют ли они меня чем-нибудь. Я приму любое решение".

"Я просто пытаюсь с этим примириться. Я получил так много отличных возможностей в UFC. Я сейчас начну работать комментатором по новой сделке, рассчитанной на три года. Мне нравится моя работа аналитика. Сейчас я в Лондоне, собираюсь записывать программу Inside the Octagon для шоу UFC 207. Мы разберем три боя - и мне очень нравится это делать. Я люблю быть одержимым".
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Бьорн Ребни: Я не смотрю Bellator
24:12:2016 06:36 grey_187



"Я сейчас практически не смотрю Bellator, потому что это не то, на что я привык смотреть. Это не значит, что они делают что-то неправильно. Это не значит, что их продукт плох, или я не уважаю Френка (Шемрока), Кена (Шемрока) или Ройса (Грейси). Просто это не моя тема".
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RIZIN планирует женский турнир
24:12:2016 06:31 argen2m



По неподтвержденной официально информации, японские промоутеры собираются в следующем году провести Гран-при в легком весе среди женщин. Дата его начала неизвестна, как и лимит. Знакомая по мужским турнирам в тяжелом и открытом весах, соревновательная система, скорее всего, будет сохранена.
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The Reem: Full Circle
24:12:2016 05:55 argen2m
Девятый эпизод третьего сезона сериала "Рим", рассказывающий о событиях происходивших с Алистаром Оверимом во время подготовки к бою с Андреем Арловским.

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Ронда Роузи: Мой бой против Бет Коррейа
24:12:2016 10:42 argen2m
Экс-чемпионка UFC вспоминает события происходящие вокруг последнего выигранного боя.

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Аманда Нуньес: UFC опекает Ронду Роузи
23:12:2016 10:42 grey_187



"UFC хочет все для нее облегчить. Чтоб она не чувствовала, что она больше не чемпионка. Они хотят, чтоб она не чувствовала себя второй после меня. Они хотят поставить меня ниже, чтоб ее самооценка окончательно не рухнула. Они везде ее пиарят: Ронда,Ронда, Ронда... Но сама она знает, что всего лишь претендент, а я - чемпионка. Никто этого не изменит. Никто не сделает Ронду чемпионкой. Она больше не чемпион".

Ранее UFC освободил "Рауди" от всех обязательств по раскрутке боя, заявив, что до встречи с Нуньес она не будет давать интервью СМИ. Это беспрецедентные меры - очевидно, расшатанная хайкиком Холли Холм психика Роузи все еще весьма неустойчива.
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Рука Энтони Петтиса не сломана
23:12:2016 10:30 grey_187



Вопреки опасениям полулегковеса UFC Энтони Петтиса, он не сломал руку в бою с Максом Холлоуэем. Это значит, что ему не потребуется операция, и он сможет вернуться в дело уже в начале следующего года.

Напомним, "Шоутайм" решил завязать с изматывающими сгонками веса и вернуться в родной 155-фунтовый дивизион.
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Коди Гарбрандт: Рожденный в Огайо, ставший бойцом в Alpha Male
23:12:2016 03:04 argen2m
Претендент на титул чемпиона UFC в легчайшем весе о том, как всё начиналось.

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30 декабря Бибиано Фернандес станет свободным агентом
22:12:2016 11:34 argen2m



По всей видимости подписания в UFC не предвидится, на вопрос о возможному уходе из ONE, где 36-летний бразилец преспокойно может чемпионить вплоть до пенсии, «Флэш» заговорил о здоровье, профессионализме и осторожности в принятии решений:

«Кто-то считает себя обычным воякой, но это не для меня. Я думаю о своем здоровье, хочу сохранить мозги и нос, быть в состоянии обеспечивать себя и семью. Многие бойцы выходят в клетку, чтобы доставит удовольствие своим фанатом, но я не из их числа. Я – профи, и есть обратная сторона этого спорта, которую никто не видит. Я должен быть осторожен с принятием решений. Сейчас я в порядке, но кто знает, что будет завтра. Какие изменения в моей голове могут произойти завтра, никому неизвестно».
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Сейдж Норткатт вернется в легкий вес
22:12:2016 11:17 argen2m



После неожиданного для многих проигрыша Микки Галлу на UFC on FOX 22, проспект решил придерживаться рамок легкой весовой категории, хоть с втискиванием себя в ее рамки у «Супера» всегда были сложности.

«Прошу прощения, выиграть не удалось… я вернусь в свой настоящий вес 155 фунтов! Спасибо за поддержу всем, кто приходил посмотреть», написал боец.
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Bellator: Хайлайт турниров 2016 года
22:12:2016 11:01 argen2m

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Доминик Круз - жажда скорости
21:12:2016 06:29 argen2m
Если бы "Доминатор" не занимался ММА и не стал бы чемпионом UFC, то, наверняка, посвятил бы свою жизнь автогонкам.

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UFC on FOX 22 показал лучший результат за 3 года
21:12:2016 04:49 argen2m



Пейдж ВанЗант и Мишель Уотерсон "натанцевали" для UFC 4,800,000 зрителей. Стоит отметить, что поединок продолжался всего 3 минуты, а измерение аудитории проводится один раз в 25 минут, поэтому не исключено, что пик просмотров был еще выше.

Это один из лучших результатов телеканала. В последний раз высокий интерес у аудитории вызвал бой Бенсона Хендерсона с Джошем Томпсоном, который смотрело примерно 3,220,000 зрителей.

Для сравнения, потолком для Bellator 169 с "Кингом Мо" и Сатоши Ишии во главе карда, стала отметка 643,000 зрителей.

Вы спрашивали, кто смотрит женские бои? Вам еще нужен ответ?
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Следующим соперником Джона Джонса может стать Люк Рокхолд
21:12:2016 04:25 argen2m



После дебюта Джонса на турнире Submission Underground прошло чуть больше недели, а интернет уже пестрит информации разной степени достоверности о следующей схватке экс-чемпиона UFC, для которого грэпплинг становится альтернативой ММА в период дисквалификации.

Выиграв у Дэна Хендерсона, "Бонс" заявил о желании побороться с тяжеловесом, на худой конец ведущим шоу Чейлом Сонненом, но по данным Чейла, если все сложится удачно, на одном из будущих турниров SuG, Джон встретится с Люком Рокхолдом.
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Ультимативная восьмерка Джо Рогана: Кейн Веласкес
21:12:2016 03:19 argen2m
Основные вехи в карьере бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе.

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Жозе Альдо объяснил, почему сорвался бой с Максом Холлоуэем
21:12:2016 11:54 grey_187



"Этот бой (с Холлоуэем) был запланирован. Мы сообщили UFC, что хотим бой в этот день. С нашей стороны все было решено. UFC ответил "ок" и попросил нас не обсуждать это до UFC 206. Мне сказали, что моим оппонентом на шоу в Бруклине станет победитель боя Петтис - Холлоуэй. Как я понимаю, Энтони и Максу сообщили то же самое.

После боя Холлоуэй начал теряться в показаниях. Сначала я услышал, что он травмировал лодыжку и ему потребуется время на восстановление. Потом мне сказали, что у него запланирована поездка в Диснейленд с детьми, и он не может ее перенести. Потом я узнал, что якобы его зал закрывается на праздники и он не сможет должным образом подготовиться к бою. В общем, в итоге он наговорил кучу всякого дерьма и отвалил, как реальный придурок. Он просто нес всякую херню".
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Алексей Кунченко: Моя задача – тренироваться и выигрывать, показывать зрелищные бои

26.12.2016 14:47 Александр Варакин

алексей кунченкоЧемпион M-1 Global о последнем поединке, титуле, важности ударной техники и планах на 2017-й.

В прошлом месяце в Москве завершился турнир M-1 Challenge 72, на котором один из спортсменов команды New Stream Team, чемпион Лиги М-1 в полусреднем весе Алексей Кунченко в главном бою вечера защитил свой пояс в поединке-реванше против Мурада Абдулаева. Этот бой стал настоящим украшением турнира. Алексей снова доказал, что в этой весовой категории он - лучший. А 18 декабря в одном из московских клубов единоборств Алексей провел мастер-класс, где мы его встретили и подробно обо всём поговорили.

-  Алексей, привет. Расскажи, чему был посвящён  мастер-класс и что ты на нём показывал?

-  Привет! Проводил я его в клубе «Р.О.Д.Ъ». В воскресенье народ, в основном, отдыхает, но всё равно пришли любители ММА, которым было интересно посмотреть и попробовать техники, которые я показывал. В Москве есть много специалистов, которые могут показать приёмы, но я показывал то, что лично применяю в бою, что сам люблю делать. Например, очень важный аспект – работа у клетки, когда либо ты сам прижат, либо твой оппонент. Эта техника очень актуальна, и в Американских клубах и кэмпах ей много уделяется внимания, но у нас специалистов в этом аспекте не много. По этому я решил начать именно с работы у клетки или стенки.

-  Какие моменты ты ещё выбрал для отработки на семинаре?

- Конечно же переводы в партер после различных комбинаций и ситуаций, комбинации ударных техник. Дело в том, что в ММА классические техники, ни борцовские, ни ударные в чистом виде мало применимы. Всё должно быть в комплексе – борьба чередоваться ударами, а ударные комбинации заканчиваться броском с удушающим или болевым, ну или с добиванием. Об этом никогда не надо забывать – в этом как раз и преимущество, и сила ММА.

- Алексей, некоторое время назад в ММА доминировали борцы, но сейчас мы видим, что много поединков в клетке проходит в стойке. А как ты считаешь, выровнялась ли ситуация на сегодняшний день, борьба и ударка  теперь в равной мере? И что ты предпочитаешь больше?

- Я больше люблю вести бой, используя ударную технику. Смешанные единоборства – это, в первую очередь, шоу. Очень зрелищно, когда бойцы рубятся в стойке. Зрители, порой, освистывают спортсменов, которые только борются. А если говорить о том, каких бойцов больше – ударников или борцов? Трудно сказать. Думаю 50 на 50. Но есть один нюанс: в смешанные единоборства лучше приходить после борьбы, поскольку борца легче научить бить, нежели наоборот.

- Прошедший бой, он был очень драматичный, тяжело для тебя складывался, ты сам как его смог бы прокомментировать. Всё ли получилось из того, что планировал?

- Ну, в принципе, да, всё получилось, потому что мы с тренером (Александр Шлеменко, прим.) разрабатывали такую тактику: надо постоянно прессинговать, избегать борьбы, ну, и функциональная подготовка была у меня на хорошем уровне. Был готов на все 5 пять раундов. Противник физически был слабее, да и функционалка у него была чуть пониже. Я знал, что упорная борьба будет в первых двух раундах, и он устанет, а дальше я буду доминировать. Так и получилось. Первый раунд он забрал, выдохся, а я получается, все остальные раунды забрал и довел бой до победы. И план на поединок был именно такой. Также у меня получалось переводить соперника в партер, чем я и воспользовался.

- В первом раунде ты пропустил ощутимые удары. Как тебе удалось выстоять?

- Да, было такое. Помню сильный удар пропустил, но не настолько, чтобы поплыть. Всё соображал и понимал. А Мурад бросился меня добивать. Я этого и ждал. У него есть слабое место, он плохо добивает. Я это понял еще в первом поединке. Он тогда несколько раз бросался на меня, но у него ничего не получалось. И в этот раз вновь не удалось. Нужно действовать более спокойно, с холодной головой. А Мурад начинает лететь вперед и махать руками в разные стороны, и от этого уставать. Я это понял, и мне оставалось только ждать, когда мой соперник устанет физически, что и произошло в итоге.

- А можно сказать, что твоему сопернику помешали эмоции?

- Не знаю, за его эмоции отвечать не могу, но это обычный случай в ММА, так многие делают спортсмены. Попали и несутся вперед, про себя думают, что зацепили, попали куда нужно, а в итоге не могут добить или, того хуже, сами получают.

-  В 4 раунде и он, и его болельщики начали высказывать недовольство. С чем это было связано?

- Я это комментировать не буду. Это всё только между нами. Всё ушло, всё забыто, всё пройдено.

- Получается, что по итогам поединка, ты его полностью разобрал?

- Да, так и есть. Я думал, что он будет только в стойке работать, а он начал бить и проходить в ноги, а когда я подходил к нему, заходил с ударами, он сразу же клинчевал. Я это и ожидал. Он мне только один бросок сделал. Вот что значит правильная подготовка.

-  А насколько рисунок второго боя отличался от первого?

- В принципе, отличий не было. Всё было так же. Из-за этого у меня подготовка ко второму бою легче прошла. Придумывать нечего было.

- Но основным твоим козырем всё-таки оказалась функциональная подготовка?

- Да, можно сказать и так. Я не скажу, что технически я сильнее в ударной технике или в борцовской. Мурад тоже хороший боец, опытный. Поэтому я знал, что смогу его взять только физикой.

- Из боя тебе удалось выйти без травм?

- Особо тяжелых травм нет. Есть ушибы, но это неизбежно в нашем спорте. Сейчас уже всё зажило. Скоро вновь к тренировкам приступлю.

- С кем ты готовился, где и кто были твои спарринг-партнёры?

- Готовился я в Омске, со своей командой New Stream, капитаном которой является Александр Шлеменко. Стоял в парах и с Андреем Корешковым, и с Александром Сарнавским, с Павлом Гордеевым, Тимуром Нагибиным. Практически со всеми работал. Но больше все же с Андреем. Он к Лиме как раз готовился. У него была тактика прессинговать, бороться. А моя тактика избегать борьбы, больше в стойке работать. И вот мы с ним… Я ему удобен, он мне.

-  Как твоё состояние сейчас?

- Физическое состояние нормально. Потихоньку начал заниматься, втягиваюсь в тренировочный процесс, форму держу. Всё хорошо. Начну подготовку недели через две.

- А уже известно, когда у тебя следующий бой, с кем и где?

- С кем и когда я не могу точно сказать, но планируется на 3-4 марта. А тренироваться очень хочется, скорее хочу в Омск уже поехать. Многие ребята начнут готовиться к своим боям. Там как раз начнутся тренировки серьёзные, два раза в день. Планирую поехать уже в начале января.

- В этом году ты стал чемпионом и два раза защитил свой пояс. Можно сказать, что все планы на этот год ты выполнил?

- Думаю… да! Как ставили задачу, так и получилось. Конечно, это всё благодаря упорству моему, упорству моего тренера и всей нашей команды. Мы серьезно к этому подошли и сделали всё как надо. Я доволен!

-  Какие планы на 2017 год?

- Не могу загадывать. Защита пояса, конечно же. А дальше - там видно будет.

- А что с твоей школой в Тюмени, которую ты мечтаешь открыть, что-то изменилось за последнее время?

- На данный момент, нет. Нужно этим заниматься, а у меня нет времени. Пока я действующий спортсмен, и это важнее. Чтобы открыть школу, нужно постоянно встречаться с людьми, разговаривать, убеждать, а я еду на сборы. Но, в принципе, процесс идёт.

- Алексей, а предложения от американских промоушенов уже поступали?

- Ответить не могу, потому что моими делами занимаются мой тренер и менеджер. Моя задача тренироваться, выигрывать. Если дадут возможность - я не против. Как решат, так и будет.

- Спасибо, Алексей!


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