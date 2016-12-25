Джон Додсон готов попробовать себя в 145 и 155-фунтовом дивизионах

"Фокусник" устал ждать, пока бегающие от него оппоненты "отрастят яйца".

У Джона Додсона дела идут не совсем так, как было запланировано. Поднявшись в легчайший вес из наилегчайшего, он выиграл у Манвела Гамбуряна, но проиграл Джону Линекеру. Несмотря на сомнительный успех, "Фокусник" смотрит далеко за пределы 135-фунтового дивизиона.

"Вероятно, я испытаю себя в стольких весовых, в скольких сумею. Наверное я поднимусь в 145 и 155 фунтов. Похоже, в 135 фунтах все боятся драться со мной. Я потому и свалил из 125 фунтов – потому что со мной мог подраться только Деметриус Джонсон. Все остальные, услышав мое имя, говорили: "Не, не сейчас, может, позже, может, в следующем году, может, когда я отращу яйца" и в том же духе. Я просто не верил, что эти парни могут выступать в UFC, да еще кучковаться у вершины дивизиона. Наша работа – ждать, когда тебе предложат бой, и говорить "да", когда это случилось, и получать свою зарплату. Нам не платят за красивую внешность, ну разве что только Сейдж и Пейдж".

"Честно говоря, мне комфортнее всего выступать в 145 фунтах, я там достаточно тяжелый. Мой максимальный вес достигал 170 фунтов. И потом я гонял до 125, это просто треш. Такая сгонка – это шиздец".

Рост Додсона – 160 см, что делает его фантазии о успехе в легком весе несколько несбыточными. Однако габариты – не единственная важная характеристика для бойца, плюс в полулегком весе у Джона есть шанс навести шороху хотя бы в боях со схожими по размерам соперниками.

Посмотрим, что из этого выйдет.