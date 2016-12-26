Алексей Кунченко: Моя задача – тренироваться и выигрывать, показывать зрелищные бои

Чемпион M-1 Global о последнем поединке, титуле, важности ударной техники и планах на 2017-й.

В прошлом месяце в Москве завершился турнир M-1 Challenge 72, на котором один из спортсменов команды New Stream Team, чемпион Лиги М-1 в полусреднем весе Алексей Кунченко в главном бою вечера защитил свой пояс в поединке-реванше против Мурада Абдулаева. Этот бой стал настоящим украшением турнира. Алексей снова доказал, что в этой весовой категории он - лучший. А 18 декабря в одном из московских клубов единоборств Алексей провел мастер-класс, где мы его встретили и подробно обо всём поговорили.

- Алексей, привет. Расскажи, чему был посвящён мастер-класс и что ты на нём показывал?

- Привет! Проводил я его в клубе «Р.О.Д.Ъ». В воскресенье народ, в основном, отдыхает, но всё равно пришли любители ММА, которым было интересно посмотреть и попробовать техники, которые я показывал. В Москве есть много специалистов, которые могут показать приёмы, но я показывал то, что лично применяю в бою, что сам люблю делать. Например, очень важный аспект – работа у клетки, когда либо ты сам прижат, либо твой оппонент. Эта техника очень актуальна, и в Американских клубах и кэмпах ей много уделяется внимания, но у нас специалистов в этом аспекте не много. По этому я решил начать именно с работы у клетки или стенки.

- Какие моменты ты ещё выбрал для отработки на семинаре?

- Конечно же переводы в партер после различных комбинаций и ситуаций, комбинации ударных техник. Дело в том, что в ММА классические техники, ни борцовские, ни ударные в чистом виде мало применимы. Всё должно быть в комплексе – борьба чередоваться ударами, а ударные комбинации заканчиваться броском с удушающим или болевым, ну или с добиванием. Об этом никогда не надо забывать – в этом как раз и преимущество, и сила ММА.

- Алексей, некоторое время назад в ММА доминировали борцы, но сейчас мы видим, что много поединков в клетке проходит в стойке. А как ты считаешь, выровнялась ли ситуация на сегодняшний день, борьба и ударка теперь в равной мере? И что ты предпочитаешь больше?

- Я больше люблю вести бой, используя ударную технику. Смешанные единоборства – это, в первую очередь, шоу. Очень зрелищно, когда бойцы рубятся в стойке. Зрители, порой, освистывают спортсменов, которые только борются. А если говорить о том, каких бойцов больше – ударников или борцов? Трудно сказать. Думаю 50 на 50. Но есть один нюанс: в смешанные единоборства лучше приходить после борьбы, поскольку борца легче научить бить, нежели наоборот.

- Прошедший бой, он был очень драматичный, тяжело для тебя складывался, ты сам как его смог бы прокомментировать. Всё ли получилось из того, что планировал?

- Ну, в принципе, да, всё получилось, потому что мы с тренером (Александр Шлеменко, прим.) разрабатывали такую тактику: надо постоянно прессинговать, избегать борьбы, ну, и функциональная подготовка была у меня на хорошем уровне. Был готов на все 5 пять раундов. Противник физически был слабее, да и функционалка у него была чуть пониже. Я знал, что упорная борьба будет в первых двух раундах, и он устанет, а дальше я буду доминировать. Так и получилось. Первый раунд он забрал, выдохся, а я получается, все остальные раунды забрал и довел бой до победы. И план на поединок был именно такой. Также у меня получалось переводить соперника в партер, чем я и воспользовался.

- В первом раунде ты пропустил ощутимые удары. Как тебе удалось выстоять?

- Да, было такое. Помню сильный удар пропустил, но не настолько, чтобы поплыть. Всё соображал и понимал. А Мурад бросился меня добивать. Я этого и ждал. У него есть слабое место, он плохо добивает. Я это понял еще в первом поединке. Он тогда несколько раз бросался на меня, но у него ничего не получалось. И в этот раз вновь не удалось. Нужно действовать более спокойно, с холодной головой. А Мурад начинает лететь вперед и махать руками в разные стороны, и от этого уставать. Я это понял, и мне оставалось только ждать, когда мой соперник устанет физически, что и произошло в итоге.

- А можно сказать, что твоему сопернику помешали эмоции?

- Не знаю, за его эмоции отвечать не могу, но это обычный случай в ММА, так многие делают спортсмены. Попали и несутся вперед, про себя думают, что зацепили, попали куда нужно, а в итоге не могут добить или, того хуже, сами получают.

- В 4 раунде и он, и его болельщики начали высказывать недовольство. С чем это было связано?

- Я это комментировать не буду. Это всё только между нами. Всё ушло, всё забыто, всё пройдено.

- Получается, что по итогам поединка, ты его полностью разобрал?

- Да, так и есть. Я думал, что он будет только в стойке работать, а он начал бить и проходить в ноги, а когда я подходил к нему, заходил с ударами, он сразу же клинчевал. Я это и ожидал. Он мне только один бросок сделал. Вот что значит правильная подготовка.

- А насколько рисунок второго боя отличался от первого?

- В принципе, отличий не было. Всё было так же. Из-за этого у меня подготовка ко второму бою легче прошла. Придумывать нечего было.

- Но основным твоим козырем всё-таки оказалась функциональная подготовка?

- Да, можно сказать и так. Я не скажу, что технически я сильнее в ударной технике или в борцовской. Мурад тоже хороший боец, опытный. Поэтому я знал, что смогу его взять только физикой.

- Из боя тебе удалось выйти без травм?

- Особо тяжелых травм нет. Есть ушибы, но это неизбежно в нашем спорте. Сейчас уже всё зажило. Скоро вновь к тренировкам приступлю.

- С кем ты готовился, где и кто были твои спарринг-партнёры?

- Готовился я в Омске, со своей командой New Stream, капитаном которой является Александр Шлеменко. Стоял в парах и с Андреем Корешковым, и с Александром Сарнавским, с Павлом Гордеевым, Тимуром Нагибиным. Практически со всеми работал. Но больше все же с Андреем. Он к Лиме как раз готовился. У него была тактика прессинговать, бороться. А моя тактика избегать борьбы, больше в стойке работать. И вот мы с ним… Я ему удобен, он мне.

- Как твоё состояние сейчас?

- Физическое состояние нормально. Потихоньку начал заниматься, втягиваюсь в тренировочный процесс, форму держу. Всё хорошо. Начну подготовку недели через две.

- А уже известно, когда у тебя следующий бой, с кем и где?

- С кем и когда я не могу точно сказать, но планируется на 3-4 марта. А тренироваться очень хочется, скорее хочу в Омск уже поехать. Многие ребята начнут готовиться к своим боям. Там как раз начнутся тренировки серьёзные, два раза в день. Планирую поехать уже в начале января.

- В этом году ты стал чемпионом и два раза защитил свой пояс. Можно сказать, что все планы на этот год ты выполнил?

- Думаю… да! Как ставили задачу, так и получилось. Конечно, это всё благодаря упорству моему, упорству моего тренера и всей нашей команды. Мы серьезно к этому подошли и сделали всё как надо. Я доволен!

- Какие планы на 2017 год?

- Не могу загадывать. Защита пояса, конечно же. А дальше - там видно будет.

- А что с твоей школой в Тюмени, которую ты мечтаешь открыть, что-то изменилось за последнее время?

- На данный момент, нет. Нужно этим заниматься, а у меня нет времени. Пока я действующий спортсмен, и это важнее. Чтобы открыть школу, нужно постоянно встречаться с людьми, разговаривать, убеждать, а я еду на сборы. Но, в принципе, процесс идёт.

- Алексей, а предложения от американских промоушенов уже поступали?

- Ответить не могу, потому что моими делами занимаются мой тренер и менеджер. Моя задача тренироваться, выигрывать. Если дадут возможность - я не против. Как решат, так и будет.

- Спасибо, Алексей!