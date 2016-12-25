Штруве готов заменить Веласкеса в бою с Вердумом







"Полный бред! Если Кейна почитали "недостаточно здоровым" для боя, то для этой работы непригоден весь ростер UFC! Я вчера тренировался вместе с ним" , пишет боец.



Сам Веласкес утверждает, что прошел обследование и получил допуск от врача, но в NSAC, по какой-то причине, закрыли на это глаза.







Отменены все традиционные мероприятия с участием хедлайнеров последнего в этом году турнира UFC, обычно включающие открытые тренировки, пресс-конференции и интервью.



Возможно, причиной стало нежелание Роузи тратить свою энергию на что-то кроме поединка, о чем она говорили недавно, или же, если верить Дане Вайту, экс-чемпиона просто не хочет видеть людей, которые ее предали:



"Она обижена. И серьезно, на мой взгляд… Она считает, что СМИ полностью отвернулись от нее после того, как она проиграла. Она ощущает с их стороны враждебность. Журналисты, с которыми она провела три года свой жизни, раздавая интервью, и ни в чем не отказывая, забыли об этом, после поражения".







"Аутлоу" , не выступавший 4 года из-за обнаруженного сердечного заболевания, узнает финальный вердикт врачей через месяц:



"Я пройду еще несколько тестов в январе, и, надеюсь, узнаю хорошие новости. Врачи, с которыми я встречусь, уже видели результаты моих тестов перед боем с Мэттом Брауном, но я пока не знаю, обрадуют ли они меня чем-нибудь. Я приму любое решение".



"Я просто пытаюсь с этим примириться. Я получил так много отличных возможностей в UFC. Я сейчас начну работать комментатором по новой сделке, рассчитанной на три года. Мне нравится моя работа аналитика. Сейчас я в Лондоне, собираюсь записывать программу Inside the Octagon для шоу UFC 207. Мы разберем три боя - и мне очень нравится это делать. Я люблю быть одержимым".







"Я сейчас практически не смотрю Bellator, потому что это не то, на что я привык смотреть. Это не значит, что они делают что-то неправильно. Это не значит, что их продукт плох, или я не уважаю Френка (Шемрока), Кена (Шемрока) или Ройса (Грейси). Просто это не моя тема".







По неподтвержденной официально информации, японские промоутеры собираются в следующем году провести Гран-при в легком весе среди женщин. Дата его начала неизвестна, как и лимит. Знакомая по мужским турнирам в тяжелом и открытом весах, соревновательная система, скорее всего, будет сохранена.

Девятый эпизод третьего сезона сериала "Рим", рассказывающий о событиях происходивших с Алистаром Оверимом во время подготовки к бою с Андреем Арловским.





Экс-чемпионка UFC вспоминает события происходящие вокруг последнего выигранного боя.











"UFC хочет все для нее облегчить. Чтоб она не чувствовала, что она больше не чемпионка. Они хотят, чтоб она не чувствовала себя второй после меня. Они хотят поставить меня ниже, чтоб ее самооценка окончательно не рухнула. Они везде ее пиарят: Ронда,Ронда, Ронда... Но сама она знает, что всего лишь претендент, а я - чемпионка. Никто этого не изменит. Никто не сделает Ронду чемпионкой. Она больше не чемпион".



Ранее UFC освободил "Рауди" от всех обязательств по раскрутке боя, заявив, что до встречи с Нуньес она не будет давать интервью СМИ. Это беспрецедентные меры - очевидно, расшатанная хайкиком Холли Холм психика Роузи все еще весьма неустойчива.







Вопреки опасениям полулегковеса UFC Энтони Петтиса , он не сломал руку в бою с Максом Холлоуэем . Это значит, что ему не потребуется операция, и он сможет вернуться в дело уже в начале следующего года.



Напомним, "Шоутайм" решил завязать с изматывающими сгонками веса и вернуться в родной 155-фунтовый дивизион.

Претендент на титул чемпиона UFC в легчайшем весе о том, как всё начиналось.











По всей видимости подписания в UFC не предвидится, на вопрос о возможному уходе из ONE, где 36-летний бразилец преспокойно может чемпионить вплоть до пенсии, «Флэш» заговорил о здоровье, профессионализме и осторожности в принятии решений:



«Кто-то считает себя обычным воякой, но это не для меня. Я думаю о своем здоровье, хочу сохранить мозги и нос, быть в состоянии обеспечивать себя и семью. Многие бойцы выходят в клетку, чтобы доставит удовольствие своим фанатом, но я не из их числа. Я – профи, и есть обратная сторона этого спорта, которую никто не видит. Я должен быть осторожен с принятием решений. Сейчас я в порядке, но кто знает, что будет завтра. Какие изменения в моей голове могут произойти завтра, никому неизвестно».









После неожиданного для многих проигрыша Микки Галлу на UFC on FOX 22, проспект решил придерживаться рамок легкой весовой категории, хоть с втискиванием себя в ее рамки у «Супера» всегда были сложности.



«Прошу прощения, выиграть не удалось… я вернусь в свой настоящий вес 155 фунтов! Спасибо за поддержу всем, кто приходил посмотреть» , написал боец.





Если бы "Доминатор" не занимался ММА и не стал бы чемпионом UFC, то, наверняка, посвятил бы свою жизнь автогонкам.











Пейдж ВанЗант и Мишель Уотерсон "натанцевали" для UFC 4,800,000 зрителей. Стоит отметить, что поединок продолжался всего 3 минуты, а измерение аудитории проводится один раз в 25 минут, поэтому не исключено, что пик просмотров был еще выше.



Это один из лучших результатов телеканала. В последний раз высокий интерес у аудитории вызвал бой Бенсона Хендерсона с Джошем Томпсоном, который смотрело примерно 3,220,000 зрителей.



Для сравнения, потолком для Bellator 169 с "Кингом Мо" и Сатоши Ишии во главе карда, стала отметка 643,000 зрителей.



Вы спрашивали, кто смотрит женские бои? Вам еще нужен ответ?







После дебюта Джонса на турнире Submission Underground прошло чуть больше недели, а интернет уже пестрит информации разной степени достоверности о следующей схватке экс-чемпиона UFC, для которого грэпплинг становится альтернативой ММА в период дисквалификации.



Выиграв у Дэна Хендерсона, "Бонс" заявил о желании побороться с тяжеловесом, на худой конец ведущим шоу Чейлом Сонненом, но по данным Чейла, если все сложится удачно, на одном из будущих турниров SuG, Джон встретится с Люком Рокхолдом.

Основные вехи в карьере бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе.











"Этот бой (с Холлоуэем) был запланирован. Мы сообщили UFC, что хотим бой в этот день. С нашей стороны все было решено. UFC ответил "ок" и попросил нас не обсуждать это до UFC 206. Мне сказали, что моим оппонентом на шоу в Бруклине станет победитель боя Петтис - Холлоуэй. Как я понимаю, Энтони и Максу сообщили то же самое.



После боя Холлоуэй начал теряться в показаниях. Сначала я услышал, что он травмировал лодыжку и ему потребуется время на восстановление. Потом мне сказали, что у него запланирована поездка в Диснейленд с детьми, и он не может ее перенести. Потом я узнал, что якобы его зал закрывается на праздники и он не сможет должным образом подготовиться к бою. В общем, в итоге он наговорил кучу всякого дерьма и отвалил, как реальный придурок. Он просто нес всякую херню".







В гонку за звание "Мудака года 2017" неожиданно для всех ворвался вице-премьер правительства РФ, курирующий вопросы спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко , который потек от зарабатываемых UFC сумм и предложил руководству промоушена "гуманитарную помощь натурой":



"Недавно встречался с владельцами UFC. Они говорят, в России у нас нет ни одного партнера, ни одного титульного боя, — сказал Мутко. — Хабиб Нурмагомедов у нас там один, мочит всех. Они показали мне свою презентацию. Я был в таком легком шоке, когда увидел, что они делают. Какие там доходы, сколько платит им телевидение. Я им сказал, что мы зарегистрировали Союз ММА, Федор Емельяненко там президент. Давайте, говорю, наш чемпион будет переходить к вам" , - цитирует Мутко sportbox.ru.



Как этот человек занимает такую высокую должность? Вопрос на миллион.