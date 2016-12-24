Кейн Веласкес: Не верьте слухам, я готов надрать задницу Вердуму

Бывший чемпион не собирается отменять выступление на UFC 207 из-за ухудшения здоровья.

Давшее сбой здоровье вновь становится на пути профессиональной карьеры Кейна Веласкеса. На этой неделе бывший чемпион UFC в тяжелом весе сделал шокирующее заявление, в котором рассказал о вернувшихся к нему болях в пояснице.

По словам бойца, резкое ухудшение самочувствия не помешает ему 31 декабря подраться с Фабрисио Вердумом на UFC 207, но очередной операции на позвоночнике после, увы, не избежать.

"Это ноющая боль, которая спускается вниз по ноге, если стоишь больше десяти минут. Когда мне предстоит ходить около получаса, я точно знаю, что после мне будет несладко. Я должен время от времени садиться, чтобы все пришло в норму", сказал он ESPN.

"Во время операции, освобождают нервное окончание, которое было пережато одним из позвонков. После очередной такой, врач сказал мне, что все прошло удачно, и я мог бы избавиться от болезненных ощущений навсегда, но из-за моего образа жизни выступающего спортсмена, боль может вернуться в любой момент. Я действительно не знал, как долго продержусь. Оказалось, что около года".

Выдерживать запредельные нагрузки в зале, Кейну помогает масло из конопли, разрешенное USADA к применению в так называемый внесоревновательный период - другими словами его нельзя использовать за 6 часов до контрольного взвешивания и 6 часов после боя.

"Только благодаря Каннабидиолу, я все еще могу тренироваться. Я намеренно не применяю сильные обезболивающие средства, к которым могу быстро привыкнуть и стать зависимым. Не знаю, как люди воспримут мои слова, но это факт, большинство бойцов вынуждены проходить через это. Мы знаем много примеров игроков NFL (Национальная футбольная лига США, прим. valetudo.ru), ставших наркоманами. Я не хочу закончить, как они".

"Что касается подготовки, я делаю всё: спаррингую, борюсь, не пропускаю тренировок. Я чувствую себя отлично в данный момент. Этот бой для меня очень важен, я хочу вернуть Вердуму должок. Это мотивирует меня".

Не удивительно, что после этих слов, UFC потребовали от бойца пройти полное медицинское обследование и предоставить заверенную аккредитованным специалистом справку.

Сегодня в разговоре с Ариэлем Хельвани, Веласкес вновь успокоил фанатов, пообещав, что 31 декабря выйдет в клетку.

"После интервью, в котором я рассказал, что происходит, и как я себя сейчас чувствую, кто-то что-то написал в соцсетях, и началось. Вы же знаете, как это бывает – сегодня каждый имеет право голоса. Но это неправда. Я готов драться и победить".

"Я даже перестал использовать Каннабидиол. Он был нужен, чтобы без боли выдержать тренировочный лагерь и не стать зависимым от таблеток. Суть в том, что я готов выступать. Я готов надрать задницу Вердуму и на этом точка".