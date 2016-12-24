Кейн Веласкес: Не верьте слухам, я готов надрать задницу Вердуму

"UFC хочет все для нее облегчить. Чтоб она не чувствовала, что она больше не чемпионка. Они хотят, чтоб она не чувствовала себя второй после меня. Они хотят поставить меня ниже, чтоб ее самооценка окончательно не рухнула. Они везде ее пиарят: Ронда,Ронда, Ронда... Но сама она знает, что всего лишь претендент, а я - чемпионка. Никто этого не изменит. Никто не сделает Ронду чемпионкой. Она больше не чемпион".
Ранее UFC освободил "Рауди" от всех обязательств по раскрутке боя, заявив, что до встречи с Нуньес она не будет давать интервью СМИ. Это беспрецедентные меры - очевидно, расшатанная хайкиком Холли Холм психика Роузи все еще весьма неустойчива.
По всей видимости подписания в UFC не предвидится, на вопрос о возможному уходе из ONE, где 36-летний бразилец преспокойно может чемпионить вплоть до пенсии, «Флэш» заговорил о здоровье, профессионализме и осторожности в принятии решений:
«Кто-то считает себя обычным воякой, но это не для меня. Я думаю о своем здоровье, хочу сохранить мозги и нос, быть в состоянии обеспечивать себя и семью. Многие бойцы выходят в клетку, чтобы доставит удовольствие своим фанатом, но я не из их числа. Я – профи, и есть обратная сторона этого спорта, которую никто не видит. Я должен быть осторожен с принятием решений. Сейчас я в порядке, но кто знает, что будет завтра. Какие изменения в моей голове могут произойти завтра, никому неизвестно».
Пейдж ВанЗант и Мишель Уотерсон "натанцевали" для UFC 4,800,000 зрителей. Стоит отметить, что поединок продолжался всего 3 минуты, а измерение аудитории проводится один раз в 25 минут, поэтому не исключено, что пик просмотров был еще выше.
Это один из лучших результатов телеканала. В последний раз высокий интерес у аудитории вызвал бой Бенсона Хендерсона с Джошем Томпсоном, который смотрело примерно 3,220,000 зрителей.
Для сравнения, потолком для Bellator 169 с "Кингом Мо" и Сатоши Ишии во главе карда, стала отметка 643,000 зрителей.
Вы спрашивали, кто смотрит женские бои? Вам еще нужен ответ?
Выиграв у Дэна Хендерсона, "Бонс" заявил о желании побороться с тяжеловесом, на худой конец ведущим шоу Чейлом Сонненом, но по данным Чейла, если все сложится удачно, на одном из будущих турниров SuG, Джон встретится с Люком Рокхолдом.
"Этот бой (с Холлоуэем) был запланирован. Мы сообщили UFC, что хотим бой в этот день. С нашей стороны все было решено. UFC ответил "ок" и попросил нас не обсуждать это до UFC 206. Мне сказали, что моим оппонентом на шоу в Бруклине станет победитель боя Петтис - Холлоуэй. Как я понимаю, Энтони и Максу сообщили то же самое.
После боя Холлоуэй начал теряться в показаниях. Сначала я услышал, что он травмировал лодыжку и ему потребуется время на восстановление. Потом мне сказали, что у него запланирована поездка в Диснейленд с детьми, и он не может ее перенести. Потом я узнал, что якобы его зал закрывается на праздники и он не сможет должным образом подготовиться к бою. В общем, в итоге он наговорил кучу всякого дерьма и отвалил, как реальный придурок. Он просто нес всякую херню".
В гонку за звание "Мудака года 2017" неожиданно для всех ворвался вице-премьер правительства РФ, курирующий вопросы спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко, который потек от зарабатываемых UFC сумм и предложил руководству промоушена "гуманитарную помощь натурой":
"Недавно встречался с владельцами UFC. Они говорят, в России у нас нет ни одного партнера, ни одного титульного боя, — сказал Мутко. — Хабиб Нурмагомедов у нас там один, мочит всех. Они показали мне свою презентацию. Я был в таком легком шоке, когда увидел, что они делают. Какие там доходы, сколько платит им телевидение. Я им сказал, что мы зарегистрировали Союз ММА, Федор Емельяненко там президент. Давайте, говорю, наш чемпион будет переходить к вам", - цитирует Мутко sportbox.ru.
Как этот человек занимает такую высокую должность? Вопрос на миллион.
5 номер в рейтинге лучших полутяжеловесов организации подтвердил свое выступление на UFC Fight Night 108 18 марта. Соперник "Парня с обложки" еще не определен, но все идет к тому, что им может стать Райан Бэйдер, а поединок получить статус главного события.
После победы над Сейджем Норткаттом, 24-летний легковес неожиданно захотел подраться с комментатором европейских турниров UFC, вынужденным завершить карьеру в 2012-м из-за врожденной аномалии сердца. Ответ "Вне закона" не заставил себя ждать:
"Он был достаточно большим, чтобы смотреть UFC, когда я еще там выступал?", написал Дэн в Твиттере.
Бывший чемпион не собирается отменять выступление на UFC 207 из-за ухудшения здоровья.
Давшее сбой здоровье вновь становится на пути профессиональной карьеры Кейна Веласкеса. На этой неделе бывший чемпион UFC в тяжелом весе сделал шокирующее заявление, в котором рассказал о вернувшихся к нему болях в пояснице.
По словам бойца, резкое ухудшение самочувствия не помешает ему 31 декабря подраться с Фабрисио Вердумом на UFC 207, но очередной операции на позвоночнике после, увы, не избежать.
"Это ноющая боль, которая спускается вниз по ноге, если стоишь больше десяти минут. Когда мне предстоит ходить около получаса, я точно знаю, что после мне будет несладко. Я должен время от времени садиться, чтобы все пришло в норму", сказал он ESPN.
"Во время операции, освобождают нервное окончание, которое было пережато одним из позвонков. После очередной такой, врач сказал мне, что все прошло удачно, и я мог бы избавиться от болезненных ощущений навсегда, но из-за моего образа жизни выступающего спортсмена, боль может вернуться в любой момент. Я действительно не знал, как долго продержусь. Оказалось, что около года".
Выдерживать запредельные нагрузки в зале, Кейну помогает масло из конопли, разрешенное USADA к применению в так называемый внесоревновательный период - другими словами его нельзя использовать за 6 часов до контрольного взвешивания и 6 часов после боя.
"Только благодаря Каннабидиолу, я все еще могу тренироваться. Я намеренно не применяю сильные обезболивающие средства, к которым могу быстро привыкнуть и стать зависимым. Не знаю, как люди воспримут мои слова, но это факт, большинство бойцов вынуждены проходить через это. Мы знаем много примеров игроков NFL (Национальная футбольная лига США, прим. valetudo.ru), ставших наркоманами. Я не хочу закончить, как они".
"Что касается подготовки, я делаю всё: спаррингую, борюсь, не пропускаю тренировок. Я чувствую себя отлично в данный момент. Этот бой для меня очень важен, я хочу вернуть Вердуму должок. Это мотивирует меня".
Не удивительно, что после этих слов, UFC потребовали от бойца пройти полное медицинское обследование и предоставить заверенную аккредитованным специалистом справку.
Сегодня в разговоре с Ариэлем Хельвани, Веласкес вновь успокоил фанатов, пообещав, что 31 декабря выйдет в клетку.
"После интервью, в котором я рассказал, что происходит, и как я себя сейчас чувствую, кто-то что-то написал в соцсетях, и началось. Вы же знаете, как это бывает – сегодня каждый имеет право голоса. Но это неправда. Я готов драться и победить".
"Я даже перестал использовать Каннабидиол. Он был нужен, чтобы без боли выдержать тренировочный лагерь и не стать зависимым от таблеток. Суть в том, что я готов выступать. Я готов надрать задницу Вердуму и на этом точка".