Джон Додсон готов попробовать себя в 145 и 155-фунтовом дивизионах

Отменены все традиционные мероприятия с участием хедлайнеров последнего в этом году турнира UFC, обычно включающие открытые тренировки, пресс-конференции и интервью.
Возможно, причиной стало нежелание Роузи тратить свою энергию на что-то кроме поединка, о чем она говорили недавно, или же, если верить Дане Вайту, экс-чемпиона просто не хочет видеть людей, которые ее предали:
"Она обижена. И серьезно, на мой взгляд… Она считает, что СМИ полностью отвернулись от нее после того, как она проиграла. Она ощущает с их стороны враждебность. Журналисты, с которыми она провела три года свой жизни, раздавая интервью, и ни в чем не отказывая, забыли об этом, после поражения".
"Аутлоу", не выступавший 4 года из-за обнаруженного сердечного заболевания, узнает финальный вердикт врачей через месяц:
"Я пройду еще несколько тестов в январе, и, надеюсь, узнаю хорошие новости. Врачи, с которыми я встречусь, уже видели результаты моих тестов перед боем с Мэттом Брауном, но я пока не знаю, обрадуют ли они меня чем-нибудь. Я приму любое решение".
"Я просто пытаюсь с этим примириться. Я получил так много отличных возможностей в UFC. Я сейчас начну работать комментатором по новой сделке, рассчитанной на три года. Мне нравится моя работа аналитика. Сейчас я в Лондоне, собираюсь записывать программу Inside the Octagon для шоу UFC 207. Мы разберем три боя - и мне очень нравится это делать. Я люблю быть одержимым".
"Я сейчас практически не смотрю Bellator, потому что это не то, на что я привык смотреть. Это не значит, что они делают что-то неправильно. Это не значит, что их продукт плох, или я не уважаю Френка (Шемрока), Кена (Шемрока) или Ройса (Грейси). Просто это не моя тема".
По неподтвержденной официально информации, японские промоутеры собираются в следующем году провести Гран-при в легком весе среди женщин. Дата его начала неизвестна, как и лимит. Знакомая по мужским турнирам в тяжелом и открытом весах, соревновательная система, скорее всего, будет сохранена.
"UFC хочет все для нее облегчить. Чтоб она не чувствовала, что она больше не чемпионка. Они хотят, чтоб она не чувствовала себя второй после меня. Они хотят поставить меня ниже, чтоб ее самооценка окончательно не рухнула. Они везде ее пиарят: Ронда,Ронда, Ронда... Но сама она знает, что всего лишь претендент, а я - чемпионка. Никто этого не изменит. Никто не сделает Ронду чемпионкой. Она больше не чемпион".
Ранее UFC освободил "Рауди" от всех обязательств по раскрутке боя, заявив, что до встречи с Нуньес она не будет давать интервью СМИ. Это беспрецедентные меры - очевидно, расшатанная хайкиком Холли Холм психика Роузи все еще весьма неустойчива.
По всей видимости подписания в UFC не предвидится, на вопрос о возможному уходе из ONE, где 36-летний бразилец преспокойно может чемпионить вплоть до пенсии, «Флэш» заговорил о здоровье, профессионализме и осторожности в принятии решений:
«Кто-то считает себя обычным воякой, но это не для меня. Я думаю о своем здоровье, хочу сохранить мозги и нос, быть в состоянии обеспечивать себя и семью. Многие бойцы выходят в клетку, чтобы доставит удовольствие своим фанатом, но я не из их числа. Я – профи, и есть обратная сторона этого спорта, которую никто не видит. Я должен быть осторожен с принятием решений. Сейчас я в порядке, но кто знает, что будет завтра. Какие изменения в моей голове могут произойти завтра, никому неизвестно».
Пейдж ВанЗант и Мишель Уотерсон "натанцевали" для UFC 4,800,000 зрителей. Стоит отметить, что поединок продолжался всего 3 минуты, а измерение аудитории проводится один раз в 25 минут, поэтому не исключено, что пик просмотров был еще выше.
Это один из лучших результатов телеканала. В последний раз высокий интерес у аудитории вызвал бой Бенсона Хендерсона с Джошем Томпсоном, который смотрело примерно 3,220,000 зрителей.
Для сравнения, потолком для Bellator 169 с "Кингом Мо" и Сатоши Ишии во главе карда, стала отметка 643,000 зрителей.
Вы спрашивали, кто смотрит женские бои? Вам еще нужен ответ?
Выиграв у Дэна Хендерсона, "Бонс" заявил о желании побороться с тяжеловесом, на худой конец ведущим шоу Чейлом Сонненом, но по данным Чейла, если все сложится удачно, на одном из будущих турниров SuG, Джон встретится с Люком Рокхолдом.
"Этот бой (с Холлоуэем) был запланирован. Мы сообщили UFC, что хотим бой в этот день. С нашей стороны все было решено. UFC ответил "ок" и попросил нас не обсуждать это до UFC 206. Мне сказали, что моим оппонентом на шоу в Бруклине станет победитель боя Петтис - Холлоуэй. Как я понимаю, Энтони и Максу сообщили то же самое.
После боя Холлоуэй начал теряться в показаниях. Сначала я услышал, что он травмировал лодыжку и ему потребуется время на восстановление. Потом мне сказали, что у него запланирована поездка в Диснейленд с детьми, и он не может ее перенести. Потом я узнал, что якобы его зал закрывается на праздники и он не сможет должным образом подготовиться к бою. В общем, в итоге он наговорил кучу всякого дерьма и отвалил, как реальный придурок. Он просто нес всякую херню".
В гонку за звание "Мудака года 2017" неожиданно для всех ворвался вице-премьер правительства РФ, курирующий вопросы спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко, который потек от зарабатываемых UFC сумм и предложил руководству промоушена "гуманитарную помощь натурой":
"Недавно встречался с владельцами UFC. Они говорят, в России у нас нет ни одного партнера, ни одного титульного боя, — сказал Мутко. — Хабиб Нурмагомедов у нас там один, мочит всех. Они показали мне свою презентацию. Я был в таком легком шоке, когда увидел, что они делают. Какие там доходы, сколько платит им телевидение. Я им сказал, что мы зарегистрировали Союз ММА, Федор Емельяненко там президент. Давайте, говорю, наш чемпион будет переходить к вам", - цитирует Мутко sportbox.ru.
Как этот человек занимает такую высокую должность? Вопрос на миллион.
5 номер в рейтинге лучших полутяжеловесов организации подтвердил свое выступление на UFC Fight Night 108 18 марта. Соперник "Парня с обложки" еще не определен, но все идет к тому, что им может стать Райан Бэйдер, а поединок получить статус главного события.
"Фокусник" устал ждать, пока бегающие от него оппоненты "отрастят яйца".
У Джона Додсона дела идут не совсем так, как было запланировано. Поднявшись в легчайший вес из наилегчайшего, он выиграл у Манвела Гамбуряна, но проиграл Джону Линекеру. Несмотря на сомнительный успех, "Фокусник" смотрит далеко за пределы 135-фунтового дивизиона.
"Вероятно, я испытаю себя в стольких весовых, в скольких сумею. Наверное я поднимусь в 145 и 155 фунтов. Похоже, в 135 фунтах все боятся драться со мной. Я потому и свалил из 125 фунтов – потому что со мной мог подраться только Деметриус Джонсон. Все остальные, услышав мое имя, говорили: "Не, не сейчас, может, позже, может, в следующем году, может, когда я отращу яйца" и в том же духе. Я просто не верил, что эти парни могут выступать в UFC, да еще кучковаться у вершины дивизиона. Наша работа – ждать, когда тебе предложат бой, и говорить "да", когда это случилось, и получать свою зарплату. Нам не платят за красивую внешность, ну разве что только Сейдж и Пейдж".
"Честно говоря, мне комфортнее всего выступать в 145 фунтах, я там достаточно тяжелый. Мой максимальный вес достигал 170 фунтов. И потом я гонял до 125, это просто треш. Такая сгонка – это шиздец".
Рост Додсона – 160 см, что делает его фантазии о успехе в легком весе несколько несбыточными. Однако габариты – не единственная важная характеристика для бойца, плюс в полулегком весе у Джона есть шанс навести шороху хотя бы в боях со схожими по размерам соперниками.