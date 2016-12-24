Кейн Веласкес: Не верьте слухам, я готов надрать задницу Вердуму

Горячие новости

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Ронда Роузи: Мой бой против Бет Коррейа
24:12:2016 10:42 argen2m
Экс-чемпионка UFC вспоминает события происходящие вокруг последнего выигранного боя.

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Аманда Нуньес: UFC опекает Ронду Роузи
23:12:2016 10:42 grey_187



"UFC хочет все для нее облегчить. Чтоб она не чувствовала, что она больше не чемпионка. Они хотят, чтоб она не чувствовала себя второй после меня. Они хотят поставить меня ниже, чтоб ее самооценка окончательно не рухнула. Они везде ее пиарят: Ронда,Ронда, Ронда... Но сама она знает, что всего лишь претендент, а я - чемпионка. Никто этого не изменит. Никто не сделает Ронду чемпионкой. Она больше не чемпион".

Ранее UFC освободил "Рауди" от всех обязательств по раскрутке боя, заявив, что до встречи с Нуньес она не будет давать интервью СМИ. Это беспрецедентные меры - очевидно, расшатанная хайкиком Холли Холм психика Роузи все еще весьма неустойчива.
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Рука Энтони Петтиса не сломана
23:12:2016 10:30 grey_187



Вопреки опасениям полулегковеса UFC Энтони Петтиса, он не сломал руку в бою с Максом Холлоуэем. Это значит, что ему не потребуется операция, и он сможет вернуться в дело уже в начале следующего года.

Напомним, "Шоутайм" решил завязать с изматывающими сгонками веса и вернуться в родной 155-фунтовый дивизион.
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Коди Гарбрандт: Рожденный в Огайо, ставший бойцом в Alpha Male
23:12:2016 03:04 argen2m
Претендент на титул чемпиона UFC в легчайшем весе о том, как всё начиналось.

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30 декабря Бибиано Фернандес станет свободным агентом
22:12:2016 11:34 argen2m



По всей видимости подписания в UFC не предвидится, на вопрос о возможному уходе из ONE, где 36-летний бразилец преспокойно может чемпионить вплоть до пенсии, «Флэш» заговорил о здоровье, профессионализме и осторожности в принятии решений:

«Кто-то считает себя обычным воякой, но это не для меня. Я думаю о своем здоровье, хочу сохранить мозги и нос, быть в состоянии обеспечивать себя и семью. Многие бойцы выходят в клетку, чтобы доставит удовольствие своим фанатом, но я не из их числа. Я – профи, и есть обратная сторона этого спорта, которую никто не видит. Я должен быть осторожен с принятием решений. Сейчас я в порядке, но кто знает, что будет завтра. Какие изменения в моей голове могут произойти завтра, никому неизвестно».
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Сейдж Норткатт вернется в легкий вес
22:12:2016 11:17 argen2m



После неожиданного для многих проигрыша Микки Галлу на UFC on FOX 22, проспект решил придерживаться рамок легкой весовой категории, хоть с втискиванием себя в ее рамки у «Супера» всегда были сложности.

«Прошу прощения, выиграть не удалось… я вернусь в свой настоящий вес 155 фунтов! Спасибо за поддержу всем, кто приходил посмотреть», написал боец.
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Bellator: Хайлайт турниров 2016 года
22:12:2016 11:01 argen2m

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Доминик Круз - жажда скорости
21:12:2016 06:29 argen2m
Если бы "Доминатор" не занимался ММА и не стал бы чемпионом UFC, то, наверняка, посвятил бы свою жизнь автогонкам.

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UFC on FOX 22 показал лучший результат за 3 года
21:12:2016 04:49 argen2m



Пейдж ВанЗант и Мишель Уотерсон "натанцевали" для UFC 4,800,000 зрителей. Стоит отметить, что поединок продолжался всего 3 минуты, а измерение аудитории проводится один раз в 25 минут, поэтому не исключено, что пик просмотров был еще выше.

Это один из лучших результатов телеканала. В последний раз высокий интерес у аудитории вызвал бой Бенсона Хендерсона с Джошем Томпсоном, который смотрело примерно 3,220,000 зрителей.

Для сравнения, потолком для Bellator 169 с "Кингом Мо" и Сатоши Ишии во главе карда, стала отметка 643,000 зрителей.

Вы спрашивали, кто смотрит женские бои? Вам еще нужен ответ?
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Следующим соперником Джона Джонса может стать Люк Рокхолд
21:12:2016 04:25 argen2m



После дебюта Джонса на турнире Submission Underground прошло чуть больше недели, а интернет уже пестрит информации разной степени достоверности о следующей схватке экс-чемпиона UFC, для которого грэпплинг становится альтернативой ММА в период дисквалификации.

Выиграв у Дэна Хендерсона, "Бонс" заявил о желании побороться с тяжеловесом, на худой конец ведущим шоу Чейлом Сонненом, но по данным Чейла, если все сложится удачно, на одном из будущих турниров SuG, Джон встретится с Люком Рокхолдом.
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Ультимативная восьмерка Джо Рогана: Кейн Веласкес
21:12:2016 03:19 argen2m
Основные вехи в карьере бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе.

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Жозе Альдо объяснил, почему сорвался бой с Максом Холлоуэем
21:12:2016 11:54 grey_187



"Этот бой (с Холлоуэем) был запланирован. Мы сообщили UFC, что хотим бой в этот день. С нашей стороны все было решено. UFC ответил "ок" и попросил нас не обсуждать это до UFC 206. Мне сказали, что моим оппонентом на шоу в Бруклине станет победитель боя Петтис - Холлоуэй. Как я понимаю, Энтони и Максу сообщили то же самое.

После боя Холлоуэй начал теряться в показаниях. Сначала я услышал, что он травмировал лодыжку и ему потребуется время на восстановление. Потом мне сказали, что у него запланирована поездка в Диснейленд с детьми, и он не может ее перенести. Потом я узнал, что якобы его зал закрывается на праздники и он не сможет должным образом подготовиться к бою. В общем, в итоге он наговорил кучу всякого дерьма и отвалил, как реальный придурок. Он просто нес всякую херню".
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Виталий Мутко жжет напалмом
20:12:2016 06:13 grey_187



В гонку за звание "Мудака года 2017" неожиданно для всех ворвался вице-премьер правительства РФ, курирующий вопросы спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко, который потек от зарабатываемых UFC сумм и предложил руководству промоушена "гуманитарную помощь натурой":

"Недавно встречался с владельцами UFC. Они говорят, в России у нас нет ни одного партнера, ни одного титульного боя, — сказал Мутко. — Хабиб Нурмагомедов у нас там один, мочит всех. Они показали мне свою презентацию. Я был в таком легком шоке, когда увидел, что они делают. Какие там доходы, сколько платит им телевидение. Я им сказал, что мы зарегистрировали Союз ММА, Федор Емельяненко там президент. Давайте, говорю, наш чемпион будет переходить к вам", - цитирует Мутко sportbox.ru.

Как этот человек занимает такую высокую должность? Вопрос на миллион.
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Джими Манува будет драться на UFC в Лондоне
20:12:2016 05:56 argen2m



5 номер в рейтинге лучших полутяжеловесов организации подтвердил свое выступление на UFC Fight Night 108 18 марта. Соперник "Парня с обложки" еще не определен, но все идет к тому, что им может стать Райан Бэйдер, а поединок получить статус главного события.
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М-1 Global подводит итоги 2016 года
20:12:2016 06:49 grey_187

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Бэкстейдж FNG 57: Федор Емельяненко секундирует Кириллу Сидельникову
20:12:2016 06:45 grey_187

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UFC 207 Кодекс воина: Ронда Роузи
20:12:2016 06:43 grey_187

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UFC 207: Ти Джей Диллашоу в Денвере
20:12:2016 06:42 grey_187

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Дэн Харди посмеялся на вызовом Микки Галла
19:12:2016 04:24 argen2m



После победы над Сейджем Норткаттом, 24-летний легковес неожиданно захотел подраться с комментатором европейских турниров UFC, вынужденным завершить карьеру в 2012-м из-за врожденной аномалии сердца. Ответ "Вне закона" не заставил себя ждать:

"Он был достаточно большим, чтобы смотреть UFC, когда я еще там выступал?", написал Дэн в Твиттере.
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Джо Роган считает, что бою Нуньес vs. Роузи уделяется чрезмерное внимание
19:12:2016 02:25 argen2m



"Я нахожу странным то, что многочисленные промо-ролики к UFC 207, сосредоточены исключительно на Ронде Роузи и Аманде Нуньес", пишет в Твиттере комментатор.

Напомним, помимо главного боя вечера, на турнире 31 декабря пройдет не менее интересный титульный поединок Доминик Круз vs. Коди Гарбрандт, а так же реванш Фабрисио Вердум vs. Кейн Веласкес.
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Кейн Веласкес: Не верьте слухам, я готов надрать задницу Вердуму

24.12.2016 14:15 argen2m

Бывший чемпион не собирается отменять выступление на UFC 207 из-за ухудшения здоровья.

Давшее сбой здоровье вновь становится на пути профессиональной карьеры Кейна Веласкеса. На этой неделе бывший чемпион UFC в тяжелом весе сделал шокирующее заявление, в котором рассказал о вернувшихся к нему болях в пояснице.

По словам бойца, резкое ухудшение самочувствия не помешает ему 31 декабря подраться с Фабрисио Вердумом на UFC 207, но очередной операции на позвоночнике после, увы, не избежать.

"Это ноющая боль, которая спускается вниз по ноге, если стоишь больше десяти минут. Когда мне предстоит ходить около получаса, я точно знаю, что после мне будет несладко. Я должен время от времени садиться, чтобы все пришло в норму", сказал он ESPN.

"Во время операции, освобождают нервное окончание, которое было пережато одним из позвонков. После очередной такой, врач сказал мне, что все прошло удачно, и я мог бы избавиться от болезненных ощущений навсегда, но из-за моего образа жизни выступающего спортсмена, боль может вернуться в любой момент. Я действительно не знал, как долго продержусь. Оказалось, что около года".

Выдерживать запредельные нагрузки в зале, Кейну помогает масло из конопли, разрешенное USADA к применению в так называемый внесоревновательный период - другими словами его нельзя использовать за 6 часов до контрольного взвешивания и 6 часов после боя.

"Только благодаря Каннабидиолу, я все еще могу тренироваться. Я намеренно не применяю сильные обезболивающие средства, к которым могу быстро привыкнуть и стать зависимым. Не знаю, как люди воспримут мои слова, но это факт, большинство бойцов вынуждены проходить через это. Мы знаем много примеров игроков NFL (Национальная футбольная лига США, прим. valetudo.ru), ставших наркоманами. Я не хочу закончить, как они".

"Что касается подготовки, я делаю всё: спаррингую, борюсь, не пропускаю тренировок. Я чувствую себя отлично в данный момент. Этот бой для меня очень важен, я хочу вернуть Вердуму должок. Это мотивирует меня".

Не удивительно, что после этих слов, UFC потребовали от бойца пройти полное медицинское обследование и предоставить заверенную аккредитованным специалистом справку.

Сегодня в разговоре с Ариэлем Хельвани, Веласкес вновь успокоил фанатов, пообещав, что 31 декабря выйдет в клетку.

"После интервью, в котором я рассказал, что происходит, и как я себя сейчас чувствую, кто-то что-то написал в соцсетях, и началось. Вы же знаете, как это бывает – сегодня каждый имеет право голоса. Но это неправда. Я готов драться и победить".

"Я даже перестал использовать Каннабидиол. Он был нужен, чтобы без боли выдержать тренировочный лагерь и не стать зависимым от таблеток. Суть в том, что я готов выступать. Я готов надрать задницу Вердуму и на этом точка".


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