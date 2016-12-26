[СЛУХ ДНЯ] Хабиб Нурмагомедов против Тони Фергюсона на UFC 209

Отменены все традиционные мероприятия с участием хедлайнеров последнего в этом году турнира UFC, обычно включающие открытые тренировки, пресс-конференции и интервью.
Возможно, причиной стало нежелание Роузи тратить свою энергию на что-то кроме поединка, о чем она говорили недавно, или же, если верить Дане Вайту, экс-чемпиона просто не хочет видеть людей, которые ее предали:
"Она обижена. И серьезно, на мой взгляд… Она считает, что СМИ полностью отвернулись от нее после того, как она проиграла. Она ощущает с их стороны враждебность. Журналисты, с которыми она провела три года свой жизни, раздавая интервью, и ни в чем не отказывая, забыли об этом, после поражения".
"Аутлоу", не выступавший 4 года из-за обнаруженного сердечного заболевания, узнает финальный вердикт врачей через месяц:
"Я пройду еще несколько тестов в январе, и, надеюсь, узнаю хорошие новости. Врачи, с которыми я встречусь, уже видели результаты моих тестов перед боем с Мэттом Брауном, но я пока не знаю, обрадуют ли они меня чем-нибудь. Я приму любое решение".
"Я просто пытаюсь с этим примириться. Я получил так много отличных возможностей в UFC. Я сейчас начну работать комментатором по новой сделке, рассчитанной на три года. Мне нравится моя работа аналитика. Сейчас я в Лондоне, собираюсь записывать программу Inside the Octagon для шоу UFC 207. Мы разберем три боя - и мне очень нравится это делать. Я люблю быть одержимым".
"Я сейчас практически не смотрю Bellator, потому что это не то, на что я привык смотреть. Это не значит, что они делают что-то неправильно. Это не значит, что их продукт плох, или я не уважаю Френка (Шемрока), Кена (Шемрока) или Ройса (Грейси). Просто это не моя тема".
По неподтвержденной официально информации, японские промоутеры собираются в следующем году провести Гран-при в легком весе среди женщин. Дата его начала неизвестна, как и лимит. Знакомая по мужским турнирам в тяжелом и открытом весах, соревновательная система, скорее всего, будет сохранена.
"UFC хочет все для нее облегчить. Чтоб она не чувствовала, что она больше не чемпионка. Они хотят, чтоб она не чувствовала себя второй после меня. Они хотят поставить меня ниже, чтоб ее самооценка окончательно не рухнула. Они везде ее пиарят: Ронда,Ронда, Ронда... Но сама она знает, что всего лишь претендент, а я - чемпионка. Никто этого не изменит. Никто не сделает Ронду чемпионкой. Она больше не чемпион".
Ранее UFC освободил "Рауди" от всех обязательств по раскрутке боя, заявив, что до встречи с Нуньес она не будет давать интервью СМИ. Это беспрецедентные меры - очевидно, расшатанная хайкиком Холли Холм психика Роузи все еще весьма неустойчива.
По всей видимости подписания в UFC не предвидится, на вопрос о возможному уходе из ONE, где 36-летний бразилец преспокойно может чемпионить вплоть до пенсии, «Флэш» заговорил о здоровье, профессионализме и осторожности в принятии решений:
«Кто-то считает себя обычным воякой, но это не для меня. Я думаю о своем здоровье, хочу сохранить мозги и нос, быть в состоянии обеспечивать себя и семью. Многие бойцы выходят в клетку, чтобы доставит удовольствие своим фанатом, но я не из их числа. Я – профи, и есть обратная сторона этого спорта, которую никто не видит. Я должен быть осторожен с принятием решений. Сейчас я в порядке, но кто знает, что будет завтра. Какие изменения в моей голове могут произойти завтра, никому неизвестно».
Пейдж ВанЗант и Мишель Уотерсон "натанцевали" для UFC 4,800,000 зрителей. Стоит отметить, что поединок продолжался всего 3 минуты, а измерение аудитории проводится один раз в 25 минут, поэтому не исключено, что пик просмотров был еще выше.
Это один из лучших результатов телеканала. В последний раз высокий интерес у аудитории вызвал бой Бенсона Хендерсона с Джошем Томпсоном, который смотрело примерно 3,220,000 зрителей.
Для сравнения, потолком для Bellator 169 с "Кингом Мо" и Сатоши Ишии во главе карда, стала отметка 643,000 зрителей.
Вы спрашивали, кто смотрит женские бои? Вам еще нужен ответ?
Выиграв у Дэна Хендерсона, "Бонс" заявил о желании побороться с тяжеловесом, на худой конец ведущим шоу Чейлом Сонненом, но по данным Чейла, если все сложится удачно, на одном из будущих турниров SuG, Джон встретится с Люком Рокхолдом.
"Этот бой (с Холлоуэем) был запланирован. Мы сообщили UFC, что хотим бой в этот день. С нашей стороны все было решено. UFC ответил "ок" и попросил нас не обсуждать это до UFC 206. Мне сказали, что моим оппонентом на шоу в Бруклине станет победитель боя Петтис - Холлоуэй. Как я понимаю, Энтони и Максу сообщили то же самое.
После боя Холлоуэй начал теряться в показаниях. Сначала я услышал, что он травмировал лодыжку и ему потребуется время на восстановление. Потом мне сказали, что у него запланирована поездка в Диснейленд с детьми, и он не может ее перенести. Потом я узнал, что якобы его зал закрывается на праздники и он не сможет должным образом подготовиться к бою. В общем, в итоге он наговорил кучу всякого дерьма и отвалил, как реальный придурок. Он просто нес всякую херню".
В гонку за звание "Мудака года 2017" неожиданно для всех ворвался вице-премьер правительства РФ, курирующий вопросы спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко, который потек от зарабатываемых UFC сумм и предложил руководству промоушена "гуманитарную помощь натурой":
"Недавно встречался с владельцами UFC. Они говорят, в России у нас нет ни одного партнера, ни одного титульного боя, — сказал Мутко. — Хабиб Нурмагомедов у нас там один, мочит всех. Они показали мне свою презентацию. Я был в таком легком шоке, когда увидел, что они делают. Какие там доходы, сколько платит им телевидение. Я им сказал, что мы зарегистрировали Союз ММА, Федор Емельяненко там президент. Давайте, говорю, наш чемпион будет переходить к вам", - цитирует Мутко sportbox.ru.
Как этот человек занимает такую высокую должность? Вопрос на миллион.
5 номер в рейтинге лучших полутяжеловесов организации подтвердил свое выступление на UFC Fight Night 108 18 марта. Соперник "Парня с обложки" еще не определен, но все идет к тому, что им может стать Райан Бэйдер, а поединок получить статус главного события.
В марте небитый дагестанский легковес и выпускник TUF разыграют временный пояс чемпиона UFC в легком весе.
Интересную новость опубликовал портал izvestia.ru. Журналисты ресурса со ссылкой на неназванные источники сообщают, что Хабиб Нурмагомедов подерется с Тони Фергюсоном за временный титул чемпиона UFC в легком весе на шоу UFC 209.
Турнир состоится 4 марта следующего года в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Официально представители UFC пока не анонсировали поединок Нурмагомедов-Фергюсон, однако izvestia.ru сообщает, что это будет сделано в ближайшее время.
"Глава UFC Дана Уайт анонсирует поединок между Хабибом и Фергюсоном в ближайшее время", - цитируют "Известия" анонимный источник. "Оба спортсмена уже имеют на руках предложение и должны подписать контракты со дня на день. Бойцы заинтересованы в этом поединке — они понимают, что UFC обязан будет предоставить победителю право биться с обладателем титула лучшего легковеса Конором МакГрегором. Тот, кто победит в этом поединке, станет обязательным претендентом на титульный бой. Организация не сможет больше оберегать своего ирландского любимчика".
Слог автора отдает тухлым кваском уровня сидящих вконтакте школьников. Возможно, "анонимный источник" ресурса - премьер правительства РФ, курирующий вопросы спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко, который недавно встречался с представителями UFC? Это бы многое объяснило.
Сам Хабиб Нурмагомедов не подтвердил поединок с Тони, упомянув лишь, что подписал контракт на бой с Фергюсоном и ждет его реакции. Но все это мы знали и раньше:
"Бой с Фергюсоном неизбежен", - говорит в интервью "Известиям" Хабиб. "Если не брать обладателя титула МакГрегора, то Тони — самый сильный и интересный соперник для меня. Я очень хочу встретиться с ним. Мы оба выделяемся в нашем весе. Он провел девять поединков без поражений, я — восемь. Так что у каждого из нас будет отличный шанс прервать серию другого. На сегодня и я, и все мои фанаты знают, что самый серьезный соперник для меня не Конор, а Тони. Фергюсон на порядок сильнее МакГрегора. Да и сам Тони знает, что бой со мной выдастся для него очень тяжелым. Когда состоится наш бой? Скажу так — я принял условия, осталось дождаться ответа другой стороны и утрясти детали".
Проблема в том, что Фергюсон запросил за бой с Хабибом больше денег, чем обычно, и переговоры зашли в тупик. UFC даже дал зеленый свет на переход в лайтвейты и бой за временный титул чемпиону фезервейта Жозе Альдо. Однако Хабиб с ним драться, увы, отказался, мотивировав это тем, что "не обижает маленьких".
Во всей этой ярмарке тщеславия бойцы, менеджеры, отцы, тренеры и промоутеры забыли о главном – зрителе. Фанаты устали от бесконечного трештокинга, "пусси", "чикенов", липовых вызовов, невразумительных отказов от боев, финансовых трений и откровенной дезинформации.
Когда уже закончится эта вербальная мастурбация, и мы услышим официальный анонс? Пора положить этим играм конец.