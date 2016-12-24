Следующим соперником Конора МакГрегора может стать Хабиб Нурмагомедов

Президент UFC Дана Вайт говорит, что промоушен очень серьезно настроен на приход в Россию.

Кто следующим подерется за титул чемпиона UFC в легком весе? Сейчас это самая обсуждаемая тема, и с каждым днем градус безумия вокруг нее только крепчает.

Главные претенденты – российский боец Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон, набившие гигантские винстрики в 155-фунтовом дивизионе. Плюс недавно в легкий вес на охоту за "Ноториусом" отправился действующий чемпион фезервейта Жозе Альдо, а где-то на периферии маячит тень Нейта Диаса, готового за $20,000,000 поучаствовать в раббер-матче с ирландцем.

Ситуация осложняется тем, что до мая МакГрегор не собирается драться. В его отсутствие организаторы хотели разыграть временный пояс. Но все пошло не так, как было запланировано. Сначала Тони Фергюсон потребовал больше денег за бой с Хабибом. Его решили заменить на Жозе Альдо, но Нурмагомедов испугался опасного соперника и отказался от боя. Кому теперь достанется честь подраться за временный титул и стать следующим кандидатом на бой с МакГрегором – непонятно.

Однако Дана сегодня в эфире канала FOX5 неожиданно предположил, что следующим претендентом станет Хабиб Нурмагомедов.

"Мы сейчас очень серьезно сосредоточены на России. Во-первых, в России много талантливых бойцов и фанатов. Есть боец по имени Хабиб, он из России, и он нереально популярен. Следующим боем Конора может стать поединок с Хабибом".

Все это звучит заманчиво. Однако, как и все остальные угрозы "прийти в Россию через две недели", эти слова пока остаются просто словами. Да и вообще слабо верится, что UFC скормит своего главного шоумейкера дагестанскому "одеялу", которое с большой вероятностью заваляет чемпиона до потери сознания.

Очередной вброс или все-таки реальный инсайд?