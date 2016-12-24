Мартин Кампманн: Молодежь, поменьше спаррингов

Совет начинающим бойцам от ветерана спорта, вынужденного завершить карьеру на пике из-за проблем со здоровьем.

Пока такие, как Андрей Арловский пытаются доказать сообществу, что пропущенные удары в голову не наносят никакого ущерба здоровью спортсмена, а «хрустальная челюсть» это вообще выдумки valetudo.ru, Мартин Кампманн говорит совершенно об обратном.

С 2006 по 2013 годы, датчанин был одним из ведущих полусредневесов UFC, но многочисленные травмы и сотрясения мозга, вынудили бойца в возрасте 30 лет завершить карьеру.

Связавшийся на этой неделе с Кампманном ведущий MMAJunkie Radio Брэнт Брукхаус, попросил ветерана дать советом начинающим спортсменам, как не повторить его ошибок.

"Если бы мне нужно что-то посоветовать им, то, самое главное, поменьше тяжелых спаррингов. Я перестал выступать, только потому что не хочу больше сотрясать свои мозги, поверьте, это здорово мешает в быту. У меня было несколько боев, перед которыми я не дал себе, как следует восстановиться. Я выходил биться слишком рано и это, конечно, не пошло на пользу моей карьере".

В момент выхода Кампманна на пенсию, его рекорд был 20 побед при 7 поражениях (11-6 в UFC). С тех пор прошло более трех лет, но бывший боец до сих пор ощущает последствия перенесенных сотрясений.

"Я чувствую себя здоровым, только пока сплю. Я бывал в зале, но если я встаю в пары и провожу пять раундов в спаррингах, у меня начинаются головные боли. Поэтому я против такого рода тренировок. Когда начинает болеть голова из-за разных мелочей - это признак того, что однажды ты переусердствовал на своих тренировках".