[СЛУХ ДНЯ] Хабиб Нурмагомедов против Тони Фергюсона на UFC 209

В марте небитый дагестанский легковес и выпускник TUF разыграют временный пояс чемпиона UFC в легком весе.

Интересную новость опубликовал портал izvestia.ru. Журналисты ресурса со ссылкой на неназванные источники сообщают, что Хабиб Нурмагомедов подерется с Тони Фергюсоном за временный титул чемпиона UFC в легком весе на шоу UFC 209.

Турнир состоится 4 марта следующего года в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Официально представители UFC пока не анонсировали поединок Нурмагомедов-Фергюсон, однако izvestia.ru сообщает, что это будет сделано в ближайшее время.

"Глава UFC Дана Уайт анонсирует поединок между Хабибом и Фергюсоном в ближайшее время", - цитируют "Известия" анонимный источник. "Оба спортсмена уже имеют на руках предложение и должны подписать контракты со дня на день. Бойцы заинтересованы в этом поединке — они понимают, что UFC обязан будет предоставить победителю право биться с обладателем титула лучшего легковеса Конором МакГрегором. Тот, кто победит в этом поединке, станет обязательным претендентом на титульный бой. Организация не сможет больше оберегать своего ирландского любимчика".

Слог автора отдает тухлым кваском уровня сидящих вконтакте школьников. Возможно, "анонимный источник" ресурса - премьер правительства РФ, курирующий вопросы спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко, который недавно встречался с представителями UFC? Это бы многое объяснило.

Сам Хабиб Нурмагомедов не подтвердил поединок с Тони, упомянув лишь, что подписал контракт на бой с Фергюсоном и ждет его реакции. Но все это мы знали и раньше:

"Бой с Фергюсоном неизбежен", - говорит в интервью "Известиям" Хабиб. "Если не брать обладателя титула МакГрегора, то Тони — самый сильный и интересный соперник для меня. Я очень хочу встретиться с ним. Мы оба выделяемся в нашем весе. Он провел девять поединков без поражений, я — восемь. Так что у каждого из нас будет отличный шанс прервать серию другого. На сегодня и я, и все мои фанаты знают, что самый серьезный соперник для меня не Конор, а Тони. Фергюсон на порядок сильнее МакГрегора. Да и сам Тони знает, что бой со мной выдастся для него очень тяжелым. Когда состоится наш бой? Скажу так — я принял условия, осталось дождаться ответа другой стороны и утрясти детали".

Проблема в том, что Фергюсон запросил за бой с Хабибом больше денег, чем обычно, и переговоры зашли в тупик. UFC даже дал зеленый свет на переход в лайтвейты и бой за временный титул чемпиону фезервейта Жозе Альдо. Однако Хабиб с ним драться, увы, отказался, мотивировав это тем, что "не обижает маленьких".

Во всей этой ярмарке тщеславия бойцы, менеджеры, отцы, тренеры и промоутеры забыли о главном – зрителе. Фанаты устали от бесконечного трештокинга, "пусси", "чикенов", липовых вызовов, невразумительных отказов от боев, финансовых трений и откровенной дезинформации.

Когда уже закончится эта вербальная мастурбация, и мы услышим официальный анонс? Пора положить этим играм конец.